Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь

Четыре знака зодиака, которым нельзя брать кредиты

8 июня 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым не стоит оформлять кредиты, в том числе ипотечные.

Четыре знака зодиака, которым нельзя брать кредиты
Фото: depositphotos

Если уж им все же необходимо взять крупный заем в банке, то лучше делать это под руководством более организованного и ответственного человека.

Рак

Склад характера Раков таков, что серьезные решения даются им с большим трудом. Такой заемщик с большой долей вероятности выберет самые невыгодные условия, если ему попадется настойчивый работник банка, а затем будет в панике звонить друзьям и знакомым с просьбой решить проблемы. Ракам от природы не дано много зарабатывать, но иметь свое жилье и дорогой автомобиль им хочется. Поэтому эти люди часто оказываются рабами банков. Из-за этого они буквально выживают, отдавая почти все заработанное в качестве очередного взноса.

Близнецы

Близнецам также трудно стать успешными в материальном плане. Они не умеют жить по средствам, поэтому их состояния «ни на что не хватает». Кредиты такие заемщики берут для того, чтобы получить заветную вещь или услугу, после чего очень долго расплачиваются с долгами, периодически задерживая выплаты и накапливая пени. Даже при высоком заработке Близнецам лучше не брать крупных займов, потому что деньги начинают «жечь карман». Эти транжиры могут спустить целое состояние на различные удовольствия, а потом занимать у близких. Выбраться из долговой ямы им тяжело.

Рыбы

Рыбы, как бы ни хотели научиться, не умеют планировать бюджет. Они легко могут потратить больше, чем заработали и остаться должными множеству людей и банков. Деньги для них не важны сами по себе, тратят их Рыбы быстро, но потом возникают проблемы. Ипотека представителям этого знака не рекомендована, потому что жить в роли должника им трудно. Даже своевременно внося положенные суммы, они чувствуют на себе тяжкий груз, из-за чего могут впасть в депрессию.

Стрелец

Стрельцы не верят в свой финансовый успех, поэтому даже не пытаются накопить на желанную вещь или собственную квартиру. Они уверены, что только кредит поможет им обзавестись всеми атрибутами успешного человека. А о последствиях такой позиции представители знака часто не задумываются. Они не умеют планировать траты и обеспечивать себе стабильный доход.

Вечерняя Москва: последние новостиСкончалась писательница Елена СтефановичAxios: Киев неверно истолковал слова Байдена о членстве Украины в НАТОАстрологи перечислили четыре знака зодиака, которым всегда везет
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
8 июня 2021Rambler
Дата рождения

27-28 лунные сутки. Луна в Тельце заставляет нас работать в поте лица, не отвлекаясь на мелочи. Откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня –...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Нравится 2
Гороскоп на завтра для всех знаков
9 июня 2021Astrostar.ru

28-29 лунные сутки. В канун затмения желательно снизить нагрузки. Акцентированный знак Близнецов направляет внимание в сферу обучения, коммуникаций и...

Читать продолжение
Поиск по сонникам
Сон с понедельника на вторник

Считается, что сновидение — это только отображение пройденных в жизни событий, которые...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Четыре знака зодиака, которым нельзя брать кредиты
Астрологи перечислили знаки, которым всегда везет
Приметы на 9 июня: что нельзя делать в этот день
Быстро решаем проблемы — финансовый гороскоп на 8 июня
Теряем контакт — любовный гороскоп на 8 июня
Преодолеваем лень — гороскоп на 8 июня
Самый мстительный знак зодиака
4 знака, с которыми невозможно жить под одной крышей
Самые сильные и слабые стороны знаков зодиака
Все сбудется – таро-прогноз на 7-13 июня
Астролог назвал дни, в которые не стоит садиться за руль
Астролог рассказал, как вырастить богатый урожай
Знаки зодиака, которым Ванга пророчила тяжелую судьбу
Где знакам зодиака искать любовь в 2021 году
Астролог назвала пять склонных к полноте знаков зодиака
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на месяц
Самые несовместимые знаки зодиака

Звезды влияют практически на все в жизни человека — характер, пристрастия и даже судьбу. Астролог рассказал, какие знаки зодиака совершенно не...

Читать продолжение
Нравится 4
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
7-13 июня 2021Astro7

Венера в Раке склоняет к меланхолии и задушевности. Люди будут ценить семейные радости, эмоциональную близость и доверие в отношениях. К новым...

Читать продолжение