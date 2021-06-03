Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь

Контролируйте ход романа — любовный гороскоп на 4 июня

3 июня 2021ГороскопыРамблер

Сегодня стоит следить за развитием своего романа, чтобы он не свернул не в ту сторону.

Контролируйте ход романа — любовный гороскоп на 4 июня
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня влюбленные Овны - разумные эгоисты и неплохие дипломаты «на коротких дистанциях». Они отлично видят точку баланса в личных отношениях и не станут ее смещать, если это не в их интересах. Многие Овны во время свиданий будут на удивление скрупулезно соблюдать этикет и все заданные ритуалы.

Телец

Тельцам звезды намекают, что сегодня в любви рулят не эмоции, а сценарии. Если они хотят получить желаемое, им придется принять навязанную роль, даже если она кажется им бессердечной. Подстроиться под ситуацию будет гораздо выгоднее, чем пытаться разрабатывать свой собственный хитроумный план.

Близнецы

Сегодня судьба протягивает влюбленным Близнецам руку помощи и не дает им утонуть в океане иллюзий. Если им отказало собственное рациональное мышление, в роли спасательного круга могут выступить их друзья или коллеги. Именно они отговорят Близнецов от ложного шага, на который их толкают чувства.

Рак

Сегодня Ракам опасно ставить в делах сердечных на свою собственную инициативу: слишком много сил уйдет на поддержание реноме, антуража или баланса интересов, может не остаться энергии на самое главное, ради чего все затевалось. Поберегите себя, заранее очертите границы возможного и допустимого.

Лев

Влюбленным Львам стоит ценить мощный дипломатический потенциал этих суток: он позволяет взять под контроль бурлящие эмоции и прояснить в цивилизованном конструктивном диалоге с партнером массу важных нюансов, например, принципы общения в будущем. Самое время напомнить друг другу о данных клятвах.

Дева

Нештатные моменты этого дня требуют от влюбленных Дев быстроты и выдержки. Не лишними будут такие качества, как находчивость, дипломатичность и готовность посмеяться над собой (не над партнером). Не стоит бояться нестандартных ситуаций: они дадут ответы на вопросы, которые не получить другим путем.

Весы

Весам стоит сыграть на опережение и предусмотрительно поддержать гармонию в паре. Диктовать правила не получится, а вот стать тайным режиссером событий реально. Если у вас благие намерения, с чистой совестью подстраивайте ситуации переговоров и примирения. Не медлите, завтра может быть поздно.

Скорпион

В этот день Скорпионам не удастся дать волю своим страстям. Им придется чаще подстраиваться к ситуации, чем планировать события по своему усмотрению. У некоторых Скорпионов, к их великой досаде, времени на романтические авантюры не останется, а свидание на бегу для них всего лишь жалкий компромисс.

Стрелец

Сегодня звезды выставляют Стрельцам спасительные рамки, благодаря которым их любовная игра не переходит в танец на краю пропасти. Выход за обозначенные границы - путь к опасному разгулу страстей. Если «сигнальных флажков» нет, расставьте их сами, заранее договорившись с партнером о самом важном.

Козерог

Сегодня Козероги легко становятся жертвой провокаций и игрушкой своих чувств. Договориться мешает взаимная обидчивость и непоследовательность. Спонтанные страсти - опасный фундамент, если не задать им разумные границы, а правильно выставить их сумеют только сами Козероги, на партнера надежды мало.

Водолей

Сегодня Водолеи наслаждаются своей способностью контролировать ход романа. Их невозможно застать врасплох, так как на любой непредвиденный случай у них уже припасена остроумная нестандартная альтернатива основному плану. Отличный фон для развития отношений - совместная поездка, прогулка или игра.

Рыбы

Сегодня правила любовной игры не вдохновляют Рыб. То, что кажется забавным или милым их партнерам, им самим может казаться скучным и предсказуемым. Если вы не занимаетесь любовью от скуки или не практикуетесь в искусстве флирта, уступите поле другим игрокам, сейчас вы от этого ничего не теряете.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
3 июня 2021Rambler
Дата рождения

22-23 лунные сутки. Ретро-Меркурий против адекватности, ясности и хорошего настроения. Поэтому до самого вечера нас будут сопровождать промахи,...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
4 июня 2021Rambler

23-24 лунные сутки. Слово дня – баланс. Так что стараемся сегодня задать инициативе рамки, искать золотую середину в делах и организовывать порывы...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
О чем сигнализирует дежавю

Практически каждый из нас испытал это чувство хотя бы однажды в жизни. Дежавю – это странное ощущение, будто то, что происходит с человеком в данный...

Читать продолжение
Нравится 4
Заводите новые контакты — финансовый гороскоп на 4 июня
Контролируйте ход романа — любовный гороскоп на 4 июня
Боремся со скукой — гороскоп на 4 июня
О чем сигнализирует дежавю
Как принять и полюбить себя с помощью медитации
4 неудачника в гороскопе
Каких знаков зодиака считал опасными Вольф Мессинг
Самый умный знак зодиака
Психолог объяснила, каким людям не везет с деньгами
Названы пять самых общительных знаков зодиака
Как похудеть разным знакам зодиака
Какие женские имена принесут богатство их обладательницам
Приметы на 4 июня: что нельзя делать в этот день
Самый скрытный знак зодиака
Зарабатываем большие деньги — финансовый гороскоп на 3 июня
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
31 мая - 6 июня 2021Astro7

Основным астрологическим событием, влияющим на личную жизнь, будет переход Венеры из Близнецов в Рака в среду. В понедельник и вторник в любви все...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июнь для всех знаков
Июнь 2021Astro7

Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...

Читать продолжение
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 6