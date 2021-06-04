Астрологические тенденции июня — встретим сказочного принца

Хорошая новость для тех, кто привык планировать свою жизнь в соответствии с ситуацией на небосводе – в этом месяце нас ожидает много хороших периодов для достижения целей и проявления своего потенциала.

Начало лета ознаменуется пробуждением: поступки станут более рациональными, а цели – фундаментальными. Не пройдут мимо и стрелы амура: будьте готовы встретить сказочного принца и окунуться в водоворот эмоций. Что именно ожидать от этого месяца – рассказывает основатель Школы астрологии Инна Любимова.

10 июня – Солнечное затмение

Время пожинать плоды своих действий. Будьте готовы, что вселенная может преподнести вам урок, если вы ранее совершили ошибку. В отличие от Лунного затмения, которое влияет на наши эмоции, Солнечное несет событийные перемены. От того, и какие шаги вы предпринимаете и о чем думаете, зависит ваша судьба на ближайшие 6 месяцев. Подойдите к этому процессу ответственно.

11 июня – Марс переходит в знак Льва

Марс – планета активности и неиссякаемой энергии. Только представьте, какой силой она наделит земных обитателей, когда перейдет в царский знак Льва. В стихии огня Марс буквально оживает и раскрывает свои самые положительные качества. В этот день люди будут чувствовать себя уверенно и прилагать усилия, чтобы добиться авторитета. Захочется выйти на публику, продемонстрировать все свои умения и способности, а также получить хорошую оценку. Конфликты в этот день возможны, если бить по самолюбию. Старайтесь воздержаться от критики и не принимать язвительные комментарии на свой счет.

16 июня – Юпитер становится стационарным

В астрологии Юпитер покровительствует социальным связям. При стационарном движении планеты на первый план для людей выйдут нормы и правила, установленные обществом. Перед тем, как совершить какое-то действие, вы задумаетесь о том, как отреагируют окружающие. Для вас в этот день будет важна поддержка со стороны.

20 июня – Юпитер Становится ретроградным

Юпитер начнет ретроградное движение и повлияет на мировоззрение людей. В этот период произойдет небольшая переоценка ценностей, устоев и взглядов. Общество будет стремиться к моральному и нравственному развитию. Не отказывайте себе в желании прочесть духовную литературу или посетить места силы.

21 июня – Нептун становится стационарным

Нептун подобно змею-искусителю призывает людей нарушать границы и правила. Эта планета может с легкостью увлечь вас в мир иллюзий или подвигнуть на хитрость. Старайтесь в этот день любое суждение предавать сомнению. Вы можете заблуждаться по поводу людей и ситуаций. Максимально продумывайте каждое свое действие и сохраняйте холодный рассудок.

21 июня – Солнце переходит в знак Рака

Рак – знак чувствительный, эмоциональный и семейный. Для него нет ничего приятней, чем провести время дома в кругу своих родных. Неудивительно, что в это время тема семьи станет наиболее актуальной. Вам захочется навестить родителей, сделать для них что-то приятное и укрепить семейные узы.

23 июнь – Меркурий Становится стационарным

Меркурий связан с передачей информации, мыслительным процессом, логикой, общением и путешествиями. Когда он находился в ретроградном движении, во всех этих сферах могли произойти коллапсы. Сейчас планета переходит в стационарное положение, и наша жизнь возвращается в привычное русло. Вы найдете выход из любых затруднительных ситуаций и будете знать наверняка, как справиться с той или иной проблемой и обернуть все в свою пользу.

24 июня – Меркурий становится директным

Директное положение Меркурия открывает для вас возможности, которые ранее были недоступны. Теперь вы можете без опасений паковать чемоданы и отправляться в путешествие, заниматься оформление документов, запускать новые проекты и реализовывать все свои амбиции. В этот период каждый из нас начнет мыслить в правильном русле и трезво оценивать свои возможности.

25 июня – Нептун становится ретроградным

Приготовьтесь – впереди непростое время ошибок и разочарований. Проказник-Нептун начнет строить лабиринты, найти выход из которых не всегда легко. Вы рискуете прийти к неправильному выводу и сделать то, о чем потом пожалеете. Не доверяйте чувствам и не идите на поводу у своих эмоций. В любой ситуации руководствуйтесь логикой и здравым смыслом. Некоторые ценности, которые кажутся первостепенными, на деле могут оказаться ложными.

27 июня – Венера переходит в знак Льва

Время, когда Амур пускает в дело свои стрелы. Вам больше не нужно убеждать себя, что одиночество – это ваше жизненное кредо. Наступает момент, когда стоит открыться своим чувствам и не сдерживать их. Отношения с партнером станут намного ярче, в них появится больше страсти, романтики и взаимного притяжения. Пользуйтесь этим волшебным временем и не упустите вторую половинку.