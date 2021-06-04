В какие дни июня нельзя тратить деньги

Астролог и специалист по лунному календарю Татьяна Карпенко рассказала, что в течение четырех июньских дней лучше воздержаться от каких-либо покупок.
8-е, 10-е, 17-е и 19-е число неблагоприятны для любых вложений, каких-то инвестиций, предоплат, заключения важных контактов, договоров. Любых других покупок, вложений, от которых вы ожидаете прибыли в будущем.
По словам астролога, в эти дни с деньгами может произойти какая-то проблема — проект застрянет, люди подведут или случатся другие похожие ситуации.
Как объяснила специалист, в эти дни нельзя класть деньги на депозит, совершать дорогостоящие покупки, запускать рекламную кампанию и оплачивать обучение, если полученные знания планируется монетизировать.
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