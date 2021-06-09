Не слушаем свое сердце — любовный гороскоп на 10 июня

Сегодня не стоит доверять своим чувствам и сердцу. Лучше руководствоваться логикой.

Овен

Сегодня Овнам и их пассиям лучше не заглядываться друг на друга, а окунуться в поток внешней жизни. Например, вместе побывать в «местах боевой славы» или в старинной общей компании. Это поможет снять напряжение, если пара долго была занята внутренними делами и накопила солидный банк взаимных обид.

Телец

В этот день Тельцам нелегко проявить свою эмоциональность или чувственную сторону своей натуры. Каким бы ни был план сегодняшнего свидания, в итоге все сведется к нейтральным разговорам - например, к обсуждению последних новостей или поведения окружающих. Хорошо, если до чувств вообще дойдет дело.

Близнецы

Сегодня мысли влюбленных Близнецов бегут по кругу, а в их речи присутствует зацикленность на определенных темах. Близнецы, жаждущие быстрого развития романа и кардинальных перемен в любви, будут разочарованы: вместо обещанного прогресса, им все еще приходится довольствоваться мечтами и ожиданиями.

Рак

Сегодня Раки напрасно ищут, на кого бы обрушить свои нерастраченные чувства или с кем поделиться своими личными проблемами. Возможен временный тупик. Звезды намекают, что пора изменить что-то в своем поведении - не потому, что оно было неверным, а потому, что новая ситуация требует другой тактики.

Лев

Сегодня Львам нетрудно донести до партнера свое мнение. Если по какой-то причине ваша половинка вас не слышит, подключайте друзей: популярность в группе добавит вашим словам веса. К тому же, это отличная профилактика будущих разногласий: чем крепче контакты с общей компанией, тем прочнее ваш союз.

Дева

Сегодня Девы предпочитают мыслить рационально и трезво, поэтому ввести их в романтический раж вряд ли удастся. Однако у представителей этого знака будет способность морочить голову партнеру своим поведением и будить его фантазии, иногда совершенно ненамеренно. Свидание лучше отложить на завтра.

Весы

Сегодня главное оружие Весов - логическое мышление и убедительная речь. Если в их отношениях отсутствует гармония на эмоциональном уровне, им не составит труда возместить ее гармонией интеллектуальной. Партнер сейчас как раз выходит из эмоционального штопора и готов услышать их рациональные доводы.

Скорпион

Сегодня звезды не советуют Скорпионам увлекаться любовной перепиской и посещать свидания. Многие Скорпионы и сами инстинктивно чувствуют, что день для этого не очень подходящий, но их могут сбить с толку чужие комментарии. Им не стоит доверять «экспертным мнениям», лучше положиться на свое чутье.

Стрелец

Сегодня партнеры Стрельцов не прочь поговорить о себе и могут заставить их выслушивать свои монологи часами. Бедным Стрельцам предстоит чаще выступать в роли покорных слушателей и прилежных учеников, чем в любимой ими роли гуру и наставников. Им важно не дать очаровать себя ложными надеждами.

Козерог

Козерогам сегодня лучше отменить свидание: им вряд ли удастся настроиться на романтический или чувственный лад, а загружать партнера сагой о своих текущих заботах как-то неправильно. Одинокие Козероги сегодня бывают не в тех местах, где можно встретить свою любовь и судьбу, исключения маловероятны.

Водолей

Сегодня Водолеи способны проболтать с любимым человеком до самого вечера или даже до ночи. При этом партнер чаще будет заинтересован поговорить о себе и своих насущных проблемах, а Водолеев будет привлекать более широкий спектр вопросов. Не исключено, что каждый, по сути, будет говорить о своем.

Рыбы

В эти сутки Рыбам нужно быть поосторожнее в плавании по волнам любовных эмоций: они в плену своих иллюзий и, если ошибутся, будут виноваты сами. Доверять своему сердцу - прекрасная стратегия, но не сегодня. Тихая гавань или родственная душа может оказаться миражом, а лодка любви кораблем-призраком.