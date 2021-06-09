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Астролог рассказала о будущем Меган Маркл и принца Гарри

9 июня 2021ГороскопыЭкспресс газета

На протяжении нескольких лет 66-летняя Сэлли Морган являлась личным астрологом ныне покойной принцессы Дианы.

Астролог рассказала о будущем Меган Маркл и принца Гарри

Как однажды призналась ясновидящая, она знала о трагическом будущем своей именитой клиентки, вот только так и не смогла рассказать ей о жутком видении.

Зато Морган поделилась своей страшной тайной с сестрой леди Ди, которая также пришла к выводу, что астрологу не стоит пугать ее крайне чувствительную и эмоциональную родственницу.

Салли Морган обнародовала свои предсказания касательно будущего семьи младшего сына принцессы Дианы. О судьбе Меган Маркл и принца Гарри астролог заговорила в эфире The morning show. На днях у пары родился второй ребенок, но, несмотря на радостное событие, недоброжелатели продолжают разводить бывшую сериальную актрису и опального внука Елизаветы II, отказываясь верить в их светлое будущее.

«Хотя многие думают, что этому браку совсем скоро придет конец, я совершенно ясно вижу совсем другую картину. Меган и Гарри действительно друг друга любят, и я отчетливо вижу, что этот брак будет долгим. Однако все правила всегда будет устанавливать только она, а значит, в этом союзе на первом месте находятся именно ее желания», — высказалась астролог принцессы Дианы.

Напомним, что мать принца Гарри познакомилась с ясновидящей благодаря сестре — леди Саре Маккоркодейл (в девичестве Спенсер). Женщин связывали не только прогнозы, которые Морган составляла персонально для леди Ди, но и крепкая дружба.

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