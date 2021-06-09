Володина рассказала о двух фазах ретроградного Меркурия

Астролог Василиса Володина рассказала о двух отличающихся друг от друга фазах, которые проходит Меркурий в процессе ретроградности.

По ее словам, первая фаза условно называется «холерической». Она длится от поворота планеты «в ретро» до дня нижнего соединения с Солнцем. Володина отметила что в этот раз стадия продлится с 30 мая до 10 июня. Этот период отличается суетой и спешкой. Людей посещает желание непременно все успеть, они также испытывают чрезмерную уверенность в своих знаниях и силах.

Вторая фаза длится от соединения до поворота к прямому движению. В этот раз она выпадает на период с 11 до 23 июня.

Вторая (условно «меланхолическая») фаза движения ретро-Мерка, может стать ловушкой для тех, кто слишком медленно движется, слишком консервативен и нечувствителен к новому, не обладает необходимой гибкостью и действует слишком рутинно, без правки на обстоятельства и человеческий фактор.

Володина отметила что для первого периода характерны необдуманные покупки в спешке, а для второго — проколы от того, что что-то пошло не по привычному сценарию.