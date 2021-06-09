Каких людей стоит избегать в период солнечного затмения

И луна, и солнце в это время становятся источниками негативной энергетики.
Астрологи убеждены, что солнечные затмения могут серьезно повлиять на человеческую жизнь.
Эксперты утверждают, что кольцеобразное затмение в Близнецах сулит появление новых невидимых неурядиц, а также возвращение старых проблем. Под удар могут попасть как учеба и деловые коммуникации, так и дела амурные.
Главное, чего нельзя делать во время солнечного затмения 10 июня — это открываться малознакомым людям и сближаться с теми, в ком не уверен. Знакомые, не проверенные временем, могут дать плохой совет и настроить на негативный лад. В этот период астрологи рекомендуют избегать манипуляторов и энергетических вампиров, а также стараться принимать решения самостоятельно.
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