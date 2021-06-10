Все будет выводить из себя — финансовый гороскоп на 11 июня

Сегодня и рабочая техника, и коллеги будут испытывать нами нервы на прочность.

Овен

Овнам звезды советуют не планировать на первую половину дня важных поездок и встреч. Старайтесь не создавать напряжений в деловых связях, не просите выполнить затруднительные для партнеров поручения. Дело в том, что в это время могут часто нарушаться договоренности, и контакты могут оказаться непрочными. Во второй половине дня семейные проблемы могут отвлечь вас от выполнения профессиональных обязанностей.

Телец

Тельцам в первой половине дня, возможно, придется столкнуться с трудностями при выполнении клиентских заказов. Не исключено, что клиенту не понравится то, как вы выполнили его заказ, и кое-что придется переделывать. Старайтесь идти на максимальные уступки, чтобы предотвратить вероятный конфликт с клиентом. Вторая половина дня может быть связана с путаницей в обработке документов.

Близнецы

У Близнецов этот день складывается достаточно напряженно с точки зрения финансового положения. Чтобы обеспечить себе стабильные доходы, старайтесь не нарушать сроков исполнения плановых работ. Бизнесменам важно правильно просчитывать свои расходы, чтобы не допустить выхода за рамки бюджета. В отношениях с некоторыми коллегами может возникнуть напряженность.

Рак

Ракам в первой половине дня не рекомендуется делать публичные заявления и вступать в контакты с незнакомыми людьми. Работники игровых клубов и ресторанов могут столкнуться с попыткой обманов при расчетах с клиентами. Вторая половина дня неблагоприятна для ведения переговоров и подписания юридически значимых соглашений. Возможно, следует еще раз все взвесить, прежде чем ставить свою подпись под договором.

Лев

Львам в первой половине дня, возможно, придется столкнуться с некоторыми неудобствами при выполнении профессиональных обязанностей на рабочем месте. Особенно это относится к офисным служащим. Не исключено, что может сломаться офисная техника. Вторая половина дня неблагоприятна для наемных работников, занимающих подчиненные должности.

Дева

У Дев этот день может быть связан с определенными сложностями при выполнении профессиональных обязанностей. В начале дня, по мере возможности старайтесь дистанцироваться от контактов с начальством. Также это не лучшее время для подачи документов в официальные инстанции – в этом случае вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками. В конце дня воздержитесь от планирования.

Весы

У Весов, проходящих обучение на платной основе, сегодня могут возникнуть затруднения с внесением очередного платежа. Также это не лучший день для подачи документов при оформлении на работу вахтовым методом или в иностранную компанию. В конце дня воздержитесь от контактов с вышестоящим руководством без крайней необходимости.

Скорпион

У Скорпионов неблагоприятный день для оперирования чужими деньгами. Дополнительная ответственность за сохранность чужих денег может обернуться неприятностями. С определенными сложностями могут столкнуться работники кредитно-денежных организаций, касс, бухгалтерий. Во второй половине дня рекомендуется воздержаться от деловой переписки – вам могут поступить ложные сведения.

Стрелец

Стрельцам в этот день не рекомендуется делегировать часть своих полномочий по работе деловым партнерам. Возможно, вам придется столкнуться с ненадежностью в работе партнеров. Утром воздержитесь от подписания договоров о трудоустройстве и о партнерском сотрудничестве. Вторая половина дня неблагоприятна для использования кредитных денег при покупках в интернет магазинах.

Козерог

У Козерогов, работающих в офисе, сегодня в первой половине дня могут произойти сбои в работе компьютеров, а также нарушиться связь по интернету. Это может негативно отразиться на сроках исполнения плановых работ. Будьте предельно тактичными в общении с коллегами по трудовому коллективу. Во второй половине дня не торопитесь подписывать предлагаемые вам документы, внимательно ознакомьтесь с их содержанием.

Водолей

Водолеям звезды советуют в первой половине дня воздерживаться от любых видов публичной деятельности – это может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Во второй половине дня не придавайте большого значения слухам и сплетням – не дайте им отвлечь себя от выполнения текущей работы. Сосредоточьтесь на безусловном выполнении плановых заданий в положенные сроки.

Рыбы

В этот день звезды не советуют Рыбам отправляться в служебные командировки. А если это обусловлено производственной необходимостью, то наиболее важные дела отложите на вторую половину дня. А в первой половине дня лучше заниматься сбором информации, изучением сложившейся ситуации. Будьте готовы к возникновению новых обстоятельств.