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Астролог назвала пять склонных к полноте знаков зодиака

7 июня 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астролог и таролог Галина Янко составила топ-5 знаков зодиака, которые предрасположены к полноте.

Астролог назвала пять склонных к полноте знаков зодиака

Телец

По словам эксперта, Тельцы не могут отказать себе во вкусной еде, так как по природе являются истинными гурманами. Они часто злоупотребляют фастфудом и сладостями, не в силах удержаться на здоровом питании.

Астролог отметила, что, если представители этого знака захотят, они могут достаточно быстро избавиться от лишних килограммов. Однако проблема в том, что последние их не беспокоят, да и перспектива проводить свободное время в спортзале их не радует. Многие Тельцы также страдают от собственной лени.

Лев

Вторую строчку в рейтинге предрасположенных к полноте знаков занимают Львы, так как они предпочитают жить в роскоши и изобилии. Именно поэтому они тратят большую часть финансов на походы в кафе и рестораны, а также до отказа забивают холодильник едой.

Кроме того, Львы склонны впадать в тяжелую депрессию и заедать горе выпечкой и различными деликатесами. Именно эти привычки и приводят их к ожирению.

Рак

На третьем месте рейтинга расположились Раки. Представители этого знака тоже любят хорошо поесть. Помимо этого, они обожают готовить и в процессе пробовать свои блюда. Поэтому Раки часто становятся пациентами эндокринологов-диетологов.

Стрелец

Стрельцы не могут представить свое существование без еды. При этом они не сильно избирательны и могут съесть как деликатес, так и «залежавшееся» в холодильнике блюдо. Для них главное — заесть стресс. Полнота представителей этого знака не пугает, так как они четко знают, каким образом могут скинуть лишний вес, но не очень хотят тратить на это время.

Рыбы

По мнению астролога, Рыбы тоже зависимы от еды. Из-за излишней ответственности, трудоголизма и отсутствия свободного времени у представителей этого знака плохо вырабатывается «гормон счастья», поэтому они повышают свое настроение едой. Кроме того, им сложно избавляться от лишних килограммов. Самыми действенными способами для этого знака являются долгие пешие прогулки или интенсивные танцы.

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