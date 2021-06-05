Лучшее — враг хорошего — любовный гороскоп на 6 июня

Сегодня стоит наслаждаться компанией партнера и не пытать поменять ситуацию.

Овен

Сегодня многим Овнам хочется быстрее забыть вчерашнее, а порой и провалиться сквозь землю от стыда за свои выходки. Добиться полной амнезии не выйдет, но смягчить неприятное впечатление можно. Неплохое средство загладить промах или искупить вину - необычное новое блюдо или другой мелкий сюрприз.

Телец

Влюбленных Тельцов день радует приятными мелочами. Возможен хороший знак на будущее, неожиданный дар. Одинокие Тельцы обретут надежду. Романтическое свидание пройдет идеально, если вы видите рамки своих возможностей и не ждете исполнения всех своих капризов: меньше ожиданий - меньше разочарований.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы не могут или не хотят быть «правильными». Этот день усиливает их тягу к комфорту и подпитывает их тайные чувственные слабости. Нежась в расслабляющей приятной обстановке или получая щедрые подарки, Близнецы забудут про свои опасения и позволят себе насладиться моментом.

Рак

Сегодня влюбленным Ракам желательно руководствоваться принципом «лучшее - враг хорошего». Им не стоит откладывать романтическое свидание, но вряд ли следует сразу ждать полного набора загаданных чудес: чтобы звезды закружились в волшебном хороводе и позитивные тенденции набрали силу, нужно время.

Лев

Сегодня Львам не помешает умение «видеть берега» и готовность себя ограничить. Все их капризы партнер квалифицирует как милые шалости, пока они не задевают его планы и устои. Не надейтесь, что ваша половинка переступит через свой принцип ради ваших прихотей: признайтесь, за это вы ее и любите.

Дева

Этот день делает Дев романтиками, смягчает их рационализм и оживляет их чувства. Он хорош для возобновления симпатий, для затравки романа с иностранцем (иностранкой) - но стоит приготовиться к тому, что между волнующим началом и приятным продолжением пройдет некоторое время, от месяца до полугода.

Весы

Сегодня Весам везет в любви по мелочам, но вряд ли везет в главном. Есть риск вновь уйти в мир заблуждений. Лучше заранее быть уверенным в объекте чувств: приятное свидание не превратит плохого партнера в сносного, а сносного в идеал. Нехватку гармонии не возместить щедростью или бурей инстинктов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит откликнуться на призыв любимого человека, даже если это лишь намек. Свидание будет настолько приятным и многообещающим, что они не пожалеют. Не беда, если придется строго соблюдать правила и не удастся сразу сломать лед: чтобы плод был сладким, ему надо дать время созреть.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше не нагнетать страсти, а вместе с пассией заняться чем-то приятным и (непременно) полезным. Это день естественной чувственности. Легко активируемой простым ритуалом - например, совместным кулинарным экспромтом. Для остроты ощущений добавьте в рецепт «магический» ингредиент.

Козерог

Сегодня любовный барометр Козерогов внезапно показывает «ясно» - или, по крайней мере, сползает с отметки «шторм». Дискомфорт в эти сутки возможен, но не сравним с вчерашним. Не стоит пропускать отличную возможность свидания, особенно, если вам жизненно необходимо помириться с вашей половинкой.

Водолей

Сегодня Водолеи не прочь пригласить любимого человека в свои реальные или виртуальные владения, познакомить со своим нестандартным бытом, друзьями, родственниками или смыслами жизни. Если потрясенный объект симпатий не сбежит сразу после увиденного, есть шанс на счастливое продолжение отношений.

Рыбы

Сегодня звезды честно делают все возможное, чтобы у Рыб случились подвижки в делах сердечных. При этом все волнующие сюрпризы данного дня - всего лишь вдохновляющая прелюдия и намек на благоприятное дальнейшее развитие событий. Подходящий день для романтической встречи, главное, не затянуть ее.