Доверяем или проверяем — любовный гороскоп на 9 июня

Сегодня стоит меньше верить на слова и больше проверять факты.
Сегодня главное для Овнов - обмен информацией, и первое, чего они ждут от любимого человека - обратной связи. Отношения, замкнутые на быте и частной жизни, покажутся многим Овнам болотом, затянутым тиной. Тяга к внешнему миру возьмет верх над «домашней» привязанностью, если та не слишком прочна.
Сегодня звезды советуют влюбленным Тельцам сделать выбор в пользу легкого, но познавательного общения. Умение поддержать беседу может показаться им делом третьестепенным, но жизнь покажет, что они ошибаются: попытку свернуть разговор партнер расценит как отсутствие чувств и даже простого интереса.
Сегодня Близнецы готовы сказать своим партнерам нечто по-настоящему важное, но услышат ли их уважаемые адресаты, неизвестно. Не исключено, что любимый человек выслушает их, посочувствует их проблемам и наобещает им золотые горы, но не поймет их по существу. Нужна поправка на искажение информации.
Обстоятельства этого дня упорно мешают влюбленным Ракам сконцентрироваться на собственных чувствах. Многие Раки начнут путаться в своих ощущениях или в трактовке подтекста речей своего партнера. Самые внушаемые Раки падут жертвой случайной дезинформации или поддадутся ложным романтическим мечтам.
Сегодня лучший выбор для Львов - честный разговор. В любых союзах, кроме мимолетных и случайных, это подходящее время для инвентаризации отношений и уточнения планов. Меньше других повезет ранимым и чувствительным Львам: тонкости их переживаний в таком диалоге будут часто оставаться «за кадром».
Сегодня Девы хотят все расставить по местам и классифицировать. Не исключено, что на любимого человека они тоже наклеят какой-то ярлык: так им спокойнее. Но им точно не стоит посвящать в подобные мысли партнера: канцелярский подход и факт, что его «посчитали», ранит его чувствительную натуру.
В этот день Весы во всем ищут ясности. Обратная сторона этой похвальной черты - нежелание думать о сложном, в том числе, о такой запутанной и болезненной теме, как любовные переживания. Если любовь не укладывается в общую картину их логичных рассуждений, Весы предпочтут «подумать об этом завтра».
Этот день делает Скорпионов менее эмоциональными и более расчетливыми. Они могут сознательно демонстрировать легкомыслие в любовных делах или вести себя нетипично, но это всего лишь ширма: спрятавшись за ней, они копят информацию к размышлению перед принятием нового решения в своей личной жизни.
Стрельцам сегодня важно прислушиваться к мнению партнера, но стоит отнестись критичнее к его (или ее) словам. Честные и лукавые заявления в этот день идут в комплекте. Если вы вовремя не отделите правду от лжи и проявите чрезмерную доверчивость, то дадите понять, что вас можно обманывать и дальше.
Сегодня Козероги не склонны говорить о своих нежных чувствах напрямую. Возможно, это просто не самый подходящий для их откровенности момент, а возможно, они не до конца уверены в получении адекватной обратной связи. Некоторые Козероги не захотят становиться объектом обсуждения коллег и подчиненных.
Водолеям сегодня не стоит отказываться от встречи с любимым человеком. Звезды гарантируют взаимопонимание и обещают, что контакт не пройдет впустую. Словам, сказанным в эти сутки, можно верить. Шутливый тон не помешает обсудить важную тему, например, взаимные обязательства или совместное будущее.
Сегодня влюбленных Рыб тянет высказаться, но звезды их порыв не одобряют. Все Рыбы неизбежно будут в чем-то заблуждаться, а некоторые представители знака примутся вдохновенно лгать (из лучших побуждений). Полное взаимопонимание в эти сутки - иллюзия, зато возрастает риск грандиозного самообмана.
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