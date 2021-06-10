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Астрологи назвали лучшие даты для свадьбы этим летом

10 июня 2021ГороскопыВечерняя Москва

Семейное счастье молодоженов может усилить правильно подобранная дата бракосочетания.

Астрологи назвали лучшие даты для свадьбы этим летом

Эксперты составили для влюбленных пар лунный календарь свадеб на лето 2021 года.

Самой благоприятной датой для свадьбы в июне является 20-е число. В этот день Луна будет находиться в знаке Весы, что укрепит романтический настрой пары на долгие годы. При этом не стоит жениться 17, 26 и 29 июня, поскольку в эти дни Луна сблизится со знаком Козерога. Такое сочетание сулит молодоженам отношения без глубокой чувственности.

Также астрологи советуют вступать в брак 16 июля, когда Луна будет находиться в знаке Весы. Семья, созданная в этот день, будет очень дружной и сплоченной, положение звезд значительно снизит риски развода. Однако не стоит планировать свадьбу на 29 июля — Луна в этот период будет убывать, а вместе с ней и энергия молодоженов.

В августе сразу несколько благоприятных дат для создания семьи — 13-е, 15-е, 20-е и 22-е числа. Браки, зарегистрированные в этот день, будут отличаться особым доверием и отсутствием ревности.

При этом эксперты призывают воздержаться от свадьбы 4, 26 и 31 августа. Астрологи предупреждают, что в эти дни велика вероятность возникновения ссор и перепалок, которые могут разрушить пару.

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