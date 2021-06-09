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Доводим до ума прежние идеи — гороскоп на 10 июня

9 июня 2021ГороскопыРамблер

1-30 лунные сутки. Сегодня хочется распустить паруса по ветру, но он то и дело дует в обратном направлении.

Доводим до ума прежние идеи — гороскоп на 10 июня
Фото: rambler

Вместо освоения новых заманчивых горизонтов, пока приходится доводить до ума прежние идеи и следовать старым планам. Лучше отказаться в этот день от начинаний и еще раз уточнить программу действий на ближайшие недели. Затмение в знаке Близнецов придает вес любым произнесенным в этот день словам, но вряд ли будет сказано что-то принципиально новое. В планах остается зона волнующей неопределенности, и фантазировать в ней лучше без фанатизма. Не стоит визуализировать желания: можно заложить ложную программу.

Овен

В этот день Овнам стоит пообщаться со своим близким окружением, поговорить со знакомыми, соседями, попутчиками, близкими родственниками. Могут оказаться интересными контакты с прежними друзьями, одноклассниками и другими людьми из прошлого. Обсуждение новостей поможет заново адаптироваться к ситуации тем Овнам, которые долго были оторваны от внешних событий, например, занимались домашними делами.

Телец

Сегодня Тельцы могут получить важную информацию, связанную с материальной или профессиональной частью жизни. Возможно, примет решение ваш контрагент, продавец или покупатель, коллега по работе. Но не стоит ждать ускорения событий и быстрого исполнения желаний: вполне возможно, что нужные люди отменят свое решение или возьмут дополнительное время на раздумья, а вам предложат временный компромисс.

Близнецы

Сегодня естественное желание Близнецов - подведение черты под прежним этапом и прояснение программы на будущее, но закрыть страницу и перестроиться на принципиально иной лад практически невозможно. Это день активного общения, дающий им отличную возможность высказаться - но в разговорах будет много предположений и мало истинного прогресса. В утверждаемых планах неизбежна доля неопределенности.

Рак

Сегодня звезды не советуют Ракам бодро приступать к новым делам и проявлять инициативу в недавнем духе. Если вам хочется «свежего ветра», лучше обратиться к незавершенным темам и открытым интригующим вопросам: возможно, удастся взглянуть на них под другим углом. Чужое мнение в эти сутки важнее собственного. Старайтесь не спешить с личными высказываниями, а слушать, читать и собирать информацию.

Лев

Львам сегодня желательно следить за лентой новостей, не откладывать обсуждение коллективных программ и посещение людных мероприятий. Если вас раздражает толпа или вам нужен индивидуальный совет, поговорите со старым другом: возможно, он не поймет вас до конца, зато поделится своим объективным мнением. Не стоит обсуждать в этот день принципиально новые замыслы, лучше уточнить уже имеющиеся планы.

Дева

Сегодня Девам придется уточнить планы, цели или обязанности. Актуален контакт с начальством или личным подчиненным (секретарем, заместителем). Может иметь вес мнение другого значимого лица: врача, заказчика, партнера, юриста, одного из родителей. На неопределенное время ожидается регресс в персональной карьере, работа с бывшими коллегами или со старыми документами. Возможно повторное совещание.

Весы

Весам день помогает укрепить профессиональные принципы и духовный стержень. Многим Весам внушат уверенность их долгосрочные планы. Они станут лучом надежды, если сейчас им приходится заниматься нелюбимым делом и испытывать неприятные переживания. Препятствия и отсрочки временны. Там, где невозможно присутствовать лично (например, за границей), можно положиться на посредника или представителя.

Скорпион

В этот день звезды советуют Скорпионам повременить с точными планами на ближайшие недели и ограничиться предварительными задумками. Поторопившись, легко запрограммировать себя на неподходящий сценарий и пойти по сложному пути, в то время как судьба уже готовит простой. Чужие мнения вам лучше рассматривать как информацию к размышлению: люди, дающие вам советы, будут плохо понимать вашу ситуацию.

Стрелец

Стрельцы вплоть до вечера рискуют спутать правду и ложь, отдать предпочтение туманным обещаниям вместо надежных данных и убедительных фактов. Им не удастся стать лидерами в диалоге. Многое будет зависеть от собеседника: если он честен, ему можно доверять - но если честность и порядочность не входят в число его достоинств, Стрельцы в опасности: их идеалами и ожиданиями могут тонко манипулировать.

Козерог

Сегодня внимание Козерогов сосредоточено на мелочах службы, здоровья или повседневной рутины. Возможен значимый разговор с коллегой, помощником или подчиненным. Пищу для размышлений могут дать слова врача, сообщения из учреждения или сервиса. Многих Козерогов огорчит перспектива отката назад - например, переделки документа или повторного курса лечения. Им может задать загадку поведение питомца.

Водолей

Водолеям не стоит терять время, если хочется с кем-то поговорить и обсудить план на ближайшие недели. С другой стороны, им не стоит отчаиваться, если контакт по какой-то причине сорвался: детали все еще уточняются и шанс обсудить интересующие темы еще подвернется. Сегодня хорошо обсуждать проекты отпуска, программы обучения детей, вопросы интеллектуального труда и творчества, игровые стратегии.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно соблюдать информационную гигиену: ничто не принимать на веру и не полагаться на свои ощущения в трактовке услышанного. Не стоит принимать чужие слова за истину в последней инстанции. Сбитые ориентиры обойдутся дорого: без точной навигации Рыбы поплывут наугад, рискуя завести свой корабль в чужие негостеприимные воды. Опасно выбирать в этот день «порт приписки» и бросать якорь.

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