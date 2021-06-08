Почему принц Гарри и Меган Маркл дали дочери невезучее имя

Девочку назвали в честь королевы Елизаветы II и погибшей принцессы Дианы — Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.
Жизнь дочери герцогов Сассекских будет складываться не самым гармоничным образом, поскольку подобранное имя подходит ей не на все 100%. Какими проблемами это может обернуться, рассказала астролог Татьяна Орлова.
Первая часть имени — Лилибет — нумерологически представляет собой число Венеры, которая выражена в натальной карте девочки не лучшим образом, если изучать полный гороскоп новорожденной.
«Я бы не сказала, что это имя подходит девочке на 100%. Выбор родителей заставит ее проявлять венерианские качества: дипломатичность, стремиться к красоте и гармонии. Имя делает акцент на любви и личной жизни, но эта часть жизни доставит девушке много переживаний».
Не сулит успех девочке и сокращенная версия имени — Лили. Именно так принц Гарри и Меган Маркл намерены называть дочь в семейном кругу.
Астролог обратила внимание, что нельзя списывать со счетов и тот факт, что дочь герцогов Сассекских названа в честь родственников. Это тоже накладывает неблагоприятный отпечаток на ее судьбу.
Вторая часть имени — Диана — лунная тема. Несмотря на присущую ей женственность, Луна будет приносить в жизнь дочери Меган Маркл непостоянство в решениях и излишнюю эмоциональность.
«Лунное» имя — не самое удачное в этом случае. Оно будет расслаблять девушку, хотя жизнь у нее довольно-таки не простая. Придется часто сталкиваться со сложными ситуациями, бороться и отстаивать свою позицию. А «лунное» имя наоборот склоняет к уходу от любых трудностей, замалчиванию проблем, и как следствие, потере веры в себя.
Астролог считает, что младшему ребенку герцогов Сассекских больше подошло бы имя с энергией «мужской» планеты или хотя бы нейтральное по воздействию на характер девочки.
Но выбор уже сделан, принц Гарри и Меган Маркл назвали наследницу Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Очевидно, девочку ждет интересное будущее, и как она будет справляться с уготовленными судьбой препятствиями, покажет только время.
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