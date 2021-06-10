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Какие проблемы обостряются в день солнечного затмения

10 июня 2021ГороскопыМосква24

Астролог Светлана Драган рассказала, как правильно себя вести в этот день, чтобы сохранить здоровье.

Какие проблемы обостряются в день солнечного затмения

10 июня произойдет редкое солнечное затмение. Астрономическое явление ожидается в 13:40 по московскому времени. По данным Московского планетария, оно начнется в Северной Америке и закончится на российском Дальнем Востоке.

Кольцеобразная фаза в России будет видна в Якутии и на Чукотке, из Москвы же будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26.

Это можно назвать затмением кривых зеркал. Могут происходить ситуации, которые, казалось бы, хороши для опыта, к чему-то возвращают, помогают что-то осознать, но на самом деле этот опыт тоже как кривое зеркало. Здесь важно не обмануться, не купиться на какую-то ложную информацию, не сделать ложных шагов.

По словам астролога, в такой день все будет непродуктивно. Это касается личной и общественной жизни, уточнила она. Все попытки выяснить отношения будут слишком эмоциональны, не совсем объективны. Эта необъективность друг к другу может надолго затянуть конфликт, а то и вообще разлучить людей. Поэтому не стоит сейчас воспринимать все, что будет происходить, как реальность. Это испорченное радио.

Специалист добавила, что все важные вопросы, например касающиеся инвестиций или кредитов, лучше всего решать после 22 июня.

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