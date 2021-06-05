Наслаждаемся жизнью — гороскоп на 6 июня

25-26 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце за гедонизм и волнующую новизну, но в разумных пределах.

Можно и нужно наслаждаться жизнью, но придется ставить границы чревоугодию, любвеобилию, творчеству, расходам и даже благотворительности. Это прекрасный день, если вовремя остановиться и заранее считаться с существующими запретами. Он вселяет надежду, но не обещает быстрого чуда. Экспромты возможны лишь в ограниченном формате. Нежелательно затягивать мероприятия (особенно, если это застолье, доброе дело, коллективный шоппинг или свидание). Стоит контролировать выбор продуктов, проверять качество находок, новинок.

Овен

Овнов сегодня ждут обновки или находки. Важно восполнить ресурсы. Хороший способ забыть про недавний стресс - кулинарный креатив, оригинальный шоппинг или приятное новшество в доме. Возможна тяга к экзотическим продуктам. Стоит порадовать близких (особенно, если вы погорячились и хотите загладить вину). Нежелательны крупные траты. Мелкие приобретения рекомендуется осматривать на предмет изъянов.

Телец

Тельцам день сулит приятные сюрпризы и добрые надежды (в том числе, в любви), улучшает физическое и моральное самочувствие. Стоит ловить момент: прояснение будет кратким, вскоре на горизонте вновь сверкнут молнии. Самое время получить необычное новое удовольствие или поменять что-то в лучшую сторону в привычках. Важно понять черту дозволенного и пока не нарушать ее в своих желаниях и ожиданиях.

Близнецы

У Близнецов сегодня возможны вливания в бюджет. Возрастает надежда на тайный дар, скрытую помощь друзей и родни, поступления из старых секретных источников. Возможно, пригодятся прежние накопления. Щедрый аванс на будущее может дать новая работа и должность. Но злоупотреблять удачей не стоит: чем выше расходы, тем дороже обойдется поддержка. Ресурсы не бесконечны, да и лимиты никто не отменял.

Рак

Сегодня судьба улыбнется Ракам и поможет им мягко вырулить из кризиса с пользой для будущего. Но на многое им рассчитывать не стоит: она дает аванс, но не право на полную свободу и большую игру. Не стоит преувеличивать и возможности друзей: они искренне желают вам помочь, но у них в чем-то связаны руки. День хорош для обмена дружескими и романтическими симпатиями, для небольших пробных покупок.

Лев

Сегодня Львы смогут получить неожиданную выгоду от своей должности. Также, они могут преуспеть благодаря тайной поддержке родни или земляков. Но прибыль легко превратится в потерю, если вовремя не вспомнить про внешние границы и «заплыть за буйки». Корректность и дальновидность вдвойне важны для Львов-руководителей, для тех, кто зависит от партнеров и друзей, делает карьеру и бережет репутацию.

Дева

Девам полезно провести эти сутки в режиме отдыха. Можно выйти из-под контроля, забыть про дедлайн, смягчить диету, расширить угол обзора, сменить дислокацию. Атмосфера дня обещает быть приятной, неожиданной, романтичной. Хорошо провести время среди друзей, в обществе объекта симпатий, потенциального наставника или вероятных солидных клиентов. Неплохо оказаться в другом городе или другой стране.

Весы

Этот день дарит Весам необычные ощущения. Возможен новый взгляд на недавние авантюры, на отношения с семьей и друзьями, на финансовые и любовные коллизии. Порадует частичная поправка материальных дел, чужая щедрость и доброта, бонус, сюрприз. Но стоит помнить, что приятные подарки не могут кардинально исправить запущенную ситуацию. Надежда на «бесплатный сыр» и легкое снятие проблем - самообман.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут не беспокоиться о гармонии в отношениях: она либо воцарится сама благодаря обстоятельствам, либо будет создана неявными усилиями второй стороны. Несмотря на объективный барьер, вынуждающий блюсти приличия и держать дистанцию, понимание будет достигнуто. Сыграет роль личная симпатия, общность убеждений, пересечение интересов. Добавится гармонии в дружбе, любви, браке.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит заранее уточнить правила и очертить круг допустимых действий. Став реалистами, они смогут неожиданно решить часть материальных и хозяйственных проблем. В это день всюду предпочтительнее мягкие щадящие меры вместо радикальных (например, терапия вместо хирургии). Возможна помощь от друзей и родни. Может возрасти интерес к кулинарии, нетрадиционной или народной медицине.

Козерог

Сегодня Козероги смогут вознаградить себя за ущерб, вновь почувствуют вкус к жизни и творчеству. Их кулинарная, романтическая и другая фантазия ограничена лишь бюджетом (и, в некоторых случаях, моральным кодексом). Звезды советуют не пропускать шанс на отдых и баловать себя и близких людей, используя новые возможности. Это день хорош для романтики, спа-процедур, соприкосновения с миром искусства.

Водолей

Сегодня у Водолеев найдется повод заняться домом или навестить родные края. На первый план может выйти забота о хозяйстве, родителях или питомцах. В знакомый распорядок и связанные с ним обязанности вмешаются нештатные ситуации. Может появиться причина для смены привычек, кулинарного экспромта, вылазки на природу, семейного или дружеского застолья, модернизации домашнего уклада под новые нужды.

Рыбы

Сегодня судьба потакает желаниям Рыб, делает им мелкие подарки и авансы. Это может быть долгожданная покупка, любовная или творческая удача, помощь друзей и близких. Полученным шансом лучше пользоваться сразу, так как на пути в любой момент могут возникнуть препятствия. Впрочем, жалеть об упущенной выгоде тоже не стоит: вскоре вы нагоните свою капризную удачу или подберетесь к ней другим путем.