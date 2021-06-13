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Отношения в семье дороже денег — любовный гороскоп на 14-20 июня

13 июня 2021ГороскопыРамблер

Растущая Луна, Солнце в Близнецах и Марс во Льве создают на этой неделе прекрасные условия для активной деятельности.

Отношения в семье дороже денег — любовный гороскоп на 14-20 июня
Фото: depositphotos

Ретроградный Меркурий усложнит задачу, создавая накладки со временем и расписанием, отменяя встречи и внося ошибки в документы. Но если вместо принципиально новых проектов вернуться к доработке старых, здесь Меркурий, наоборот, будет помогать. Например, можно порыться в старых бизнес-планах, найти идею, которую когда-то вы отложили как неактуальную, и реализовать ее сейчас. Венера в Раке напоминает о семейных ценностях, о том, что отношения в семье дороже денег и что на семью эти самые деньги и нужно тратить: на подарки домашним, благоустройство быта, покупки в дом, запас бытовых вещей и продуктов. Вне дома, на обогащение чужих людей — продавцов, владельцев кафе, фотографов и т. п., — все будут тратить неохотно. В плане зарабатывания денег Венера в Раке поможет заработку от дачи, домашних дел, работы на дому и семейного бизнеса. Также она указывает на семью и родителей как на источник денег — помощи, подарков.

Овен

На этой неделе одним из главных ключиков Овнов к любовной гармонии будет общительность, но с оговоркой: не стоит затрагивать болезненные для партнера темы и выступать в роли личного психолога. Также отличным гармонизирующим средством будет общее динамичное хобби - например, спорт или путешествия.

Телец

На этой неделе Тельцы и их партнеры расходятся в некоторых вопросах - например, по-разному представляют себе любовную романтику. Тельцы склонны понимать ее как пассивное приватное времяпрепровождение, а их любимым интереснее креатив, динамика и экспромт. Обратная ситуация будет встречаться реже.

Близнецы

На этой неделе Близнецам не стоит зацикливаться на эмоциональной и этической гранях отношений, и тем более, на грани материальной. Упиваться тайными душевными страданиями или ревниво подсчитывать взаимные вложения сейчас не самй удачный путь. Конструктивный разговор желательно отложить на субботу.

Рак

На этой неделе влюбленные Раки скорее мечтатели, чем активные игроки. Многим Ракам приятнее, если завоевывают их, а не наоборот. Если же они пытаются обратить на себя внимание, их действия не всегда соответствуют их истинным чувствам. Стиль их ухаживаний часто будет данью моде, а не движением души.

Лев

На этой неделе влюбленные Львы полны энергии, но не всегда свободны в своих действиях. Вдобавок, многие Львы смелы лишь внешне, а в душе могут быть ранимыми натурами. Проблемы в паре возможны как из-за их предприимчивости, так и из-за их скрытой обидчивости. Наиболее сложный день - воскресенье.

Дева

Девы будут особенно чувствительными и восприимчивыми в середине этой недели. Если они хотят сполна ощутить вкус романтики, то в интервале с вечера 15 по утро 17 июня им лучше сократить до минимума деловую занятость и почаще общаться с любимым человеком. Важно избегать поучительного тона в мелочах.

Весы

На этой неделе чувствительность мешает Весам быть истинными дипломатами, что может не лучшим образом отразиться на их общении с любимым человеком. Для важного диалога и согласования действий наиболее удачен интервал с вечера 17 по вечер 18 июня - при условии опоры на разум и логику, а не на эмоции.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам на этой неделе стоит следить, чтобы выбранный образ действий соответствовал их истинным взглядам и намерениям. Иначе у них может закрепиться привычка по поводу и без него «играть на публику», блеск настоящих бриллантов (истинных чувств) окажется спрятан за показной мишурой.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы наслаждаются любовью, пока не попадают в плен к своим чувствам. Полное слияние может обернуться новым витком любовной зависимости. Маркеры здоровых отношений: открытый диалог с долей юмора, честная игра и разумная дистанция. Удачный фон для общения - общее активное хобби.

Козерог

На этой неделе Козерогам придется чаще включать интуицию. Без ее помощи легко недооценить коварство момента и сделать ошибку, которую сенситивный партнер обязательно заметит. Одно из главных правил приятного свидания - молчать, если есть сомнения (самое главное за обоих скажут невербальные знаки).

Водолей

На этой неделе Водолеям желательно стать терпимее к поступкам партнера. Скорее всего, в его выходках нет ничего обидного, вам хотят сделать сюрприз или немного вас подразнить. Если задеты ваши принципы, скажите об этом в период с вечера 17 по вечер 18 июня. Сложные дни - понедельник и воскресенье.

Рыбы

На этой неделе Рыбам стоит беречь в своих любовных отношениях гармонию душ: именно она будет «клеем», скрепляющим их союз. Важны общие эмоции, надежды, фантазии. Произносимые слова и конкретные мелкие действия имеют меньшую важность, сейчас это поле случайностей, ошибок и поправимых недоразумений.

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