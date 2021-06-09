Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь

Володина рассказала о двух фазах ретроградного Меркурия

9 июня 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астролог Василиса Володина рассказала о двух отличающихся друг от друга фазах, которые проходит Меркурий в процессе ретроградности.

Володина рассказала о двух фазах ретроградного Меркурия

По ее словам, первая фаза условно называется «холерической». Она длится от поворота планеты «в ретро» до дня нижнего соединения с Солнцем. Володина отметила что в этот раз стадия продлится с 30 мая до 10 июня. Этот период отличается суетой и спешкой. Людей посещает желание непременно все успеть, они также испытывают чрезмерную уверенность в своих знаниях и силах.

Вторая фаза длится от соединения до поворота к прямому движению. В этот раз она выпадает на период с 11 до 23 июня.

Вторая (условно «меланхолическая») фаза движения ретро-Мерка, может стать ловушкой для тех, кто слишком медленно движется, слишком консервативен и нечувствителен к новому, не обладает необходимой гибкостью и действует слишком рутинно, без правки на обстоятельства и человеческий фактор.

Володина отметила что для первого периода характерны необдуманные покупки в спешке, а для второго — проколы от того, что что-то пошло не по привычному сценарию.

Вечерняя Москва: последние новостиПутин запустил производство на 1-й линии Амурского ГПЗПрисяжные вынесли вердикт по делу об убийстве гея на Курском вокзалеГосдума ужесточила уголовную ответственность за пьяную езду
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
9 июня 2021Rambler
Дата рождения

28-29 лунные сутки. Канун затмения на дворе и самое время отказаться от важных и серьезных дел – можно бросить все на полпути или наделать массу...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
10 июня 2021Rambler

1-30 лунные сутки. Нам захочется взяться за что-то новое, но старые задачи не будут отпускать. Стараемся расправиться с ними быстрее, чтобы вздохнуть...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Что Тамара Глоба предрекла России
4 самых своевольных знака зодиака
Три знака зодиака закружит водоворот удачи до 30 июня
Самые злые женщины в гороскопе
Володина рассказала о двух фазах ретроградного Меркурия
Каких людей стоит избегать в период солнечного затмения
Астролог рассказала о будущем Меган Маркл и принца Гарри
Кому июнь принесет крах всех надежд и планов
Приметы на 10 июня: что нельзя делать в этот день
Беремся за перспективное — финансовый гороскоп на 9 июня
Доверяем или проверяем — любовный гороскоп на 9 июня
Наводим порядок в жизни — гороскоп на 9 июня
Названы знаки зодиака, которым все завидуют
Почему принц Гарри и Меган Маркл дали дочери невезучее имя
Три знака зодиака, которые уводят мужчин из семьи
Каких людей стоит избегать в период солнечного затмения

И луна, и солнце в это время становятся источниками негативной энергетики. Эксперты утверждают, что кольцеобразное затмение в Близнецах сулит...

Читать продолжение
Нравится 4
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
7-13 июня 2021Astro7

Венера в Раке склоняет к меланхолии и задушевности. Люди будут ценить семейные радости, эмоциональную близость и доверие в отношениях. К новым...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июнь для всех знаков
Июнь 2021Astro7

Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...

Читать продолжение
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 6