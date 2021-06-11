Какие знаки зодиака могут выкрутиться из любой ситуации

Астрологи утверждают, что представители четырех знаков могут выйти сухими из воды даже в экстренных случаях.

Их можно назвать настоящими везунчиками и обладателями нескольких жизней. На каждом шагу этих знаков зодиака оберегают ангелы-хранители и вытаскивают их из любой неудачи. Они могут избежать любой проблемы, даже угрозы здоровью и финансам.

Овны. Даже в самые критичные ситуации идут уверенно, будто у них имеется изначальный план действия. В экстренных ситуациях Овны всегда себя проявляют как самые организованные и сообразительные личности. Даже в работе у них не бывает застоев и серьезных проблем – в нужный момент они могут взять ситуацию под контроль, будто у них открылось второе дыхание. То же самое касается и болезней, если они и случаются у Овнов, то надолго не задерживаются.

Львы. Представители Львов – прирожденные стратеги, очень дальновидны. Они с легкостью предвидят любые действия, благодаря своему природному дару и интуиции. Вычислить сомнительные аферы и ненадежных людей для Льва не составляет труда. Представитель Львов знают, где и когда применить свои знания и опыт. Любая критическая ситуация для них – это только вызов. Почти каждый представитель этого Знака испытывает в жизни несколько критических ситуаций, но и с ними они справляются на ура, после чего начинают новый жизненный путь.

Скорпионы. Этот знак Зодиака поистине одарен удачей и внутренней стойкостью. Скорпионы обладают мощной внутренней энергетикой и умеют направлять ее выходы в нужное русло. Такое умение позволяет Скорпиону выйти победителем в любом вопросе. Они родились в рубашке и будто с рождения имеют пожизненную страховку от трудностей и опасности. Если их жизнь идет на спад, Скорпионы перерождаются, как Фениксы, и начинают новую жизнь.

Водолеи. После каждого тяжелого испытания Водолей склонен забыть про него. Представители этого знака не живут прошлым и не позволяют унынию одолевать их. Водолей способен наслаждаться моментом здесь и сейчас, умело адаптируясь в любой среде. Благодаря своему позитивному настрою и природной энергии, Водолеев можно назвать поистине живучими и везучими. Внутренняя сила – вот природный оберег Водолеев.