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Каких людей стоит избегать в период солнечного затмения

9 июня 2021ГороскопыСлово и Дело

И луна, и солнце в это время становятся источниками негативной энергетики.

Каких людей стоит избегать в период солнечного затмения

Астрологи убеждены, что солнечные затмения могут серьезно повлиять на человеческую жизнь.

Эксперты утверждают, что кольцеобразное затмение в Близнецах сулит появление новых невидимых неурядиц, а также возвращение старых проблем. Под удар могут попасть как учеба и деловые коммуникации, так и дела амурные.

Главное, чего нельзя делать во время солнечного затмения 10 июня — это открываться малознакомым людям и сближаться с теми, в ком не уверен. Знакомые, не проверенные временем, могут дать плохой совет и настроить на негативный лад. В этот период астрологи рекомендуют избегать манипуляторов и энергетических вампиров, а также стараться принимать решения самостоятельно.

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