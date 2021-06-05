Лучшее — враг хорошего — любовный гороскоп на 6 июня

Сегодня стоит наслаждаться компанией партнера и не пытать поменять ситуацию.
Сегодня многим Овнам хочется быстрее забыть вчерашнее, а порой и провалиться сквозь землю от стыда за свои выходки. Добиться полной амнезии не выйдет, но смягчить неприятное впечатление можно. Неплохое средство загладить промах или искупить вину - необычное новое блюдо или другой мелкий сюрприз.
Влюбленных Тельцов день радует приятными мелочами. Возможен хороший знак на будущее, неожиданный дар. Одинокие Тельцы обретут надежду. Романтическое свидание пройдет идеально, если вы видите рамки своих возможностей и не ждете исполнения всех своих капризов: меньше ожиданий - меньше разочарований.
Сегодня влюбленные Близнецы не могут или не хотят быть «правильными». Этот день усиливает их тягу к комфорту и подпитывает их тайные чувственные слабости. Нежась в расслабляющей приятной обстановке или получая щедрые подарки, Близнецы забудут про свои опасения и позволят себе насладиться моментом.
Сегодня влюбленным Ракам желательно руководствоваться принципом «лучшее - враг хорошего». Им не стоит откладывать романтическое свидание, но вряд ли следует сразу ждать полного набора загаданных чудес: чтобы звезды закружились в волшебном хороводе и позитивные тенденции набрали силу, нужно время.
Сегодня Львам не помешает умение «видеть берега» и готовность себя ограничить. Все их капризы партнер квалифицирует как милые шалости, пока они не задевают его планы и устои. Не надейтесь, что ваша половинка переступит через свой принцип ради ваших прихотей: признайтесь, за это вы ее и любите.
Этот день делает Дев романтиками, смягчает их рационализм и оживляет их чувства. Он хорош для возобновления симпатий, для затравки романа с иностранцем (иностранкой) - но стоит приготовиться к тому, что между волнующим началом и приятным продолжением пройдет некоторое время, от месяца до полугода.
Сегодня Весам везет в любви по мелочам, но вряд ли везет в главном. Есть риск вновь уйти в мир заблуждений. Лучше заранее быть уверенным в объекте чувств: приятное свидание не превратит плохого партнера в сносного, а сносного в идеал. Нехватку гармонии не возместить щедростью или бурей инстинктов.
Сегодня Скорпионам стоит откликнуться на призыв любимого человека, даже если это лишь намек. Свидание будет настолько приятным и многообещающим, что они не пожалеют. Не беда, если придется строго соблюдать правила и не удастся сразу сломать лед: чтобы плод был сладким, ему надо дать время созреть.
Сегодня Стрельцам лучше не нагнетать страсти, а вместе с пассией заняться чем-то приятным и (непременно) полезным. Это день естественной чувственности. Легко активируемой простым ритуалом - например, совместным кулинарным экспромтом. Для остроты ощущений добавьте в рецепт «магический» ингредиент.
Сегодня любовный барометр Козерогов внезапно показывает «ясно» - или, по крайней мере, сползает с отметки «шторм». Дискомфорт в эти сутки возможен, но не сравним с вчерашним. Не стоит пропускать отличную возможность свидания, особенно, если вам жизненно необходимо помириться с вашей половинкой.
Сегодня Водолеи не прочь пригласить любимого человека в свои реальные или виртуальные владения, познакомить со своим нестандартным бытом, друзьями, родственниками или смыслами жизни. Если потрясенный объект симпатий не сбежит сразу после увиденного, есть шанс на счастливое продолжение отношений.
Сегодня звезды честно делают все возможное, чтобы у Рыб случились подвижки в делах сердечных. При этом все волнующие сюрпризы данного дня - всего лишь вдохновляющая прелюдия и намек на благоприятное дальнейшее развитие событий. Подходящий день для романтической встречи, главное, не затянуть ее.
24-25 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне не обещает ничего хорошего. Нам захочется спорить, негативить и вариться в собственных мыслях. Еще в гости к...
25-26 лунные сутки. Луна в Тельце напоминает, что жизнь летит и пора бы поставить все на паузу, чтобы насладиться моментом. Несмотря на гедонизм,...
Ретроградный Меркурий в мае-июне 2021 года: начинается с 30 мая по 23 июня. Первый период уже в прошлом (кстати, вспомните, что с вами происходило...
Основным астрологическим событием, влияющим на личную жизнь, будет переход Венеры из Близнецов в Рака в среду. В понедельник и вторник в любви все...
Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...