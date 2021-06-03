Контролируйте ход романа — любовный гороскоп на 4 июня

Сегодня стоит следить за развитием своего романа, чтобы он не свернул не в ту сторону.
Сегодня влюбленные Овны - разумные эгоисты и неплохие дипломаты «на коротких дистанциях». Они отлично видят точку баланса в личных отношениях и не станут ее смещать, если это не в их интересах. Многие Овны во время свиданий будут на удивление скрупулезно соблюдать этикет и все заданные ритуалы.
Тельцам звезды намекают, что сегодня в любви рулят не эмоции, а сценарии. Если они хотят получить желаемое, им придется принять навязанную роль, даже если она кажется им бессердечной. Подстроиться под ситуацию будет гораздо выгоднее, чем пытаться разрабатывать свой собственный хитроумный план.
Сегодня судьба протягивает влюбленным Близнецам руку помощи и не дает им утонуть в океане иллюзий. Если им отказало собственное рациональное мышление, в роли спасательного круга могут выступить их друзья или коллеги. Именно они отговорят Близнецов от ложного шага, на который их толкают чувства.
Сегодня Ракам опасно ставить в делах сердечных на свою собственную инициативу: слишком много сил уйдет на поддержание реноме, антуража или баланса интересов, может не остаться энергии на самое главное, ради чего все затевалось. Поберегите себя, заранее очертите границы возможного и допустимого.
Влюбленным Львам стоит ценить мощный дипломатический потенциал этих суток: он позволяет взять под контроль бурлящие эмоции и прояснить в цивилизованном конструктивном диалоге с партнером массу важных нюансов, например, принципы общения в будущем. Самое время напомнить друг другу о данных клятвах.
Нештатные моменты этого дня требуют от влюбленных Дев быстроты и выдержки. Не лишними будут такие качества, как находчивость, дипломатичность и готовность посмеяться над собой (не над партнером). Не стоит бояться нестандартных ситуаций: они дадут ответы на вопросы, которые не получить другим путем.
Весам стоит сыграть на опережение и предусмотрительно поддержать гармонию в паре. Диктовать правила не получится, а вот стать тайным режиссером событий реально. Если у вас благие намерения, с чистой совестью подстраивайте ситуации переговоров и примирения. Не медлите, завтра может быть поздно.
В этот день Скорпионам не удастся дать волю своим страстям. Им придется чаще подстраиваться к ситуации, чем планировать события по своему усмотрению. У некоторых Скорпионов, к их великой досаде, времени на романтические авантюры не останется, а свидание на бегу для них всего лишь жалкий компромисс.
Сегодня звезды выставляют Стрельцам спасительные рамки, благодаря которым их любовная игра не переходит в танец на краю пропасти. Выход за обозначенные границы - путь к опасному разгулу страстей. Если «сигнальных флажков» нет, расставьте их сами, заранее договорившись с партнером о самом важном.
Сегодня Козероги легко становятся жертвой провокаций и игрушкой своих чувств. Договориться мешает взаимная обидчивость и непоследовательность. Спонтанные страсти - опасный фундамент, если не задать им разумные границы, а правильно выставить их сумеют только сами Козероги, на партнера надежды мало.
Сегодня Водолеи наслаждаются своей способностью контролировать ход романа. Их невозможно застать врасплох, так как на любой непредвиденный случай у них уже припасена остроумная нестандартная альтернатива основному плану. Отличный фон для развития отношений - совместная поездка, прогулка или игра.
Сегодня правила любовной игры не вдохновляют Рыб. То, что кажется забавным или милым их партнерам, им самим может казаться скучным и предсказуемым. Если вы не занимаетесь любовью от скуки или не практикуетесь в искусстве флирта, уступите поле другим игрокам, сейчас вы от этого ничего не теряете.
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