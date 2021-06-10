Берем тайм-аут — гороскоп на 11 июня

1-2 лунные сутки. День дает новый импульс к действию, но реализовать его пока сложно: не тот момент и настрой.

Луна, которая сегодня вступает в знак Рака, приглашает скорее к пассивно-расслабляющему образу жизни. В течение дня возрастет мечтательность, сентиментальность, привязчивость, тяга к комфорту и родным местам, потребность в душевной и духовной близости, в домашнем уюте. Наступит хорошее время для влюбленных, благотворителей, музыкантов и поклонников красивой жизни. Судьба расщедрится на удачные находки, подарки, авансы и надежды. Можно надеяться на доброту и гостеприимство.

Овен

Овнам день добавляет энергии. Жизнь не стоит на месте, пора выйти из заточения, сменить образ действий на более творческий. Добавится позитива и в частной жизни. Подобреют близкие, улучшится положение родителей, придет благодарность за труды на благо семьи. Появится надежда на гостеприимство в далеких краях. Возможна доля неопределенности, особенно, в части комфорта, финансов и личных симпатий.

Телец

Тельцам начнет больше везти после полудня. Вторая половина суток станет для них временем воодушевляющих находок и приятных надежд. Появится настрой для любви, мирного творчества, шоппинга, заботы о близких. Возрастут шансы провести время в хорошей компании. Стоит отдохнуть душой и телом, так как впереди уже готов новый фронт работ с долей креатива. Он может наметиться в доме или в связи с детьми.

Близнецы

Для Близнецов день начнется с прокручивания в уме вчерашних событий, но не очень успешно. Их попытки возобновить разговор или вновь сосредоточиться провалятся. К счастью, после полудня их внимание отвлекут другие вещи, и это поможет им не зацикливаться на задачах, которые не решить прямо сейчас. Остаток дня может пройти за домашними посиделками, приятным шоппингом, мечтами о будущей славе и удаче.

Рак

Во второй половине дня Раков ждет добрая фея с подарками. Среди даров - красота, комфорт, деньги, удача и надежда. Утром с этим возможна заминка, но вечером Раки будут верить в чудо, очаровывать окружающих и любить весь мир. Появится настрой для романтики, шоппинга, забот о внешности, занятий искусством. Хорошо провести время среди людей, с которыми вас связали узы симпатии или духовного родства.

Лев

Сегодня Львы чувствуют в себе новую энергию, но к старту пока не готовы. Они вдруг станут менее общительными и более сентиментальными. На первый план для них может выйти безопасность, привычка, семейный лад или домашний уют. Это не лучшее время для начинаний, даже если вас переполняют креативные идеи или азарт борьбы. Не помешает найти комфортное тихое убежище, уехать за город, побыть с близкими.

Дева

Девам лучше начать утро с выполнения долга: после вчерашних разговоров или раздумий будет время сделать что-то по горячим следам. За новые важные проекты браться не стоит: настроение будет нерабочим. Во второй половине дня желательно сбавить темп или перейти в режим выходного дня. Можно сменить обстановку на менее формальную, побыть с семьей, отправиться на пикник, на шоппинг или на свидание.

Весы

Сегодня Весы сентиментальны, зависимы от атмосферы в близком кругу и порой нуждаются в тепличных условиях, из-за чего им уготован лишь переменный успех. Залог их устойчивости - собственное душевное равновесие и внешний баланс партнерских интересов. Если задеты их чувства, они будут слабыми дипломатами и неэффективными руководителями. Им стоит контролировать свой эмоциональный и гормональный фон.

Скорпион

После полудня Скорпионов ждет эмоциональный подъем. Они могут рассчитывать на везение в любви, творчестве, шоппинге, в семейных и финансовых делах, в общении с авторитетными людьми и с представителями других культур. Звезды советуют вам срочно подпитаться материальным и духовным позитивом, так как жизнь уже требует от вас новой энергозатратной тактики, креатива и повышенной стрессоустойчивости.

Стрелец

Стрельцам день добавляет эмоциональности и впечатлительности, временно лишает их азарта, смелости и отваги. Может возрасти их привязанность к прошлому, родным местам и близким людям, зависимость от любимого человека. Подарки судьбы сегодня не бесплатны, зато не исключается везение в минуту кризиса. Возможны ситуации из разряда «нет худа без добра», связанные с финансовыми и налоговыми вопросами.

Козерог

Козерогам звезды советуют начать этот день с мелкой рутины. Основная часть дня потребует дипломатичности. Во многих случаях, к ней будет необходимо добавить чуткость, мягкость и деликатность. Люди, с которыми вы сегодня имеете дело (включая родню и партнера по браку), немного капризны и противоречивы в своих желаниях, ждут от вас встречной симпатии или сочувствия. Им должно быть с вами комфортно.

Водолей

В этот день Водолеям предстоит настроиться на вынужденную работу и выполнить ее с душой. Успех миссии чаще будет зависеть не от ай-кью или энергии, а от готовности помогать и сопереживать. Хорошо заниматься благотворительностью, целительством, волонтерскими проектами, заботиться о близких людях и слабых существах. Вреден радикальный подход, лечение любой проблемы лучше начинать с мягких методов.

Рыбы

Рыбам не стоит никуда спешить утром, сегодня это самое бесперспективное время. Зато вторая половина дня станет даром фортуны. Это время любви, гармонии, душевного подъема, приятного отдыха, мирного творчества, раскрытия талантов, проявления щедрости. Можно привлечь удачу, удовлетворить свою тягу к искусству и музыке, к престижу и «сладкой жизни», а если очень хочется, то к волшебству и магии.