Новые возможности — гороскоп на 14-20 июня

На этой неделе на небе сформируется 2 значимых планетных аспекта. Оба аспекта весьма напряженные и это накладывает определенный негативный отпечаток на планетные влияния в течении всей недели.

14 июня Солнце делает квадратуру к Нептуну. Люди, чьи гороскопы окажутся затронуты этим аспектом, могут начать испытывать иллюзии относительно своих намерений. Восприятие информации может быть искаженным, ложным, иллюзорным. Может сформироваться ложное мнение, которое может привести к ошибочным поступкам. Избегайте радикальных суждений! Если речь идет о социальных контактах, то могут быть поступки под влиянием чувства ревности или излишней подозрительности. Человек под влиянием этого аспекта может запутаться и утратить правильные ориентиры, и при этом может искренне верить в свои заблуждения. Возможно снижение уровня критичности и реалистичности в оценке происходящих событий.

14-15 июня квадратура Сатурн-Уран. Это главный и наиболее сильно проявленный аспект, который перекрывает свои влиянием ближайшие недели и весь этот месяц. Влияние этого аспекта в большей степени затрагивает глобальные социально-экономические и политические события. Сатурн символизирует устоявшиеся традиции и государственные структуры. А Уран способен привнести хаос и революционные перемены. Уран входит в клинч с Сатурном, пытаясь разрушить прежний уклад жизни. В слабых государствах это может привести к революционным потрясениям. Также Уран привносит с собой достижения научно-технического прогресса и это может привести к перестройке экономического уклада. Прежде всего речь может идти о новых источниках энергии и достижениях в освоении космического пространства

Овен

На этой неделе Овнам, возможно, придется попадать в непредвиденные ситуации. Старайтесь все делать по плану, строго и дисциплинированно. А для этого важно, чтобы вы соблюдали оптимальный режим дня, в котором большая часть времени отводилась для дел, а остальная часть времени – для отдыха и восстановления сил. И тем не менее, вам, возможно, придется вносить коррективы в свои планы. Весьма нестабильное финансовое положение также не способствует вашей уверенности и не делает жизнь более предсказуемой. Возможно, вам предстоит пережить финансовый прессинг. Дело в том, что эти дни могут быть связаны с резким ростом финансовых расходов. Деньги могут стремительно покидать ваш бюджет по совершенно разным субъективным и объективным причинам. Например, возможны материальные потери, поломки транспортных средств с необходимостью срочно изыскивать дополнительные финансовые ресурсы на ремонт. Отношения с некоторыми друзьями складываются нестабильно, возможны внезапные ссоры, вплоть до разрыва отношений. Нежелательно посещать всевозможные вечеринки, клубы, фестивали – праздное времяпрепровождение не пойдет на пользу.

Телец

Тельцам звезды советуют воздерживаться от резких радикальных поступков, влекущих за собой необратимые последствия. Прежде всего это относится к профессиональной деятельности. Может сложиться такая ситуация, когда внешние обстоятельства в императивном порядке будут заставлять вас делать то, что вам делать не хочется. Но иного выбора может и не представиться. Также вы можете почувствуете в себе сильную потребность в свободном и независимом поведении. Те из вас, кто внутренне готов к переменам и не согласен с существующими условиями работы, сами могут инициировать смену работы. То, с чем вы раньше могли мириться, теперь может начать вызывать в вас сильнейший внутренний дискомфорт и стремление порвать ограничивающие вас обстоятельства. Однако подобные революции в своей личной и профессиональной жизни редко заканчиваются хеппи-эндом. Тем же, кто дорожит стабильностью и устойчивостью своего положения рекомендуется воспитывать в себе исполнительскую дисциплину и выполнят все, что требуется. У вас может быть множество идей и огромный запас энергии. Это может привести к весьма динамичным переменам в ключевых сферах жизни, причем инициатором этих перемен можете выступать вы сами.

Близнецы

Близнецам рекомендуется активнее общаться с окружающими людьми и вести себя открыто. Крайне нежелательно уединяться от общества и вести скрытый от окружающих образ жизни. Это тем более чревато неприятностями, если вы планируете сделать нечто в обход норм закона и этических правил поведения. Не следует проводить тайные встречи, вступать в сговоры – помните, все тайное обязательно станет явным и может ударить по вашей репутации. Рекомендуется воздерживаться от дальних поездок, командировок. Дело в том, что в эти дни возрастает вероятность всевозможных происшествий в дороге, начиная от поломок транспортных средств до неприятностей с дорожно-постовой службой. Студентам вузов и колледжей рекомендуется серьезнее отнестись к требованиям соблюдения дисциплины – не исключены конфликты с преподавателями и прогулы занятий. Долгожданное путешествие может неожиданно сорваться. Опасайтесь вступать в споры и конфликты с представителями власти и органами правопорядка. От этой категории людей у вас на этой неделе могут быть неприятности.

Рак

Раки могут пережить весьма нестабильные дни. Жажда перемен, потребность в изменении и обновлении может подтолкнуть вас к радикальным поступкам. Вы можете ощутить в себе сильное желание революционных перемен. Причем, эти перемены могут затронуть как вас самих, так и внешние обстоятельства вокруг вас. Будьте осмотрительнее при принятии финансовых решений. Нежелательно делать крупные покупки по кредитной карте – возможно, вы купите не то, что вам действительно нужно, но поймете это, когда будет уже поздно или невозможно вернуть товар. Возрастает вероятность мелких травм от использования техники и электричества. Может решительно обновиться круг вашего общения, в поле вашего зрения появится много новых людей, с которыми установятся дружеские отношения. А прежние друзья и подруги могут отойти на второй план. Рекомендуется уходить от праздного времяпрепровождения в друзьями и приятелями, поскольку это чревато неприятностями. Это очень непредсказуемое время, когда могут внезапно меняться обстоятельства и планы.

Лев

У Львов на этой неделе крайне сложное и противоречивое время. Вы можете почувствовать, что не способны далее терпеть какие-то ограничивающие обстоятельства в своей жизни. Это похоже на состояние внутреннего бунта, готовности к революционной ломке жизненного уклада. Для тех, кто озабочен вопросами самосовершенствования это позитивный период – вы сможете наконец решиться на перемены и сделать кардинальные шаги к этому. Могут произойти перемены в вашей семейной жизни, в карьере и в браке, т.е. затрагиваются ключевые вопросы. В супружеских отношениях усиливается нестабильность. Поведение партнера может выйти из-под вашего контроля, либо вы сами будете склонны излишне драматизировать свои партнерские отношения. Постарайтесь правильно оценить ситуацию, действуя спокойно и взвешенно. В эти дни трудно что-то построить и создать, поскольку могут доминировать деструктивные тенденции. Прямо или косвенно все эти события могут внести беспокойство в ваши семейные отношения, в брак и в карьеру.

Дева

У типичных Дев эта неделя может быть связана с осложнениями в сфере закона и права. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, вам следует строго соизмерять свои поступки с нормами закона. Это касается как поведения в обществе, так и соблюдения правил дорожного движения. Берегите свою репутацию – она может пострадать в первую очередь. Вторая напряженная тема этих дней может быть связана с трудностями в учебе. Излишне поверхностное отношение к знаниям может привести к неуспеваемости, отставанию от программы обучения и сложностям во время практических занятий. Не рекомендуется отправляться в дальние поездки и проходить медицинское обследование без крайней на то необходимости. Старайтесь перестроить свой режим дня таким образом, чтобы в нем не оставалось места для пустого и бесцельного времяпрепровождения. Вы сможете многого добиться при достаточном уровне самостоятельности и внутренней дисциплине. Вместе с тем, есть риск того, что в текущих делах может царить хаос и неразбериха. Не следует браться за много дел сразу, действуйте последовательно, переходя от одного дела к другому по мере завершения.

Весы

Весам может запомниться эта неделя яркими и неоднозначными событиями. Ваши творческие способности могут приобрести характер взрывной активности. Вы будете генерировать все новые и новые идеи, которые будут весьма необычными и оригинальными, однако многие идеи могут оказаться оторванными от реальности. Поэтому звезды предостерегают вас от увлечения пустым прожектерством, несбыточными мечтами и фантазиями. Другая напряженная тема может быть связана с дружескими и любовными отношениями. Здесь возможны внезапные разрывы отношений, новые знакомства, изменения характера отношений с переводом их из дружеских в любовные и наоборот. На фоне таких пертурбаций старайтесь не увлекаться экспериментированием, сохраняйте любовь и не путайте её с дружбой. Влюбленным будет нелегко сдерживать свои желания и страсти. Не торопитесь, сохраняйте выдержку и самообладание – иначе вы все испортите, и романтические отношения могут внезапно закончиться. Обходите стороной игровые клубы. Воздержитесь от оформления банковских ссуд и не берите на себя ответственность за сохранение и сбережение чужих денег.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе могут осложниться отношения в семье и в браке. Звезды советуют твердо контролировать свои поступки и стараться максимально удерживать внутреннее равновесие. Вокруг вас может сложиться напряженная ситуация в семье, в браке, на работе, однако все зависит от вашей внутренней готовности сохранять стабильность и выдержку. Не делайте резких движений, даже если вас к этому энергично подталкивают. Если вы живете вместе с родителями, то вам будет казаться, будто вас притесняют и ограничивают вашу свободу поведения. Это может привести к спонтанным конфликтам. В супружеских отношениях также трудно удержать равновесие, не исключены ссоры, разногласия. Возможно, с вашей стороны не будет предприниматься каких-то шагов, направленных на дестабилизацию отношений. Однако, ваш партнер может быть склонен к непредсказуемому поведению. Он может сделать совершенно неожиданный поступок, о котором вы не могли себе даже представить. Не пытаться ограничивать и контролировать поведение партнера. Именно путь контроля может, скорее всего, привести к ухудшению отношений.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе могут произойти перемены в повседневной жизни и в круге общения. Наиболее проблемной темой недели является жизнь по режиму. Вы можете быть склонны к хаотическому поведению и непоследовательности в отношении к бытовым, хозяйственным вопросам, а также в отношении к своему здоровью. Это может привести к накопления проблемных вопросов. Рекомендуется ограничить круг контактов и не знакомиться с новыми людьми. Дело в том, что для вас сейчас возрастает вероятность конфликтов с окружающими. Возможны ссоры со знакомыми, соседями и родственниками. Поэтому, сузив круг общения, вы сведете к минимуму общую конфликтность вокруг себя. Стрессовые ситуации могут дестабилизировать вашу нервную систему и привести к ухудшению самочувствия. Что бы от вас ни требовали делать, не забывайте о своем здоровье, равномернее распределяйте нагрузку и правильно полноценно питайтесь. В любом случае это очень хлопотное и беспокойное время.

Козерог

Козероги на этой неделе будут способны к небывалой по степени интенсивности творческой деятельности. Возможно, вы будете увлечены каким-то новым для себя делом, которое поглотит ваше внимание. Вас ждут новые необычные впечатления, интересное общение с неординарными людьми. Романтические отношения переживают дни нестабильности. Возможно, вам наскучат прежние отношения, и вы будете в поиске новых. Также вы рискуете понести серьезные материальные и финансовые убытки. Старайтесь не ввязываться в финансовые аферы и вообще не торопитесь расставаться со своими деньгами. Дело в том, что сейчас вы будете склонны к неожиданным и спонтанным решениям, которые могут оказаться совершенно непродуманными и опрометчивыми. Не исключено, что у вас будет часто ломаться бытовая и компьютерная техника, и это тоже может привести к дополнительным расходам. Возрастает риск купить некачественную вещь по завышенной цене, либо купить товар, который окажется вам не нужным.

Водолей

Водолеям на этой неделе, возможно, придется столкнуться с сопротивлением своим инициативам. Несмотря на то, что вы будете готовы твердо отстаивать свои взгляды и, в случае необходимости, будете готовы пойти на конфликт, добиться желаемого вам вряд ли удастся. Вы можете остро и болезненно воспринимать любые виды ограничений, и при этом можете проявить себя резким, радикальным поведением. Однако следует делать различие между реальными ограничениями вашей свободы поведения и теми обязательствами, которые у вас есть перед семьей и близкими людьми. Нежелание исполнять обязательства может негативно отразиться на отношениях с близкими родственниками в семье. При очень сильном сопротивлении вашим инициативам, вы можете потратить огромное количество энергии, а в результате получить минимальные сдвиги в желаемом направлении. Поэтому, если нет крайней необходимости, целесообразнее просто переждать эти дни, не принимая важных решений.

Рыбы

Нервная система типичных Рыб на этой неделе может находиться под серьезным прессингом. Возможно, это будет связано с интенсивными контактами со знакомыми. Например, к вам могут часто звонить по телефону самые разные люди и обращаться с просьбами о содействии в их делах. Старайтесь не давать людям поспешных обещаний. Возможно, вы сразу не готовы будете оценить, сколь много сил и времени вам потребуется потратить, чтобы выполнить данные обещания. В результате большую часть недели вы рискуете потратить на чужие дела, в то время как свои дела могут оставаться в это время в запустении. Поэтому постарайтесь отсечь от себя ненужные связи и контакты, которые только отнимают ваше время впустую. Другая проблемная тема этих дней может быть связана с активизацией ваших тайных недоброжелателей. Если вы почувствуете торможение в делах, и у вас сложится ощущение, будто что-то или кто-то намеренно вставляет вам палки в колеса, то не исключено, что это действительно происходит. Например, вам могут отказать во встрече без объяснения причин – а на самом деле это оттого, что кто-то распространяет о вас ложные слухи и сплетни. Не следует излишне откровенничать о своей личной жизни со случайными людьми.