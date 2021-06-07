Теряем контакт — любовный гороскоп на 8 июня

Сегодня общение со второй половинкой не будет складываться.

Овен

Сегодня Овны склонны проявить в любви черты, обычно им не свойственные: медлительность, инертность и занудство. Они будут долго раскачиваться для любой инициативы и нуждаться в эмоциональной поддержке партнера. Свободные Овны временно утратят свой авантюрный азарт и природный инстинкт охотника.

Телец

В этот день влюбленные Тельцы перестанут заморачиваться возникшими на их пути роковыми преградами и начнут практично придерживаться единственно верного в их положении девиза: умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Если вчера свидание было отменено, сегодня оно состоится и пройдет на отлично.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше воздержаться от судьбоносного разговора с любимым человеком. Чем ответственнее заявление, которое они намерены сделать, тем больше оснований отложить его на день-другой. Вместо этого, им не помешает разобраться в себе, договориться со своими тайными чувствами и инстинктами.

Рак

Сегодня звезды идут навстречу желаниям Раков и помогают им восстановить тесную связь с партнером. Если представителям этого знака не удалось вписаться в новые реалии, им пригодится чуть усовершенствованный старый ход. Связующей нитью станет чувственность. Инициативу не стоит затягивать до вечера.

Лев

Сегодня Львам не стоит спорить с партнером, упрямиться и настаивать на своем: все перечисленное, как и открытая инициатива, выйдет себе дороже. Если согласия нет, а дело не терпит отлагательств, проявите немного хитрости и действуйте втайне: если впоследствии ваш маневр откроется, вас простят.

Дева

Сегодня Девам везет в любовных делах. В последний момент удачно завершаются их авантюры. Их возлюбленные великодушны и склонны смотреть на их промахи сквозь пальцы. Не стоит огорчаться из-за отсутствия связи или нужных слов: их прекрасно заменит интуитивное понимание, исходящее от партнера.

Весы

Сегодня звезды не советуют Весам начинать любовные отношения с нуля. Также, не стоит планировать приятное романтичное свидание или замышлять легкий флирт: атмосфера будет не слишком гармонировать с намерениями. Это подходящий день, если нужно поставить в романе мучительную, но необходимую точку.

Скорпион

Сегодня между Скорпионами и их пассиями может не быть полного понимания, но обязательно найдутся точки притяжения. Даже самые мощные барьеры не смогут погасить взаимную тягу. Попытка партнера проявить характер и отстоять свою независимость не продлится долго, любовь сломает гордость и растопит лед.

Стрелец

Сегодня звезды не советуют влюбленным Стрельцам проявлять инициативу, а также демонстрировать настойчивость и навязчивость на пустом месте. Поступать таким образом - значит создавать проблемы одновременно и себе, и любимому человеку. Новый поворот событий возможен ближе к ночи, с подачи партнера.

Козерог

В этот день Козероги - проницательные партнеры и фантастические любовники. Им не стоит отказываться от идеи свидания, даже если они не в лучшем настроении: в процессе общения все наладится и силы появятся словно из ниоткуда. Но их потенциал не безграничен, и им не стоит откладывать встречу на вечер.

Водолей

В этот день Водолеи не в лучшей психологической и физической форме, поэтому произвести на пассию должное впечатление им трудновато. Их может подвести комплекс старых привычек, упрямство, навязчивость или инертность. На многих Водолеев, вопреки их независимости, окажут влияние семья и воспитание.

Рыбы

Сегодня Рыбы не обязательно начинают сами любовную игру, но непременно в ней выигрывают. При этом они вовсе не холодные манипуляторы и черствые эгоисты - наоборот, они великодушны и стремятся доставить своему партнеру максимум удовольствия. Им ведомы секреты, способные сделать встречу незабываемой.