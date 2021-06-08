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Как знаки зодиака переносят кризис среднего возраста

8 июня 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи рассказали, что представители разных знаков зодиака делают во время экзистенциального кризиса.

Как знаки зодиака переносят кризис среднего возраста

Овен

Овны опасаются, что надвигающаяся старость лишит их интимных приключений. Поэтому к 30 годам они приходят к выводу, что слишком мало успели попробовать. В итоге они могут пуститься в загул, который растянется не на один десяток лет.

Телец

Тельцы, которые все время работали и зарабатывали, рискуют столкнуться с убеждением, что не в деньгах счастье. В такой момент они готовы все свои сбережения потратить на дорогой мотоцикл и отправиться в путешествие, прихватив с собой молодую спутницу. Однако из-за скупости Телец не допустит бездумного порыва и ограничится тренажерным залом.

Близнецы

Непостоянные и ветреные Близнецы не особо меняются к 30–40 годам. Их отличает взбалмошность и романтичность. Будучи взрослыми, они с легкостью выпускают внутренних демонов, надеясь, что им все сойдет с рук.

Рак

До сих пор остававшиеся образцовыми супругами Раки к 34 годам могут всех удивить и броситься наверстывать упущенное. В их жизни могут появиться курсы пикапа, тренинги личностного роста и желание поступить в институт.

Лев

Львы к среднему возрасту приходят к выводу, что вся предыдущая жизнь была беспросветной и напрасной, и стремятся к обретению смысла бытия. В этот период они могут уволиться и окунуться в нумерологию, фэн-шуй, религию или пуститься во все тяжкие.

Дева

Экзистенциальный кризис заставляет Дев жить под лозунгом «вечно молодой, вечно пьяный». Они превращаются в неутомимых любовников и заботятся лишь о том, что бы еще такого новенького попробовать.

Весы

Весы к 30 годам успевают пережить не меньше десятка кризисов, так что ничего нового домашним не преподнесут. После периода нытья их накроет жажда действий, которая выльется либо в новую стрижку, либо в переезд на Бали.

Скорпион

Скорпионов кризис среднего возраста превращает в настоящих фурий. Перепады настроения, гнев, скандалы станут лишь верхушкой айсберга, о который в этот период разобьется даже самый крепкий «Титаник». Близким лучше оставить их в покое на какое-то время. Как правило, успокаиваются они довольно скоро.

Стрелец

Стрельцы к 30 годам становятся старичками и принимаются копить на похороны. Их гардероб и лексикон наполняются архаизмами. Зато они не нарушают общественный порядок, отмечают астрологи.

Козерог

Козероги не готовы встретиться со старостью, а при появлении первой морщины теряют рассудок. Они откладывают в сторону привычную серьезность и уходят в загул. Их перестает интересовать работа, порядок в доме. Представители этого знака принимают решение покрасить волосы в желтый или же вообще их сбрить. Тот случай, когда долго держались, но сорвались.

Водолей

Водолеям не привыкать к состоянию кризиса, так как они в нем постоянно. К 40 годам они продолжают заниматься фитнесом, делать уколы красоты и питаться фермерскими овощами, надеясь протянуть подольше.

Рыбы

Рыбы могут казаться наиболее адекватными жертвами кризиса. Он проявляется у них в рассуждениях об устройстве бытия. Они наконец узнают имя мэра города и понимают, как надо управлять страной.

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