Как знаки зодиака переносят кризис среднего возраста

Астрологи рассказали, что представители разных знаков зодиака делают во время экзистенциального кризиса.

Овны опасаются, что надвигающаяся старость лишит их интимных приключений. Поэтому к 30 годам они приходят к выводу, что слишком мало успели попробовать. В итоге они могут пуститься в загул, который растянется не на один десяток лет.

Тельцы, которые все время работали и зарабатывали, рискуют столкнуться с убеждением, что не в деньгах счастье. В такой момент они готовы все свои сбережения потратить на дорогой мотоцикл и отправиться в путешествие, прихватив с собой молодую спутницу. Однако из-за скупости Телец не допустит бездумного порыва и ограничится тренажерным залом.

Непостоянные и ветреные Близнецы не особо меняются к 30–40 годам. Их отличает взбалмошность и романтичность. Будучи взрослыми, они с легкостью выпускают внутренних демонов, надеясь, что им все сойдет с рук.

До сих пор остававшиеся образцовыми супругами Раки к 34 годам могут всех удивить и броситься наверстывать упущенное. В их жизни могут появиться курсы пикапа, тренинги личностного роста и желание поступить в институт.

Львы к среднему возрасту приходят к выводу, что вся предыдущая жизнь была беспросветной и напрасной, и стремятся к обретению смысла бытия. В этот период они могут уволиться и окунуться в нумерологию, фэн-шуй, религию или пуститься во все тяжкие.

Экзистенциальный кризис заставляет Дев жить под лозунгом «вечно молодой, вечно пьяный». Они превращаются в неутомимых любовников и заботятся лишь о том, что бы еще такого новенького попробовать.

Весы к 30 годам успевают пережить не меньше десятка кризисов, так что ничего нового домашним не преподнесут. После периода нытья их накроет жажда действий, которая выльется либо в новую стрижку, либо в переезд на Бали.

Скорпионов кризис среднего возраста превращает в настоящих фурий. Перепады настроения, гнев, скандалы станут лишь верхушкой айсберга, о который в этот период разобьется даже самый крепкий «Титаник». Близким лучше оставить их в покое на какое-то время. Как правило, успокаиваются они довольно скоро.

Стрельцы к 30 годам становятся старичками и принимаются копить на похороны. Их гардероб и лексикон наполняются архаизмами. Зато они не нарушают общественный порядок, отмечают астрологи.

Козероги не готовы встретиться со старостью, а при появлении первой морщины теряют рассудок. Они откладывают в сторону привычную серьезность и уходят в загул. Их перестает интересовать работа, порядок в доме. Представители этого знака принимают решение покрасить волосы в желтый или же вообще их сбрить. Тот случай, когда долго держались, но сорвались.

Водолеям не привыкать к состоянию кризиса, так как они в нем постоянно. К 40 годам они продолжают заниматься фитнесом, делать уколы красоты и питаться фермерскими овощами, надеясь протянуть подольше.

Рыбы могут казаться наиболее адекватными жертвами кризиса. Он проявляется у них в рассуждениях об устройстве бытия. Они наконец узнают имя мэра города и понимают, как надо управлять страной.