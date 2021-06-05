Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь

Лучшее — враг хорошего — любовный гороскоп на 6 июня

5 июня 2021ГороскопыРамблер

Сегодня стоит наслаждаться компанией партнера и не пытать поменять ситуацию.

Лучшее — враг хорошего — любовный гороскоп на 6 июня
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня многим Овнам хочется быстрее забыть вчерашнее, а порой и провалиться сквозь землю от стыда за свои выходки. Добиться полной амнезии не выйдет, но смягчить неприятное впечатление можно. Неплохое средство загладить промах или искупить вину - необычное новое блюдо или другой мелкий сюрприз.

Телец

Влюбленных Тельцов день радует приятными мелочами. Возможен хороший знак на будущее, неожиданный дар. Одинокие Тельцы обретут надежду. Романтическое свидание пройдет идеально, если вы видите рамки своих возможностей и не ждете исполнения всех своих капризов: меньше ожиданий - меньше разочарований.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы не могут или не хотят быть «правильными». Этот день усиливает их тягу к комфорту и подпитывает их тайные чувственные слабости. Нежась в расслабляющей приятной обстановке или получая щедрые подарки, Близнецы забудут про свои опасения и позволят себе насладиться моментом.

Рак

Сегодня влюбленным Ракам желательно руководствоваться принципом «лучшее - враг хорошего». Им не стоит откладывать романтическое свидание, но вряд ли следует сразу ждать полного набора загаданных чудес: чтобы звезды закружились в волшебном хороводе и позитивные тенденции набрали силу, нужно время.

Лев

Сегодня Львам не помешает умение «видеть берега» и готовность себя ограничить. Все их капризы партнер квалифицирует как милые шалости, пока они не задевают его планы и устои. Не надейтесь, что ваша половинка переступит через свой принцип ради ваших прихотей: признайтесь, за это вы ее и любите.

Дева

Этот день делает Дев романтиками, смягчает их рационализм и оживляет их чувства. Он хорош для возобновления симпатий, для затравки романа с иностранцем (иностранкой) - но стоит приготовиться к тому, что между волнующим началом и приятным продолжением пройдет некоторое время, от месяца до полугода.

Весы

Сегодня Весам везет в любви по мелочам, но вряд ли везет в главном. Есть риск вновь уйти в мир заблуждений. Лучше заранее быть уверенным в объекте чувств: приятное свидание не превратит плохого партнера в сносного, а сносного в идеал. Нехватку гармонии не возместить щедростью или бурей инстинктов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит откликнуться на призыв любимого человека, даже если это лишь намек. Свидание будет настолько приятным и многообещающим, что они не пожалеют. Не беда, если придется строго соблюдать правила и не удастся сразу сломать лед: чтобы плод был сладким, ему надо дать время созреть.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше не нагнетать страсти, а вместе с пассией заняться чем-то приятным и (непременно) полезным. Это день естественной чувственности. Легко активируемой простым ритуалом - например, совместным кулинарным экспромтом. Для остроты ощущений добавьте в рецепт «магический» ингредиент.

Козерог

Сегодня любовный барометр Козерогов внезапно показывает «ясно» - или, по крайней мере, сползает с отметки «шторм». Дискомфорт в эти сутки возможен, но не сравним с вчерашним. Не стоит пропускать отличную возможность свидания, особенно, если вам жизненно необходимо помириться с вашей половинкой.

Водолей

Сегодня Водолеи не прочь пригласить любимого человека в свои реальные или виртуальные владения, познакомить со своим нестандартным бытом, друзьями, родственниками или смыслами жизни. Если потрясенный объект симпатий не сбежит сразу после увиденного, есть шанс на счастливое продолжение отношений.

Рыбы

Сегодня звезды честно делают все возможное, чтобы у Рыб случились подвижки в делах сердечных. При этом все волнующие сюрпризы данного дня - всего лишь вдохновляющая прелюдия и намек на благоприятное дальнейшее развитие событий. Подходящий день для романтической встречи, главное, не затянуть ее.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
5 июня 2021Rambler
Дата рождения

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне не обещает ничего хорошего. Нам захочется спорить, негативить и вариться в собственных мыслях. Еще в гости к...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
6 июня 2021Rambler

25-26 лунные сутки. Луна в Тельце напоминает, что жизнь летит и пора бы поставить все на паузу, чтобы насладиться моментом. Несмотря на гедонизм,...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Что можно, а что нельзя в период ретро-Меркурия

Ретроградный Меркурий в мае-июне 2021 года: начинается с 30 мая по 23 июня. Первый период уже в прошлом (кстати, вспомните, что с вами происходило...

Читать продолжение
Нравится 4
Тратим больше на дом и семью — финансовый гороскоп на 7-13 июня
Ждем нового поворота в отношениях — любовный гороскоп на 7-13 июня
Есть шанс выиграть в лотерею – гороскоп на неделю 7-13 июня
Лучшее — враг хорошего — любовный гороскоп на 6 июня
Не торопимся делать покупки — финансовый гороскоп на 6 июня
Наслаждаемся жизнью — гороскоп на 6 июня
Куда поехать в июле за Удачей
Как обеспечить себе прорыв в период застоя
Есть ли у вас душевные травмы
Приметы на 6 июня: что нельзя делать в этот день
Роковой импульс — любовный гороскоп на 5 июня
Бежим к цели со всех ног — финансовый гороскоп на 5 июня
Может вспыхнуть конфликт — гороскоп на 5 июня
Что такое дауншифтинг и почему это модно
Какие глобальные перемены Джин Диксон предрекла России
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
31 мая - 6 июня 2021Astro7

Основным астрологическим событием, влияющим на личную жизнь, будет переход Венеры из Близнецов в Рака в среду. В понедельник и вторник в любви все...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июнь для всех знаков
Июнь 2021Astro7

Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...

Читать продолжение
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 6