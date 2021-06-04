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Роковой импульс — любовный гороскоп на 5 июня

4 июня 2021ГороскопыРамблер

Сегодня риск может довести нас до случайного романа.

Роковой импульс — любовный гороскоп на 5 июня
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня Овны грозны в гневе и ревности, ранимы, нетерпимы, легко поддаются деструктивным эмоциям и дурным привычкам. Вопреки мифу об их короткой памяти, в этот день они склонны помнить плохое и припомнят партнеру все его вольные и невольные прегрешения. Но шанс договориться с ними все же есть.

Телец

На влюбленных Тельцов негативно воздействует напряженная психологическая атмосфера этих суток. Из мягких, «домашних» и покладистых существ они могут в мгновение ока превратиться в раздраженных демонов и фурий, которым все не так. Многие Тельцы рискуют стать жертвами дурного настроения партнера.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит воздержаться от любовной инициативы: она создает много проблем, истощает ресурсы и может привести к критичным последствиям. Даже простая попытка мирной беседы грозит спровоцировать бурю переживаний. Это не лучшее время для сексуальных приключений и интимных экспериментов.

Рак

Для Раков сегодня чревато любое искреннее проявление чувств. Из-за собственной неловкости или из-за неудачного стечения обстоятельств они ежеминутно рискуют получить неадекватную обратную связь и нарваться на крупные неприятности. Не лучший день для романтической инициативы, сближения, примирения.

Лев

Сегодня романтические инициативы Львов то и дело грозят обернуться плохими последствиями - при этом вины самих Львов здесь, скорее всего, нет. Это тот самый день, когда все неудачи можно смело приписывать злому року. Путешествие, свидание, разговор будут начаты, что называется, не в добрый час.

Дева

Сегодня Девы могут столкнуться с проблемами интимного свойства. Любовь потребует жертв. Это не лучший день для романтических авантюр и сексуальной гиперактивности: вспышки страстей будут провоцировать стресс, а не вдохновлять. Девам с бурным любовным прошлым «аукнутся» их прежние злоупотребления.

Весы

Сегодня Весам сложно противостоять агрессии партнера, она может вспыхнуть в любой момент. Не исключено, что драгоценная половинка уже с самого раннего утра будет «на взводе». Увы, многим Весам придется взять на себя часть вины за ссору, так как ее явными или тайными провокаторами будут они сами.

Скорпион

Сегодня Скорпионы многое принимают близко к сердцу и легко выходят из себя по мелочам. В спокойной обстановке они будут демонстрировать любимому человеку не лучшие стороны своей натуры, зато в критический момент станут незаменимыми помощниками в беде и убедительно докажут свои чувства делом.

Стрелец

Сегодня стрелы любви наносят Стрельцам раны, а близкие отношения требуют от них жертв. Многие Стрельцы, как загипнотизированные, сами идут в ловушку и ищут себе проблемы. Если любимый человек решит коварно поиграть их чувствами, они легко могут поддаться на провокацию.

Козерог

Сегодня Козерогов отличает страстность, но также они могут быть агрессивными, неделикатными, неуступчивыми и неуживчивыми. Своему партнеру они готовы доставить поистине незабываемые минуты - но, к сожалению, чаще со знаком минус, а не плюс. Секс может быть для них способом погасить нервозность.

Водолей

Сегодня многие ситуации выходят у Водолеев из-под контроля, но на романтические отношения это правило не распространяется. Если они сделают выбор в пользу приятного нейтрального общения с близким человеком и будут обходить стороной болезненные темы, гармонии в их любовном союзе ничто не угрожает.

Рыбы

Сегодня проявлять активность в любви для Рыб означает искать себе неприятности. Причем такие, без которых они вполне могли бы обойтись, если бы не поддались роковому импульсу и не решили рискнуть. Стоит отказаться даже от легких любовных авантюр, так как в этот день они не принесут ничего хорошего.

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