В какой день недели не стоит ругаться с близкими

Лунное затмение уже позади, однако впереди — солнечное.

Планы людей на жизнь могли быть скорректированы внешними обстоятельствами, однако все перипетии жизни идут без неожиданностей и неприятных сюрпризов. Астролог Яна Ваганова рассказала о том, что интересного ожидает людей в ближайшем будущем.

8 июня

Те, кто не успел испортить отношения с близкими в понедельник, рискуют сделать это во вторник. Шансы увеличиваются вдвое. Не стоит в этот день принимать важных решений, так как велик риск все испортить. Не будет радовать в этот день творчество. Удачу принесет любое взаимодействие с огнем, начиная от приготовления пищи до растопки бани.

9 июня

Это день накануне солнечного затмения. Поэтому вероятна перегрузка нервной и сердечно-сосудистых систем. Астролог не советует до затмения нагружать себя и близких выяснением отношений, важными делами. Лучше всего настроиться на отдых, по возможности отменить все физические упражнения, дальние поездки и принудительные разборки.

10 июня

В четверг могут случаться неожиданности. Окружающие могут проявлять неадекватность. Да и сам человек может удивлять и шокировать всех разной информацией. Если 10 июня проявлять меньше активности, то можно наломать меньше дров. Удачу сулит завершение дел, которые были давно начаты.

11 июня

День обещает быть неплохим. Главное — быть внимательным и аккуратным. На другой день лучше всего перенести поездки и путешествия. Не стоит в этот день играть свадьбы. Желательно в пятницу вообще ничего не начинать. Все это рискует обернуться слезами, а не улыбками. 11 июня — благоприятное время для хирургических вмешательств и слез радости.

12 июня

Энергия первого выходного дня на текущей неделе будет непредсказуемой. Как бы хорошо человек не планировал все, лучше всего быть готовым к сюрпризам, которые ему принесут окружающие. Не стоит в субботу слишком активничать. Лучше всего заняться размеренными делами и мелкой работой. Удачу принесет способность радоваться всему происходящему.

13 июня

Воскресенье станет позитивным временем. Этот день благоприятствует свободе и раскрепощению. 13 июня можно заняться благотворительностью, волонтерством и окружить заботой своих близких. Также важно обратить внимание на собственное самочувствие. Лучше всего употреблять здоровую и сбалансированную пищу. Удачу принесет поиск чего-то потерянного. Речь идет не только о вещах.