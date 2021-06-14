Верьте только фактам — финансовый гороскоп на 14-20 июня

На этой неделе вас могут обмануть на большую сумму денег.

Овен

Для Овнов текущая неделя может быть связана с неустойчивым финансовым положением и нехваткой наличных денег для обеспечения бизнеса на приемлемом уровне. Одной из важных проблем может стать несбалансированность бюджета относительно доходных и расходных статей. Доходные статьи бюджета имеют тенденцию к снижению, а расходы могут неожиданно вырасти. Прежде чем, куда-то вкладывать деньги, взвесьте все «за» и «против» и только потом принимайте решение. Старайтесь предельно ограничивать свои расходы, иначе вам будет сложно вписаться в рамки бюджета. Никому не давайте в долг, даже если вас попросят об этом друзья. Некоторые ваши планы могут оказаться под угрозой срыва. Звезды не советуют работать в составе группы единомышленников и друзей. В сложных ситуациях не следует рассчитывать на их поддержку и совет. Воздержитесь от планирования на краткосрочную перспективу и участия в коллективных мероприятиях: собраниях, совещаниях, конференциях.

Телец

Тельцы на этой неделе будут склонны действовать исходя из личной инициативы. Однако самостоятельно принятые вами решения могут войти в противоречие с мнением вышестоящего начальства. Это особенно относится к тем, кто работает в непосредственном контакте с начальством. В этом случае старайтесь не контактировать с начальством без крайней необходимости. Возможно, вас будут сильно беспокоить вопросы профессионального статуса и авторитета, но ваши реакции на замечания начальства могут оказаться излишне эмоциональными. Попытки продвижения в карьере вряд ли не увенчаются успехом. Не следует вступать в споры и доказывать свою правоту – это непродуктивно и этим вы только ухудшите себе положение. Если вы сами занимаете руководящую должность, то воздержитесь от принятия жестких управленческих решений и диктаторского стиля управления подчиненными. Ваш авторитарный стиль управления может оказаться неэффективным.

Близнецы

Звезды предостерегают Близнецов от участия в теневой или незаконной экономической деятельности. Если вам предложат подработку без соответствующего оформления трудового договора, без предоплаты и на непрозрачных условиях, то рекомендуется воздержаться от согласия. Наибольшую сложность для представляют контакты с людьми, приехавшими из других регионов или из-за границы. Желательно не иметь с ними общих дел, особенно если речь идет о секретной или неофициальной деятельности. Не пытайтесь искать обходные пути в достижении поставленных целей – это может лишь усугубить ситуацию. Если у вас не урегулированы отношения с представителями закона, то не исключены негласные проверки, контрольные закупки и штрафные санкции. Особенно проблемно может сложиться эта неделя у тех, кто имеет просрочку по кредитным платежам. Это может привести к блокировке счетов и принудительному снятию денег банком в счет погашения долга.

Рак

Крайне нестабильная неделя ожидает Раков, специализирующихся на финансовых спекуляциях и инвестициях в коллективные проекты. Если вы планировали внести какие-то изменения в существующий порядок на работе, то лучше отложить это на более благоприятное время. Любые перемены в этот период могут привести к негативным последствиям. Особенно это касается решений, которые могут иметь необратимые последствия. Основной задачей становится не преумножение материальных ценностей, а их сохранение. Предпринимая важные действия, подумайте о вариантах отступления в случае неудачи. Возможна потеря мелкой, но важной вещи или документа, на поиски которой будет потрачено много времени. Возможно, вам придется столкнуться с неожиданными осложнениями в делах и некоторые планы придется корректировать. Это особенно относится к тем, кто специализируется на финансовой деятельности и инвестициях в акционерные общества. Нежелательно принимать участие в коллективных обсуждениях проблем, будь то собрание акционеров или обмен опытом с единомышленниками.

Лев

Львам, имеющим свой бизнес, на этой неделе, возможно, придется столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами, повлиять на которые будет проблематично. Особенно сложно могут сложиться отношения с влиятельными людьми и деловыми партнерами. Звезды не советуют заключать договора о партнерском сотрудничестве и входить в контакт с представителями официальной власти. Этот неделя может быть связан с открытым противостоянием в условиях ужесточения конкурентной борьбы. Некоторые прежние договоренности могут оказаться нарушены деловыми партнерами. Те, кто выполняет клиентские заказы, могут столкнуться с неудовлетворенностью заказчиков качеством и сроками выполнения вами работы. По возможности старайтесь ограничить контакты с заказчиками. Будьте готовы к тому, что на вас поступит жалоба и предстоит неприятное разбирательство. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и не забывайте о правиле: «Клиент всегда прав», даже если это не так.

Дева

У Дев эта неделя может сложиться неблагоприятно для выполнения текущих обязанностей. Это особенно относится к тем, кто работает в офисах, и выполняет нетворческую работу по оформлению документов, делопроизводству. Нежелательно подготавливать и сдавать финансовые отчеты. Иногородним работникам трудно будет трудоустроиться, могут возникнуть бюрократические проволочки с регистрацией и оформлением трудового договора. Многое в работе и коллегах будет вас раздражать – сохраняйте выдержку. Старайтесь отдавать предпочтение простой работе, в которой у вас имеется большой опыт и все предсказуемо. По возможности, старайтесь не браться за излишне сложную и трудоемкую работу – для успешного выполнения вам может не хватить квалификации. Контроль рабочего времени поможет вам минимизировать возможные сложности с коллегами по трудовому коллективу. Камнем преткновения может стать непонимание с деловым партнером из другого региона или из-за границы.

Весы

Весам на этой неделе звезды советуют воздерживаться от принятия важных финансовых решений. Не ищите легких путей. Идея о том, что можно заработать много денег, не особенно напрягаясь при этом, может привести вам к прямо противоположному результату. Это крайне неблагоприятное время для оптовой торговли и спекулятивного бизнеса. Также лучше воздерживаться от финансовых заимствований и держаться подальше от чужих денег. Потому что вы вряд ли сможете эффективно распорядиться деньгами, полученными в долг, а возвращать их в дальнейшем будет трудно. То же самое относится к тем, кто располагает свободными финансовыми ресурсами и ищет способы для выгодных инвестиций. Вам могут предложить инвестировать деньги в якобы высокодоходный экономический проект. Не соглашайтесь сразу, возьмите паузу на обдумывание. Вскоре вы поймете, что, отказавшись от инвестиций смогли сохранить свои деньги от потери. По мере возможности старайтесь ограничить платежи по безналичному расчету. В первую очередь это касается оплаты покупок онлайн в интернет магазинах.

Скорпион

На этой неделе у Скорпионов могут неблагоприятно складываться деятельность, которая так или иначе, имеет отношение к недвижимости. Речь идет о сделках с недвижимостью, сдаче жилья или офисных помещений в аренду, строительных, отделочных и жилищно-коммунальных работах, сельском хозяйстве и благоустройстве территории. Если вы вместе с партнером арендуете помещение для ведения совместного бизнеса, то между вами возникнут разногласия по поводу целесообразности дальнейшего использования этого помещения. Если вы работаете вместе с членом семьи или близким родственником, то вам, возможно, будет нелегко добиться взаимопонимания. Продавцы магазинной торговли могут отметить спад покупательского спроса в начале недели. Строителей могут подвести подрядчики, не выполнив в срок договорные обязательства. В этом случае вы можете потерять много времени в простое. Работа с клиентами в сфере услуг также может пойти с некоторыми осложнениями.

Стрелец

Хлопотная неделя может ожидать тех Стрельцов, чья работа связана с поездками, контактами и оформлением документов. Постарайтесь максимально ограничить посторонние разговоры, дабы не терять время впустую. Излишне поспешное и эмоциональное реагирование на ту или иную информацию не способствует успеху в делах. Не торопитесь делать выводы и принимать решения. Излишне критичное отношение к коллегам может спровоцировать конфликт. Критика, высказанная в адрес коллег, может привести к ответной критике в ваш адрес – в результате вы можете только ухудшить условия для своей работы. Также вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками и бесплодным хождением по кабинетам. Это неблагоприятное время для контактов и поездок. Во взаимоотношениях с окружающими людьми может отсутствовать должное взаимопонимание. Договориться с кем-либо о сотрудничестве не представляется возможным. Будьте готовы к тому, что данные вам обещания окажутся нарушены. Сами никому ничего не обещайте – выполнить свои обещания может оказаться гораздо сложнее, чем вам представляется.

Козерог

У типичных Козерогов на этой неделе намечается тенденция к снижению уровня доходов. При работе по сдельной оплате труда заказы могут поступать в меньшем количестве. У бизнесменов может ощущаться нехватка наличных оборотных средств. Звезды советуют вам воздерживаться от разного рода финансовых инвестиций, даже если они кажутся вам вполне привлекательными и надежными. Игроки на фондовом рынке могут ошибиться в расчетах и потерять деньги на неблагоприятной конъюнктуре цен. Воздержитесь от операций по обмену валюты. Задачей этой недели является не столько преумножение финансовых ресурсов, сколько их сохранение от растраты. В начале недели вам могут предложить сделать финансовые вложения в сверхприбыльный проект. Однако не торопитесь принимать это предложение, попросите некоторое время на обдумывание. Вскоре вы убедитесь, что, согласившись и вложить деньги, вы бы их с высокой степени вероятности могли бы потерять.

Водолей

Водолеи на этой неделе могут ощутить потребность держать ситуацию под личным контролем. Может сложиться неблагоприятная ситуация с теми делами и проектами, которые находятся на завершающей стадии готовности. Особенно это относится к тем, кто работает в строительной индустрии и в сельском хозяйстве. При попытке сдать готовый объект заказчику могут быть выявлены недоделки. Возрастает роль влияния близких родственников и членов семьи на ваши дела. Если вы состоите с ними в длительном конфликте, то может произойдет очередное обострение отношений. И это может неблагоприятно отразиться на деловой активности. Особенно это касается семейного бизнеса и работы удаленно на дому. Другой потенциально проблемной темой может стать ухудшение условий труда на рабочем месте. Возможно, вы окажетесь в непривычных условиях и вам будет сложнее добиваться продуктивной работы.

Рыбы

Рыбы в течение этой недели могут начать ощущать возрастающее влияние помех в работе. Возможно, что-то или кто-то будет мешать вам выполнять свою работу. Не исключено, что из-за стрессовых ситуаций ваше самочувствие ухудшится и вы не сможете показать высокий уровень работоспособности. Работа с информацией и контакты – это наиболее уязвимая тема. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет её достоверности фактам. В противном случае вы рискуете стать жертвой обмана или принять решения исходя из ложной информации. Трудные дни ожидает торговцев и водителей транспорта, а также тех, кто занят учебой. Излишне эмоциональное отношение к людям мешает деловым контактам. Не рекомендуется совершать короткие деловые поездки и назначать встречи. Чтобы минимизировать негатив, постарайтесь ограничить свое информационное пространство только самыми необходимыми контактами. Лучше всего заниматься не обменом мнениями, а сосредоточиться на выполнении текущих дел.