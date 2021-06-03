Боремся со скукой — гороскоп на 4 июня

23-24 лунные сутки. Сегодня импульсивность Луны в Овне неплохо поддается контролю.

Инициативе заданы рамки, порыв уравновешен организованностью. В забавных совпадениях этого дня прослеживается четкая логика. Проявив сообразительность, некоторые сценки можно планировать заранее. Хорошо отлаживать сценарии, рассматривать варианты, оценивать альтернативы. Запас терпения невелик, желательно избегать монотонности и скуки, чаще делать перерывы. Не стоит работать с лонгридами и слишком сложными системами. Умственную нагрузку лучше перемежать физической. В общении важны дипломатичность, конструктивность и чувство юмора.

Овен

Этот день помогает Овнам быть организованными, не слишком стесняя их свободу. Он особенно хорош для фрилансеров, вынужденных самостоятельно поддерживать себя в профессиональной форме и укладываться в график (особенно, если они заняты умственным трудом, например, программированием или веб-дизайном). Удачные сутки для отладки сценариев, сравнения вариантов, целевых визитов, контактов с заказчиками.

Телец

Тельцы сегодня получат очередное подтверждение того, что у их капризной судьбы есть не только своеобразное чувство юмора, но и некий план. В течение дня возможны весьма удачные совпадения, позволяющие им поразить несколько целей сразу (например, преуспеть в профессиональной области, получить доступ к полезной информации и наладить нужные связи). Будет лишним такое качество, как сентиментальность.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут положиться на старых друзей (особенно, старших) или спокойно довериться судьбе. На их стороне закон, план, солидное сообщество или другая сила, дающая им опору. Удачный день, если нужно укрепить свое положение в профессиональной или другой сфере, отстоять свои права, получить инструкции или гарантии. При затруднениях с официальной работой может стать альтернативой фриланс.

Рак

Ракам сегодня не стоит полагаться на собственные ресурсы, например, на свой бойцовский азарт. Задача дня - удержать равновесие, а оптимальная тактика - не геройствовать и предусмотрительно обеспечить себе подстраховку извне. Перед сложным маневром в бизнесе, спорте или быту желательно заранее активировать аварийные системы защиты. В карьере пригодится поддержка профессионального сообщества.

Лев

Этот день добавляет Львам энергии и оптимизма, помогает сконцентрироваться на одном направлении или на нескольких целях одновременно. Наилучшие результаты будут показаны на коротких дистанциях, на марафонский забег у многих Львов сейчас попросту «не хватит пороха». Подходящий момент, если вам нужно уладить комплекс партнерских, правовых и профессиональных проблем, укрепить контакты за рубежом.

Дева

Сегодня судьба вновь подбрасывает Девам хитрую головоломку и ставит их на грань кризиса. Они решат задачу в два счета, если пустят в ход организованность, осведомленность, ум и связи, а также чувство юмора. Если вы, не моргнув глазом, справились с проблемой и при этом даже не успели как следует испугаться - поздравьте себя: вы отличный профессионал, способный ученик или грамотный руководитель.

Весы

Сегодня Весы смогут действовать дипломатично и без лишних эмоций, сохраняя свой престиж, позиции в семье, профессии или альянсе. Не теряйте время, если вам нужно подтвердить права, укрепить партнерство, подстраховаться перед угрозой ссоры. День позволяет нормализовать дело законным путем: пойти на мировую, договориться с конкурентами. Поможет долгосрочный договор или базовое сходство интересов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам пригодится организованность в рутинных делах. Грамотный план и толковый менеджмент помогут им быстрее справляться с поставленными задачами, или решать их параллельно. В этот день приветствуются общительность, находчивость, умение переключать внимание и делегировать функции. Заказывать услуги и обращаться за помощью лучше по проверенным каналам, по отработанной надежной системе.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше не испытывать судьбу и играть по правилам (например, соблюдать договор). Не время нацеливаться на супер-приз, достаточно получить расчетный результат. Свобода любви, трат и творчества возможна лишь в заданных границах. Важно включать стоп-сигнал всякий раз, как накатывают непрошеные эмоции - иначе выигрыш окажется ничтожным из-за сопутствующих энергозатрат или расходов.

Козерог

Сегодня Козерогам нелегко быть дипломатами и им требуется поддержка. Это может быть системный план действий, четкий моральный кодекс, лимит на расходы, квалифицированный персонал, правильная схема лечения или другая подстраховка. В ее отсутствие Козерогов ждут метания и вспышки деструктивных эмоций, которые плохо отразятся на их здоровье, работе, домашней атмосфере или отношениях с людьми.

Водолей

Сегодня Водолеи легко встраиваются в предложенные им рамки, без труда меняют (или совмещают) разные занятия и направления. Стечение обстоятельств удачно вписывается в их планы, порождая у них иллюзию полного контроля за событиями. День подходит для целевых командировок, предметного общения, умственной и физической разминки, помогает упражняться в дипломатии, логистике, аналитике, комбинаторике.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит наобум включаться в предложенную игру: ее правила будут неудобными, а объявленный приз может оказаться бесполезным. Удачная сделка или ловкий ход куда вероятнее, если вначале вы взвесите варианты, не поленитесь потратить время на отсеивание слабых альтернатив и тщательный отбор достойных. День подходит для обмена и возврата товаров, коррекции договора, дублирующих покупок.