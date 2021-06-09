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Что Тамара Глоба предрекла России

9 июня 2021ГороскопыРамблер

Тамара Глоба – известный астролог, прорицатель. В начале 2021 года она дала несколько интервью, касающихся будущего России.

Что Тамара Глоба предрекла России
Фото: @tamaragloba

Посмотрим, какая судьба уготована нашей стране?

Как и многие другие провидцы, Тамара Глоба уверена – Россия двигается по пути роста и развития. Самые сложные времена остались позади, а впереди – время роста и процветания. 2021 год станет годом начала движения к этим переменам. Именно в это время произойдет поворот и это проявится сразу в нескольких сферах: изменения отношений на внешнеполитической арене, принятие новых законов, улучшение благосостояния как государства, так и населения в целом.

Важно понимать, что 2021 год – это начало событий, которым предстоит еще разворачиваться несколько десятилетий. Должно пройти время, чтобы люди, оглядываясь назад, смогли осознать, что именно в это время началось движение к лучшему.

Несмотря на то, что некоторые аналитики ожидают в стране внутриполитических конфликтов, такого не случится. Тамара Глоба говорит о стабильности ситуации внутри страны и не ожидает никаких переворотов и смен власти в ближайшие годы.

Для обычных людей, проживающих на этой территории, новые космические энергии так же готовят приятные сюрпризы. Те, кто давно вынашивал грандиозные планы и идеи, связанные с гармоничным изменением общества, получат возможность их реализовать на практике. Также следует ждать появлений новых профессий, освоение новых территорий, развития туризма. Тяга к изменениям и открытию нового будет отражаться на всех уровнях жизни.

Что касается актуального вопроса последнего года – ситуации с коронавирусом, Тамара Глоба не обещает резкого изменения картины. Она говорит о том, что требования к масочному режиму будут сохраняться еще несколько лет, а о полном прекращении пандемии речи не идет. Кроме того, возможно появление новых болезней. В первую очередь это заболевания легочных путей, люди станут к ним более восприимчивыми. Качество пищи и воды тоже будет иметь огромное значение.

И все-таки, несмотря на эти трудности, важно помнить – Россия начала движение к новым и интересным временам!

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