Не торопимся делать покупки — финансовый гороскоп на 6 июня

Сегодня стоит подумать несколько раз, прежде чем купить что-то, чтобы не пожалеть позже.

Овен

У Овнов хороший день для продвижения вопросов, связанных с недвижимостью. Можно публиковать объявления о продаже недвижимого имущества. Также это удачное время для работы удаленно на дому. Комфортная привычная обстановка положительно отразится на результатах вашей деятельности. Успешно пойдут дела у строителей, коммунальщиков и тех, кто занимается благоустройством городской инфраструктуры.

Телец

Тельцам звезды не советуют предпринимать инициативу в делах, особенно если об этом вас никто не просит. Прежде всего это относится к вопросам взаимоотношений с вышестоящим руководством, которое ждет от вас исполнительности и дисциплины. Успешно идут дела, основанные на обмене при товарно-денежных отношениях. Торговцы смогут провернуть выгодные сделки.

Близнецы

Близнецы сегодня проявят свои лучшие практические качества и будут отдавать себе отчет относительно финансовых последствий от тех или иных своих действий. Вы сможете просчитать последствия от своих инициатив и добиться максимальной результативности. Старайтесь держать под личным контролем все наиболее важные вопросы, от которых зависит уровень доходов.

Рак

Ракам сегодня, возможно, придется работать в условиях, когда ваши инициативы будут ограничиваться внешними обстоятельствами. Постарайтесь не привлекать к себе постороннего внимания и действовать мягкими дипломатичными методами. Также лучше не афишировать на публике свои намерения - в этом случае никто не сможет вам помешать.

Лев

У Львов сегодня благоприятное время для самостоятельной деловой активности. Возможно, вам удастся получить больше полномочий от начальства, что позволит действовать в свободном режиме. Чаще прислушивайтесь к подсказкам своей интуиции при принятии важных решений – она вас не обманет. Также это благоприятный день для сотрудничества с коллегами и единомышленниками.

Дева

Девам в этот день удастся уменьшить физическую нагрузку на работе при сохранении прежнего уровня доходов. Возможно, вы сможете открыть для себя более эффективные методы решения тех или иных вопросов. Прекрасно проявят свои таланты инженеры, изобретатели и рационализаторы. Также вам могут выдать денежную премию в размере большем, чем вы предполагали.

Весы

У Весов благоприятный день для повышения профессионального статуса за счет получения новых знаний. Это удачное время для учебы, сдачи аттестационных экзаменов, обмена опытом с коллегами. Вы сможете успешно проявить свои знания в решении практических профессиональных вопросов. Бизнесменам рекомендуется сосредоточить внимание на рекламной раскрутке своих проектов.

Скорпион

У Скорпионов это достаточно нестабильный день с точки зрения использования финансов. Не торопитесь делать покупки с использованием кредитных карт – вернуть долги, потраченные в этот день, может оказаться нелегко в дальнейшем. А вот для учебы и командировок день складывается успешно. Используйте этот день для приобретения новых знаний с целью повышения квалификации.

Стрелец

У Стрельцов в этот день может улучшиться деловое взаимодействие с партнерами. Если вы работаете вместе с партнером, то вам выгоднее будет быть ведомым и не брать инициативу на себя. Дело в том, что инициативы делового партнера могут оказаться успешнее ваших личных инициатив. Возрастает доходность от работы в сфере услуг. Можно заниматься урегулированием юридических споров.

Козерог

Безработные Козероги в этот день имеют неплохие шансы найти работу в соответствии со своими запросами. Рекомендуется усилить поиски работы по объявлениям в прессе. Собеседование с потенциальным работодателем может пройти успешно, поскольку вы сумеете произвести благоприятное впечатление. Удачное время для публичных заявлений и сдачи экзаменов по переаттестации.

Водолей

Водолеям рекомендуется подойти к своей работе творчески. Вы сможете отыскать скрытые резервы и усовершенствовать методы работы. Не откладывайте тестирование новых идей на практике. У вас сейчас имеются хорошие шансы для реализации творческих замыслов. Также это благоприятное время для проведения операций по обмену валюты.

Рыбы

Рыбам в этот день будет сложнее сосредоточиться на деловых контактах. Нежелательно планировать проведение деловых встреч, поскольку окружающие вас люди могут быть склонны давать пустые обещания и многие договоренности так и останутся неисполненными. Также это непростое время для аналитической обработки информации и оформления документов.