Бежим к цели со всех ног — финансовый гороскоп на 5 июня

Сегодня стоит двигаться вперед — звезды помогут добиться своего.

Овен

Овнам в первой половине дня рекомендуется завершить все те дела, которые оставались невыполненными в предыдущие дни. И только после этого вы сможете во второй половине дня успешно продвинуться в тех делах, которые запланированы на сегодня. В любом случае сегодня у вас благоприятные шансы для повышения уровня доходов. Но для этого требуется интенсивно трудиться.

Телец

Тельцам в этот день звезды советуют действовать по принципу «волка ноги кормят». От того, насколько вы лично будете активными в делах, во многом зависит успех. На первую половину дня хорошо запланировать деловые встречи и поездки. Может активизироваться информационный и товарно-денежный обмен. Во второй половине дня успешно пойдет работа с документами.

Близнецы

Близнецы в этот день смогут добиться успеха в делах, связанных с получением всевозможных льгот, компенсаций, дополнительных выплат. Если вам предстоят расходы на лечение, то попробуйте обратиться за материальной помощью к работодателю – с высокой степенью вероятности вам не откажут. Это благоприятное время для любых вариантов дополнительной подработки.

Рак

У Раков удачный день для коллективного производственного процесса. В первой половине дня звезды ждут от вас личной инициативы – и она может оказаться весьма успешной. Старайтесь в любой ситуации руководствоваться своим личным мнением. Во второй половине дня вам будет выгоднее подстраиваться под поведение деловых партнеров и гибко реагировать на изменяющиеся обстоятельства.

Лев

Это удачный день для Львов, занимающих руководящие должности. В начале дня вам может поступить ценная информация из конфиденциальных источников, которая поможет вам выработать правильные управленческие решения. Что касается рядовых сотрудников, то ваши отношения с начальством могут стать более доверительными. Вторая половина дня благоприятна для переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве.

Дева

Звезды советуют Девам в этот день повышать свой уровень образования. Ваш основной ресурс для успешной профессиональной деятельности находится в вас самих, в вашем личностном развитии. В начале дня удачное время для обмена опытом и знаниями в составе коллектива. Вторая половина дня больше подходит для индивидуальной творческой деятельности.

Весы

Весы в этот день могут иметь неплохие шансы для того, чтобы использовать заемные финансовые ресурсы в своих интересах. Если вы планируете оформление банковского кредита, то выше вероятность положительного ответа. Ваши возросшие аналитические способности помогут выбрать наиболее выгодный вариант для инвестиций. В первой половине дня хорошее время для внесения корректив в плановые задания. На конец дня успешное время для завершения ранее начатых проектов.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют проявить максимум гибкости во взаимоотношениях с деловыми партнерами и клиентами. Сейчас не время для личных инициатив. Гораздо важнее суметь использовать в своих интересах складывающиеся обстоятельства. Велика вероятность того, что внешние обстоятельства будут благоприятствовать вам. Бизнесменам рекомендуется делать публичные заявления, которые могут позитивно отразиться на деловом имидже.

Стрелец

Стрельцы сегодня смогут преуспеть в делах, если будут опираться на личные отношения с коллегами по трудовому коллективу. Поэтому в первую очередь старайтесь сотрудничать с теми людьми, с которыми у вас сложились хорошие личные отношения. Первая половина дня благоприятна для приобретения новых навыков в работе с техническими средствами. Во второй половине дня ваши доходы имеют тенденцию к росту.

Козерог

Козерогам сегодня рекомендуется отдавать предпочтение таким видам деятельности, которые предполагают решение нестандартных вопросов. Возможно, вы столкнетесь с новыми задачами и сумеете быстро сориентироваться и принять единственно верные решения. Можно пытаться усовершенствовать стиль и методы в работе. Хорошо браться за новые дела, в которых у вас было мало опыта.

Водолей

У Водолеев в этот день могут улучшиться условия труда на рабочем месте. Благодаря этому, а также хорошим отношениям с коллегами, вы сможете ускоренным темпом продвигаться вперед в работе. Также это удачный день для работников строительных организаций и коммунальных служб. Офисные служащие имеют неплохие шансы для успешного завершения работы над отчетами.

Рыбы

У Рыб этот день может складываться удачно для работы с информацией, учебы и контактов. В начале дня вам может подвернуться выгодная сделка. Это хорошее время для торговли, консультаций, коротких деловых поездок. Старайтесь гибко реагировать на благоприятную конъюнктуру, и тогда вы многого добьетесь. В конце дня прислушивайтесь к советам друзей и единомышленников.