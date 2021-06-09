Беречь или тратить — финансовый гороскоп на 10 июня

Сегодня нам придется решить сложный вопрос — потратить крупную сумму или отказаться от покупки?

Овен

У Овнов успех в делах сегодняшнего дня во многом зависит от времени, когда вы концентрируетесь на той или иной работе. Наиболее успешно складывается первая половина дня. Постарайтесь наиболее важные дела запланировать на утро, причем, чем раньше, тем лучше. Также очень важно строго следить за качеством выполняемой работы, чтобы потом не пришлось ничего переделывать.

Телец

У Тельцов в первой половине дня успешно будут развиваться деловые контакты. Это может положительно отразиться на учебе, деловых поездках, торговой деятельности и работе с клиентами. Однако во второй половине дня вы можете столкнуться с непредвиденными препятствиями. Будьте осмотрительнее при работе с техникой. Не рекомендуется заниматься пусконаладочными работами.

Близнецы

У Близнецов благоприятный день для выполнения текущей работы, направленной на выполнение плановых заданий. Наиболее успешно ваши дела пойдут в утренние часы – это время роста производительности труда и быстрого продвижения в делах. Во второй половине дня воздержитесь от крупных покупок. Бизнесменам не следует торопиться делать инвестиции в рискованные коллективные проекты.

Рак

Раки в первой половине дня преуспеют в контактах и профессиональном обучении. Успешно идет обмен мнениями с коллегами по деловой переписке и на специализированных форумах в интернете. Также это хорошее время для урегулирования многих вопросов за счет использования личного обаяния. Вы сможете улучшить представление о себе, своем имидже, повысите профессиональный авторитет в глазах коллег.

Лев

Львам в первой половине дня рекомендуется заниматься вопросами получения льгот, компенсаций и прорабатывать тему дополнительной подработки на полставки или по совместительству. Можно обращаться к работодателю с просьбами об улучшении условий труда. Вторая половина дня может негативно повлиять на дела, связанные с учебой и торговлей.

Дева

Девам в первой половине дня удастся успешно вписаться в коллективный рабочий процесс. Не пропускайте собрания, совещания, конференции – это хорошее время для перспективного планирования и выработки совместных коллективных решений. Вторая половина дня неблагоприятна для принятия финансовых решений. Задача этого дня состоит в сохранении от растраты имеющихся в вашем распоряжении финансовых ресурсов.

Весы

Если Весам в этот день предстоит встреча с вышестоящим руководством, то лучше провести её в утренние часы. Это хорошее время для урегулирования любых практических вопросов. Успешно складывается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Вторая половина дня неблагоприятна для подписания договоров о сотрудничестве.

Скорпион

Скорпионам, проходящим профессиональное обучение, рекомендуется усилить внимание к занятиям в первой половине дня. В это время вам удастся легко усвоить учебный материал. В профессиональной деятельности отдавайте предпочтение интеллектуальной работе. Успешно поработают инженеры, программисты и ученые-исследователи. В конце дня воздержитесь от критики в адрес коллег.

Стрелец

Если перед Стрельцами сегодня стоит вопрос, требующий срочного решения, то наиболее удачное время для его решения будет в начале дня. Не оставляйте на вторую половину дня решение важных вопросов – отсрочка в их решении может усугубить ситуацию. В конце дня будьте осмотрительнее при работе с техникой – возможны мелкие травмы и поломки техники из-за высоких перегрузок.

Козерог

Подписывать договора и вести переговоры Козерогам рекомендуется в первой половине дня. Также в это время успешно пойдут дела, связанные с выполнением клиентских услуг. Благодаря внимательному отношению к запросам клиентов вы сможете приобрести популярность. Во второй половине дня внешние обстоятельства для вас могут ухудшиться, и вам придется добиваться поставленных целей с большими усилиями.

Водолей

Утренние часы для Водолеев складываются намного удачнее вечерних часов. Поэтому рекомендуется распланировать свои дела таким образом, чтобы наиболее важные или трудоемкие дела приходились на первую половину дня. Также это хорошее время для поисков работы. Безработным рекомендуется усилить мониторинг объявлений работодателей и делать обзвон наиболее привлекательных предложений.

Рыбы

Рыбы в первой половине дня смогут проявить себя наилучшим образом в творческих видах деятельности. Успешно пойдут дела, связанные с рекламой, индустрией отдыха, туризма и развлечений. Резюме, опубликованное утром в интернете, может получить положительный резонанс и вам вскоре могут предложить интересную работу. Также это хорошее время для закупки оптовых партий товара, предназначенного для перепродажи.