Астролог назвал дни, в которые не стоит садиться за руль

Понедельник имеет напряжённый фон, который в случае неблагоприятных погодных условий может усилиться и стать причиной штрафов и ДТП.

Понедельник имеет напряжённый фон, который в случае неблагоприятных погодных условий может усилиться и стать причиной штрафов и ДТП.

Вторник значительно мягче, водителям будет комфортнее, в этот день забывчивость в отношении документов, карточек может помешать делам.

Среда и четверг — дни вблизи затмения, энергетика понижена, планируйте только необходимые поездки.

Пятница и суббота — удачные дни для покупок авто, для вождения в целом, в том числе для работы на авто. Воскресенье с сюрпризами. Не помешает осторожность, в этот день можно найти какой-то дефект и заменить деталь в машине.