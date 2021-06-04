Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь

Астролог объяснила, в какие дни июня нельзя тратить деньги

4 июня 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астролог и специалист по лунному календарю Татьяна Карпенко рассказала, что в течение четырех июньских дней лучше воздержаться от каких-либо покупок.

В какие дни июня нельзя тратить деньги

8-е, 10-е, 17-е и 19-е число неблагоприятны для любых вложений, каких-то инвестиций, предоплат, заключения важных контактов, договоров. Любых других покупок, вложений, от которых вы ожидаете прибыли в будущем.

По словам астролога, в эти дни с деньгами может произойти какая-то проблема — проект застрянет, люди подведут или случатся другие похожие ситуации.

Как объяснила специалист, в эти дни нельзя класть деньги на депозит, совершать дорогостоящие покупки, запускать рекламную кампанию и оплачивать обучение, если полученные знания планируется монетизировать.

Вечерняя Москва: последние новостиДептранс Москвы назвал среднюю стоимость поездки на такси по городуГлава РФПИ заявил об отсутствии у ЕМА критических замечаний в ходе исследования «Спутника V»ЦБ отозвал лицензию у московского «РФИ банка» за расчеты с онлайн-казино
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
4 июня 2021Rambler
Дата рождения

23-24 лунные сутки. Слово дня – баланс. Так что стараемся сегодня задать инициативе рамки, искать золотую середину в делах и организовывать порывы...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
5 июня 2021Astrostar.ru

24-25 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Овне не обещают спокойной жизни. В любой момент может вспыхнуть конфликт или грянуть кризис. В острых...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Как принять и полюбить себя с помощью медитации

Только рассматривая свои недостатки день за днем, вы поймете, насколько прекрасны. У каждого человека бывают в жизни моменты, когда подает самооценка...

Читать продолжение
Нравится 4
Как по линиям на ладони определить будущую профессию
В какие дни июня нельзя тратить деньги
Приметы на 5 июня: что нельзя делать в этот день
Заводите новые контакты — финансовый гороскоп на 4 июня
Контролируйте ход романа — любовный гороскоп на 4 июня
Боремся со скукой — гороскоп на 4 июня
О чем сигнализирует дежавю
Как принять и полюбить себя с помощью медитации
Четыре неудачника в гороскопе
Каких знаков зодиака считал опасными Вольф Мессинг
Самый умный знак зодиака
Психолог объяснила, каким людям не везет с деньгами
Названы пять самых общительных знаков зодиака
Как похудеть разным знакам зодиака
Какие женские имена принесут богатство их обладательницам
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
31 мая - 6 июня 2021Astro7

Основным астрологическим событием, влияющим на личную жизнь, будет переход Венеры из Близнецов в Рака в среду. В понедельник и вторник в любви все...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июнь для всех знаков
Июнь 2021Astro7

Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...

Читать продолжение
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 6