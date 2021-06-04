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Может вспыхнуть конфликт — гороскоп на 5 июня

4 июня 2021ГороскопыРамблер

24-25 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Овне не обещают спокойной жизни.

Может вспыхнуть конфликт — гороскоп на 5 июня
Фото: rambler

В любой момент может вспыхнуть конфликт или грянуть кризис. В острых случаях, не обойдется без силовых решений, коварных провокаций и злостной порчи имущества. Опасно припоминать давние обиды, поддаваться ревности, гневу и желанию мести. Избыток негативной энергии можно разрядить в работе по дому и в защите своей территории. Возрастает риск порчи, ущерба, травмы. Нужна аккуратность в обращении с горячими и острыми инструментами, огнем, оружием, техникой, домашним инвентарем, кухонным оборудованием, химикатами и взрывчатыми веществами.

Овен

Сегодня Овны в зоне риска. Многие Овны сами ищут себе проблемы, поддаваясь негативным эмоциям, проявляя воинственность, становясь капризными тиранами и возмутителями спокойствия. Их агрессия уместна в крайних случаях, если нужно защитить дом, семью, территорию, священный принцип или жизненно важный интерес. Опасно бросаться грудью на амбразуру из-за пустяка, раздувать семейные и другие скандалы.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам свести к минимуму собственные инициативы и реже участвовать в чужих делах. Приключения этого дня могут плохо отразиться на самочувствии, навредить родственным или партнерским отношениям. В любом деле требуются меры предосторожности. Нежелательно бывать в опасных местах, общаться с агрессивными неуравновешенными людьми или зависеть от них. Не рекомендуются поездки.

Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Близнецам поддерживать контакты с друзьями, но не советуют участвовать в коллективных акциях. Первое поможет им оставаться в курсе событий, второе сулит ощутимые проблемы (в том числе, материальные: штрафы, убытки, порчу вещей). Зоной риска вплоть до ночи останутся ресурсы. Стоит воздержаться от покупок, продаж, финансовых экспериментов, взносов в групповые проекты.

Рак

Сегодня Ракам опасно проявлять инициативу и агрессию: это игра с огнем. Можно обострить давнюю конкуренцию, разбудить застарелую неприязнь или выпустить из тьмы на свет другого дракона. Спровоцировать взрыв эмоций и толкнуть на разрушительные действия способны малейшие проявления гнева, ревности и мстительности. Легко довести до критичного уровня напряжение в браке, семье или деловом партнерстве.

Лев

Львам стоит учесть возможный побочный эффект от сегодняшних порывов: он почти наверняка будет негативным. Возрастает риск поломок и сложностей с техподдержкой. Возможны правовые и идейные конфликты, особенно, на чужой территории. Нежелательно отправляться в путь, приобретать транспорт для путешествий, начинать сотруднчиество с иностранными сервисами. Лучше общаться на расстоянии с дальней родней.

Дева

Сегодня звезды не советуют Девам искушать судьбу: прогулки по краю пропасти не так уж безопасны. Если вчера вы играючи справились с форс-мажором, сегодня вам повезет меньше, возможен стресс, ущерб. Активность следует проявлять лишь в остром экстренном случае. Не стоит рисковать в любовных делах, ставить под удар свой или общий бюджет, ресурс или бизнес, заниматься экстремальными видами спорта.

Весы

Сегодня Весам станет сложнее избежать острого конфликта (особенно, на уже знакомой почве). Их дипломатический талант может оказаться бессилен против бурного темперамента партнера или давней злобы противника. Но звезды все же советуют попытать счастья и попробовать договориться: если не затягивать переговоры до вечера, можно частично выправить положение. Это плохой день для начала сотрудничества.

Скорпион

Скорпионов сегодня ждут неудачи и преследует раздражительность. Им не стоит браться за трудную опасную работу. Также, нежелательно обращаться за неотложной помощью - но, как назло, именно она и может внезапно понадобиться. Может требоваться срочный ремонт или другая экстренная услуга. Возможны производственные травмы, неприятности в ходе лечебных процедур, травмы при контакте с любимым питомцем.

Стрелец

Сегодня жизнь предлагает Стрельцам рискованные игры, от участия в которых им нелегко отказаться (особенно, если прежде они в них легко побеждали). У многих Стрельцов азарт возьмет верх над разумом. Им стоит просчитать риски, чтобы не остаться у разбитого корыта. Можно потерять деньги или бизнес, пережить стресс из-за любви, поссориться с родней или земляками, получить травму при занятиях спортом.

Козерог

Козерогам предстоит напряженный день. Возможна угроза их дому или жизненно важным личным интересам. Может действовать на нервы конкуренция, семейная обстановка, ситуация на родине. Важно не срываться на пустяках и быть наготове, чтобы мобилизовать силы в случае реальной опасности. Сегодня нежелательно начинать сотрудничество, производить операции с жильем, открывать бизнес, выяснять отношения.

Водолей

Водолеям сегодня стоит заранее быть готовыми к неприятным побочным эффектам в любом деле. Не самый удачный день для поездок: возможны поломки, дорожные происшествия, проблемы с сервисом. Не всегда будет гладким взаимодействие с близким окружением (соседями, родственниками). Наиболее безопасная сторона этих суток - нейтральное приятельское общение, не подразумевающее никакого обмена услугами.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше прервать деловые операции. Резко возрастает вероятность негативного исхода дела: убытка, выставления претензий. К новым проблемам могут добавиться неизжитые старые. Стоит аккуратнее обращаться с вещами: они могут ломаться, рваться, ранить. Также, могут портиться продукты. Велик риск получить бракованный товар. Не стоит приобретать инструменты и технику, закупать что-то впрок.

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