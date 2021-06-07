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Самые сильные и слабые стороны знаков зодиака

7 июня 2021ГороскопыWMJ.ru

Астролог рассказала, что каждый знак зодиака несет в себе множество черт и личностных характеристик.

Самые сильные и слабые стороны знаков зодиака
Фото: depositphotos

Астролог Керри Кинг поделилась, какими сильными и слабыми сторонами наделены люди, учитывая их знак зодиака.

Овен

Так, Овны наделены большими амбициями и энергией. Они готовы принять любой вызов, однако обладают и незащищенностью, которая в сочетании с конкурентоспособностью может превратиться в чрезмерно агрессивное взаимодействие с другими людьми.

Телец

Тельцы — один из самых сильных и решительных знаков. Тем не менее у представителей этого знака есть упрямая и догматичная сторона, которая может обижать других.

Близнецы

Близнецы привносят веселье в любую компанию и любят делиться своими глубокими познаниями, но порой могут быть холодными и поверхностными.

Рак

Сила Раков в их надежности. Представители знака сентиментальны и эмоционально реагируют на все, в результате испытывая обиду.

Лев

Прирожденные лидеры и боссы — это Львы. Они обладают уверенностью и всегда берут на себя ответственность. Привыкшие быть на первых местах Львы могут ревновать без причины, желая быть в центре внимания.

Дева

Суперорганизованные и практичные Девы справятся с любой задачей и освоят интересную деятельность. Однако часто представители знака критикуют других, если видят, что те не соответствуют их требованиям и не делают так, как они хотят.

Весы

Очаровательные Весы легко заводят друзей, и кажется, что их жизнь — это сплошная эстетика. Тем не менее прокрастинация и нерешительность — их главные враги.

Скорпион

Скорпион — источник уверенности в себе и решимости. Однако они слишком скрытны и ревностно охраняют свою личную жизнь, которая произвела бы впечатление на PR-агента Кардашьян.

Стрелец

Никакой другой знак не может сравниться со Стрельцом по живости и энергичности. Однако это может стать и самой большой слабостью: представители знака едва ли могут не обидеть других своей прямолинейностью.

Козерог

Козерог — самый трудолюбивый в зодиакальной комнате и обладает почти сверхчеловеческими амбициями, решимостью и настойчивостью. Поэтому Козероги слишком серьезны и не могут расслабиться.

Водолей

Водолеи умеют находить корень проблемы и решать ее по-новому. Нам нужно больше Водолеев, чтобы помочь исправить наш мир. Вы можете быть немного отстраненными, вероятно, из-за того, что происходят все эти размышления и внутренние инновации.

Рыбы

Доброта и сострадание Рыб безграничны. Тем не менее не позволяйте другим ошибочно принимать вашу доброту за слабость и извлекать выгоду из этого.

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