Названы знаки зодиака, которым все завидуют

Некоторые знаки зодиака от рождения особенно одарены судьбой, что не может не вызвать зависть у всех остальных.

Постоянно с завистью сталкиваются представители знака зодиака Лев. У них всегда все отлично: дома есть все, что нужно, на работе — сплошные успехи, за плечами огромное количество историй, вызывающих восхищение вместе с завистью. Львы умеют себя правильно показать, убедить людей в чем угодно, найти нужных партнеров и роскошно выглядеть. Именно про этот знак зодиака чаще всего говорят «поднялся с самых низов». Но все это исключительно благодаря их упорству, огромному количеству работы над собой и желанию достичь успеха.

Не меньше завидуют Девам. У представителей знака часто подтянутая фигура, они обаятельны и кажутся вечно молодыми. Людей часто удивляет, как Девы умеют все держать под контролем: организовывать работу, следить за домом, преуспевать в карьере, саморазвиваться. Многих начинается раздражать, насколько у них все идеально. Так что нет ничего удивительного, если о Девах начинают шептаться по углам.

По-черному могут завидовать Овну. Людям часто кажется, что занимаемые им лидерские позиции не заслужены. Поэтому любое повышение, прибавка к зарплате, шикарный отпуск или покупка новой машины станут поводом для пересудов. Как отмечается в статье, все это Овен заработал тяжелым трудом, а единственное, что действительно стоит внимания — это целеустремленность знака.