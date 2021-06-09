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На каких знаков зодиака повлияет солнечное затмение

9 июня 2021ГороскопыРамблер

Кольцевое солнечное затмение состоится в четверг, 10 июня, в 20 градусе знака Близнецов при точном соединении светил в 13:52 по Москве.

На каких знаков зодиака повлияет солнечное затмение
Фото: depositphotos

Семейство данных затмений, зарождённое в середине 17 века, повторяющихся через каждые 19 лет (известный «метонов цикл») в одной точке зодиака, имеет тонкую связь с высшей планетой – Нептуном, «двуликим янусом», мистификатором, богом морей и океанов.

Затмение 10 июня не исключение. Напряжённая «квадратура» к Нептуну от Солнца, Луны и ретроградного Меркурия, как генеральной планеты новолуния, предупреждает об опасном периоде заблуждений, скрытого негативного влияния информационных ресурсов, переосмыслений действительности, а для кого-то и попаданий в невыгодное, зависимое положение или разоблачений. Это главная предостерегающая конфигурация в гороскопе затмения – она и становится теми «джунглями» ближайшего периода, когда легко запутаться в приоритетах, предпочтениях, в мыслях и оценках.

Ближайший лунный месяц (в первую очередь его первая половина) – период нехватки здравого смысла и чувства меры, заносчивости в мыслях и словах, сомнений и скептицизма в действиях. В этом ракурсе ещё одним дополнительным деструктивным фактором вблизи затмения становится проецирующийся на середину июня (точный аспект 14-15 июня) годовой конфликт Сатурна с Ураном, который кроме всего прочего поддерживает негативное влияние на сферу авиации и космоса. Такой планетарный фон может также способствовать нестабильности фондовых рынков и финансовых систем.

Традиционно период ауры затмения нередко является в некотором роде «пределом», поднимающим на волну события, как-то перекликающиеся с нашим прежним опытом, а в общем масштабе – с историческими параллелями прошлого. Повторяющиеся в это время ситуации из прошлого в свою очередь могут напоминать о фатальном характере событий (кармических завязках). Одна из важных рекомендаций периода – избегать заведомо рискованных ситуаций и авантюр. В этом плане в рамках лунного месяца, кроме более напряжённого периода с 9 по 15 июня, нужно учитывать и крайне коварную первую декаду июля (с 1 до следующего новолуния 10 июня), которая пройдёт на фоне конфликтов Марса и Венеры с Сатурном и Ураном.

Очевидно затмение в знаке Близнецов будет более заметным ориентиром для представителей «мутабельных» знаков подвижного креста зодиака – прежде всего оси Близнецы-Стрелец, а также Дева-Рыбы. Однако на данном этапе времени, в течении лунного месяца от 10 июня, более высокая, но импульсивная, где-то несдержанная активность, которую необходимо контролировать, ожидает и рождённых под знаками Льва и Водолея.

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