В какие дни июня нельзя тратить деньги

Астролог и специалист по лунному календарю Татьяна Карпенко рассказала, что в течение четырех июньских дней лучше воздержаться от каких-либо покупок.

8-е, 10-е, 17-е и 19-е число неблагоприятны для любых вложений, каких-то инвестиций, предоплат, заключения важных контактов, договоров. Любых других покупок, вложений, от которых вы ожидаете прибыли в будущем.

По словам астролога, в эти дни с деньгами может произойти какая-то проблема — проект застрянет, люди подведут или случатся другие похожие ситуации.

Как объяснила специалист, в эти дни нельзя класть деньги на депозит, совершать дорогостоящие покупки, запускать рекламную кампанию и оплачивать обучение, если полученные знания планируется монетизировать.