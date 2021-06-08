Наводим порядок в жизни — гороскоп на 9 июня

28-29 лунные сутки. В канун затмения желательно снизить нагрузки.

Акцентированный знак Близнецов направляет внимание в сферу обучения, коммуникаций и плодов интеллектуальной работы. Это день очищения ума, упорядочивания данных и коррекции планов. Приходят официальные извещения и подтверждения. Озвучиваются персональные мнения и решения. Структурируются мысли, факты, контакты, идеи. Есть критерии и фильтры для разделения правды и лжи. Хорошо наводить порядок в документах, текстах, мессенджерах, оформлять отчеты, дублировать ценные материалы, чистить от багов программы, прояснять отношения с людьми и инстанциями.

Овен

Сегодня Овнам лучше взять паузу в активных занятиях, свернуть необязательные повседневные дела и хлопоты по дому. На первый план выходит целевое общение, интеллектуальный труд, обработка документов и фактов. Настало время разобраться в списке контактов, почистить мессенджеры, упорядочить файлы, продублировать ценную информацию. Может стать важным мнение конкретного человека из близкого окружения.

Телец

Тельцам день поможет снять зацикленность на личных нуждах и включиться в общий информационный поток. Переключение будет необходимо, если на первом месте финансовые дела, профессиональные планы или оформление документов. Появится критерий для сравнения, оценки, уточнения и отсева ложных данных. Возможна важная информация о должности и заработке, начальнике или коллеге, покупателе или продавце.

Близнецы

В ближайшую пару дней Близнецы имеют право на эгоцентризм. Им пора подвести черту в своих размышлениях и расставить акценты во многих взаимосвязанных вопросах. Это время честной самооценки и отсечения иллюзий. Задача номер один - упорядочить сложившиеся связи, выработать критерии отбора знакомств, навести резкость на будущие планы, систематизировать знания и привести в порядок личные документы.

Рак

Сегодня Ракам нужно быть чуткими к новостям и мнениям (особенно, к тем, что поступают издалека или звучат у них за спиной). В полученной информации важно отделять зерна от плевел, не примешивая к оценкам и фактам свои эмоции. Ценные данные не помешает заархивировать на внешних ресурсах. Одновременно, пора подводить черту под периодом своей активности, недавний стиль действий теряет актуальность.

Лев

Сегодня на первом месте у Львов взгляд в будущее. Многие Львы хотят обсудить интересующие их программы с друзьями или посоветоваться с человеком, чье непредвзятое мнение они уважают. Чтобы оставаться в курсе ключевых тенденций и иметь критерии для отсева ложных данных, им желательно следить за новостями и быть на связи с миром: вести переписку, посещать мероприятия, участвовать в дискуссиях.

Дева

Девам сегодня стоит свернуть необязательные дела и обеспечить себе обстановку, позволяющую сконцентрироваться на самом важном. Желательно посвятить этот день объективной оценке своих результатов, разбору полетов (ошибок, иллюзий), сверке данных, уточнению планов. Хорошо заняться оформлением документов, отчетностью. Возможно ключевое совещание, собеседование или официальное судьбоносное извещение.

Весы

Весам не помешает оценить состояние своих долгосрочных программ, связанных с учебой, общением, путешествиями, научной, программистской, переводческой или преподавательской карьерой. Не последнюю роль сыграют связи за рубежом и нужные документы (диплом, виза). Итоги в целом порадуют, но в общей ясной картине появятся знаки вопроса и слепые пятна. Возможно, в связи со здоровьем или уровнем сервиса.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам стать общительнее и любознательнее, но быть открытыми лишь для информации определенного рода. Важно все, связанное с темой кризисов, испытаний и экзаменов: страховка, информационная поддержка. Следует отмести ненадежные каналы связи. Также, пора суммировать впечатления от путешествий и итоги приключений. Желательно поддержать связь с домом, коллегами и друзьями.

Стрелец

Для Стрельцов день отмечен значимой встречей или беседой. Многим Стрельцам важно мнение конкретного собеседника. Имеет смысл откликнуться на приглашение к диалогу. Главная сложность дня - отличить честные послания от лживых. Лучше доверять фактам, документам и официальным заявлениям. Опасно опираться на слухи и домыслы, носить «розовые очки», поддаваться сентиментальности или семейному идеализму.

Козерог

Козерогам день несет полезную уточняющую информацию бюрократического или медицинского свойства. Много интересного удастся почерпнуть из слов коллег и персонала, из витающих вокруг слухов. Подходящий момент для визита к врачу и в аптеку, для работы с инструкциями, рецептами, отчетами, справочниками, для общения с начальством и инстанциями по конкретным вопросам. Пора почистить служебную переписку.

Водолей

Сегодня Водолеи в выгодном положении, они объективно мыслят и контролируют ситуацию. Это прекрасный момент для общения со значимой для них персоной. Возможен конструктивный разговор с любимым человеком, компаньоном по игре или партнером по творчеству. Водолеям-родителям не стоит откладывать беседу с детьми: контакт станет взаимно полезным, удастся обсудить серьезные темы или долгосрочные планы.

Рыбы

Рыбам этот день запомнится семейным или другим совещанием, чьим-то важным заявлением. Сами же Рыбы - в роли испорченного приемника. Они многое толкуют искаженно (включая отзывы о своей персоне) и часто становятся рупором дезинформации в своем близком кругу. Им нужно самим осознать и изжить свои иллюзии, не дать повода для сплетен, обмана и насмешек. Не стоит давать обещание и заключать договор.