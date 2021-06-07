Преодолеваем лень — гороскоп на 8 июня

27-28 лунные сутки. В этот день практичная Луна в Тельце призывает к трудолюбию и советует не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

Вместо борьбы с судьбой или начинаний с нуля, желательно направить внимание на доступный и знакомый фронт работ, ожидающий завершения. Имеет смысл преодолеть лень, обиды, тягу к комфорту, склонность к прокрастинации. Наградой будет вовремя доведенное до конца полезное дело, хлеб насущный или обустроенный дом. Хорошо заниматься бытом, хозяйством, уборкой, ремонтом, разгребанием старых запасов, пускать в дело старые резервы. Хлопоты не рекомендуется затягивать до ночи.

Овен

Сегодня Овнам лучше заниматься хозяйственными вопросами. Предпочтение стоит отдать делам, идущим к завершению. Не стоит откладывать приготовление пищи, помощь родителям, ремонтные и строительные работы, уборку территории, разбор запасов, установку охранных систем. В случае долгосрочных работ, пора закрыть их очередной этап. Возможно, придется пустить в дело резервы, например, старые инструменты.

Телец

Сегодня у практичных Тельцов многое получится само собой. Они преодолеют вчерашние проблемы (или временно вынесут их за скобки) и тем самым высвободят энергию для полезных дел. Прекратив бессмысленную борьбу с судьбой и приняв неизбежные ограничения, они получат шанс наверстать упущенное время и многого добьются в самый последний момент. Их лучшей мотивацией будут собственные насущные нужды.

Близнецы

Близнецам сегодня не стоит афишировать свои действия, расширять круг общения и спешить с новыми заявками. Лучше заниматься частной или тайной деятельностью (семьей, домом, внутренней частью бизнеса, материальным тылом). В трудный час звезды советуют воспользоваться имеющимся резервом, не прибегая к внешним источникам помощи. Ближе к ночи возрастет амбициозность, наберут силу честолюбивые мечты.

Рак

Сегодня Ракам не стоит проявлять пассивность и поддаваться лени. День позволяет им наверстать упущенное и благополучно завершить насущное дело, собственными усилиями или при помощи единомышленников. Одновременно, многие Раки смогут поработать на будущее. В ходе неформального сотрудничества есть шанс получить уникальную техническую или материальную поддержку. Можно удачно завершить сделку, обмен.

Лев

Львам сегодня лучше сделать акцент на делах практических. Самые важные проекты предстоит вести вплоть до позднего вечера: от усердия и умения доводить дела до конца может зависеть карьера, здоровье, безопасность или материальное положение. Лучше не откладывать черновые и скрытые закулисные работы, переделку, уборку, ремонт. Пригодится помощь в частном порядке от родни или старых знакомых.

Дева

Сегодня Девам не стоит терять надежду. Что бы ни случилось, выход найдется, пусть и в последний момент. На помощь придут друзья или близкие. Дев, оставшихся в чужих краях без связи со «своими», выручит неожиданная и весьма своеобразная помощь от посторонних людей. Можно рассчитывать на благополучный финал путешествия, а также на снисходительность, если вы не успели выполнить долг или обещание.

Весы

Сегодня Весам предстоит заниматься не самыми приятными вещами. На первое место может выйти безопасность, отработки долга, завершение сложной истории. Возможно, придется углубиться в тему налогов, наследства, недвижимости, изыскания ресурсов для выживания семьи или проекта. Полезно иметь в запасе определенный резерв или страховку. В отсутствие таковых, для решения вопроса придется принести жертву.

Скорпион

Для Скорпионов это результативный день. Им не обязательно самим проявлять инициативу: ее проявят те, в ком они заинтересованы. Будут преодолены обиды и размолвки, сокращена дистанция. Полностью взломать лед и снять все барьеры не удастся, но будет достаточно мотивов для слаженных действий. Не стоит медлить, особенно, если нужно завершить совместное дело: уникальный момент может не повториться.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит отчаиваться раньше времени. Шанс вырулить из кризиса есть, но не стоит рассчитывать на бесплатный подарок судьбы, все решит ловкость, мастерство, готовность к неприятным хлопотам и определенным жертвам. Пасовать перед трудностями нежелательно, а вот начинания не рекомендуются: удачи в них не будет. Лучше ограничиться ликвидацией проблем и не искать лишних приключений.

Козерог

Сегодня Козероги найдут выход из любого тупика. Самые неожиданные и странные обстоятельства загадочным образом играют им на руку, а их мастерство в знакомой сфере сродни магии. В эти сутки им лучше отложить рутину и решать творческие неординарные задачи. Не тяните время, если нужно завершить совместную акцию или оказать кому-то необычную услугу: к вечеру ваш магический потенциал может иссякнуть.

Водолей

Сегодня Водолеям полезно поработать на благо дома, родины или близких. Хорошо заниматься недвижимостью, бытом, строительством, уборкой, семейным бизнесом, помощью родителям или землякам. Самое время для разбора архивов и хлама, для расчистки «авгиевых конюшен» на даче, в гараже, в старой квартире, в бьвшем офисе или наследственных владениях. Также, день подходит для завершения малоприятных дел.

Рыбы

Сегодня Рыбам помогают обстоятельства. Даже подозрительные и неблагоприятные условия идут им на пользу. Ничто не мешает им пустить в ход свои таланты, включить воображение и чутье. Если они не справляются или ленятся, им легко найти поддержку. Отличный день, если вам нужно теснее соприкоснуться с «плотным миром», придать своим желаниям и фантазиям осязаемую форму. Но не тяните с этим до вечера.