Беремся за перспективное — финансовый гороскоп на 9 июня

Сегодня стоит заниматься теми делами, которые в ближайшем будущем принесут вам деньги.

Овен

У Овнов сегодняшний день обещает стать насыщенным в плане деловых контактов, поездок, обмена информацией. Возрастает количество людей, которые нуждаются в вашем участии, советах, услугах. В результате вы будете очень востребованы. Также и вы сможете значительно расширить круг деловых связей. Используйте этот благоприятный день для укрепления и расширения деловых связей.

Телец

Тельцам рекомендуется активнее развивать в себе навыки, направленные на совершенствование в профессиональном мастерстве. Благодаря своей практической хватке вы сможете значительно повысить производительность труда и сделать гораздо больше дел, чем в обычный день. Также немаловажно активно сотрудничать с коллегами и подчиненными по трудовому коллективу.

Близнецы

Близнецам в этот день звезды советуют заниматься самообразованием, расширять свои познания в профессии. Также очень важно осознать свою способность к самостоятельным действиям в тех делах, в которых вы имели мало опыта. Вместе с тем в начале дня воздержитесь от планирования и работы с прицелом на будущее. Ситуация в делах слишком неопределенная, чтобы планировать что-либо на длительный срок.

Рак

У Раков не лучший день для личных инициатив. В начале дня ваши инициативы могут столкнуться с препятствиями. Это тем более вероятно, если вы работаете в непосредственном контакте с начальством. Старайтесь не привлекать к себе постороннего внимания и не афишировать на публике свои намерения – так вы сможете большего добиться, и вам никто не сможет помешать.

Лев

Львам в этот день рекомендуется действовать с расчетом на перспективу. Не стоит гоняться за сиюминутными выгодами, думайте о будущем и всячески приближайте его своими действиями. Успешно проходит учеба и обмен опытом с коллегами. Старайтесь укрепить свои позиции и заручиться поддержкой единомышленников. Обязательно принимайте участие в собраниях, совещаниях, планерках.

Дева

У Дев, занимающих руководящие должности, сегодня может усилиться потенциал для карьерного роста. Вы легко сможете добиться расположения вышестоящего руководства, и ваши отношения могут стать более доверительными. Также это удачный день для принятия управленческих и организационных решений. А вот для проведения технических испытаний день неблагоприятен.

Весы

У Весов сегодня благоприятное время для расширения кругозора и углубления профессиональных знаний. Возможно, в поле вашего зрения окажется человек, который многому вас научит. Если у вас уже есть старший и более опытный наставник, то можно обращаться к нему со своими вопросами. В первой половине дня могут быть нарушения в договорных отношениях.

Скорпион

У Скорпионов в этот день может улучшиться финансовая ситуация. Возможно, вы найдете выгодный источник для кредитования. Также можно брать и давать деньги взаймы на короткий срок. Вместе с тем это не лучшее время для профессионального обучения и служебных командировок. Возможно, вам придется столкнуться с нарушениями закона.

Стрелец

Сегодня Стрельцам, вероятно, удастся добиться успеха в делах, связанных с оказанием услуг клиентам. Улучшается ваше деловое взаимодействие с партнерами, успешно проходят переговоры. Вместе с тем возрастают риски финансовых потерь от инвестиций. Не поддавайтесь азартному желанию вложить деньги в спекулятивные сделки.

Козерог

В первой половине дня у Козерогов будет удачное время для разрешения конфликтных ситуаций с коллегами и подчиненными. В трудовом коллективе складывается доброжелательный психологический климат. Вместе с тем это не лучший день для подписания договора о трудоустройстве. Будьте осмотрительнее при обслуживании клиентов, избегайте конфликтных ситуаций.

Водолей

Водолеи сегодня смогут реализовать свои творческие способности в конкурентных видах деятельности. Успешно проходят конкурсы, кастинги, вы будете способны успешно решать нестандартные задачи. Хорошее время для освоения новых технологий и программного обеспечения. Также это не лучшее время для использования деловых связей в решении текущих вопросов.

Рыбы

У Рыб исключительно удачный день для того, чтобы сделать условия своей работы более комфортными и удобными. Это в первую очередь относится к офисным служащим и работникам магазинов. Прекрасное время для проведения инвентаризации и работы над отчетной документацией. Успешно пойдет работа над отчетами. Обязательно доводите до конца начатые дела.