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Открываем новую страницу страсти — любовный гороскоп на 11 июня

10 июня 2021ГороскопыРамблер

Сегодня мы еще раз влюбимся в нашу вторую половинку.

Открываем новую страницу страсти — любовный гороскоп на 11 июня
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня Овны ощущают в себе новую энергию для любовных подвигов, в их уме уже начинают бродить яркие идеи романтических авантюр или веселого совместного отдыха. Захваченные ими, они порой игнорируют нужды партнера, например, его (ее) потребность в комфорте, безопасности и домашней тихой жизни.

Телец

Во второй половине этого дня Тельцы могут смело отправляться на свидание: оно пройдет как нельзя лучше и окажется для них весьма обнадеживающим. Настолько, что вплоть до следующего дня Тельцы будут лишь с виду ходить по земле - в своем воображении они будут летать на крыльях романтической мечты.

Близнецы

Утром Близнецы так сосредоточены на себе, что почти не могут расслабиться. Партнеру придется приложить усилия, чтобы вывести их из клинча и переместить в другую реальность, где есть тепло, любовь и забота. Возможно, их придется накормить вкусненьким, угостить хорошим вином или порадовать подарком.

Рак

Сегодня Раки настроены на любовь и она не обманывает их ожиданий. Во второй половине дня они будут милы и привлекательны, щедры, удачливы и переполнены приятными надеждами. Это время эмоциональной и духовной гармонии, а также идеализма. Многие Раки станут пассивными, мягкими и сентиментальными.

Лев

Сегодня влюбленные Львы чувствуют себя несколько противоречиво и это ставит их в тупик. С одной стороны, они готовы включиться в возбуждающую игру или броситься в бой за счастье, с другой, ждут нежности, доверия и психологических поглаживаний. Звезды советуют ориентироваться на вторую потребность.

Дева

Сегодня Девы сбросят с себя груз деловых забот и наконец откроют свое сердце любви. После полудня сложится отличная атмосфера для романтики. Если вы заработались и забыли, как общаться с представителем противоположного пола наедине, встречайтесь в компании старых друзей - и барьер как рукой снимет.

Весы

Сегодня многие влюбленные Весы находятся в заведомо уязвимой позиции. Из-за противоречивости своих желаний и небольших возможностей они готовы поддерживать хорошие идеи своего партнера лишь частично. Им важно встретить понимание, а не осуждение. Везение в любви для них в этот день маловероятно.

Скорпион

Скорпионам пора открывать новую яркую страницу в любви. Звезды обещают, что она окажется не менее запоминающейся, чем прежние, но предупреждают, что для успеха потребуется много креативной энергии. Начинайте запасаться ею уже сейчас: вторая половина этого дня даст вам отличный источник вдохновения.

Стрелец

В эти сутки Стрельцы безоружны против желаний любимого человека и способны покорно выполнить любой его каприз. Из мужчин-Стрельцов их возлюбленные могут спокойно «вить веревки». Женщины-Стрельцы в этот день уязвимы, им не следует быть слишком доверчивыми (исключение - супернадежный партнер).

Козерог

Сегодня Козероги очарованы объектом своих симпатий, но этого недостаточно. Им нужно помнить, что половинка сейчас крайне чувствительна и порой напоминает в эмоциональном плане тепличное растение. Окружите ее любовью и заботой, отнеситесь добрее к ее капризам, не злоупотребляйте агрессией и иронией.

Водолей

Сегодня для полного успеха в любовных делах Водолеям необходимо снять с себя доспехи рационализма. К их интеллектуальным талантам и логическим выкладкам партнер отнесется равнодушно, зато не устоит против мягкости, доброты и сочувствия (особенно, если эти качества будут проявлены в нужный момент).

Рыбы

Сегодня влюбленных Рыб ожидает приятный сюрприз - при условии, что они наберутся терпения и дождутся второй половины дня, не расплескав свои эмоции. Для свободных Рыб в это время возрастет вероятность встретить свое счастье (или получить добрый знак, намекающий на скорое исполнение желаний).

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