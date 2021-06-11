Дни максимальной удачи в июне

Астролог Василиса Володина объяснила, какие часы в июне принесут счастье всем знаками зодиака.

Василиса Володина спрогнозировала два отрезка времени в июне, когда шансы на удачу у всех знаков зодиака будут выше обычного: с 11 июня (12:00) до 12 июня (9:50) и с 28 июня (20:51) до 29 июня (10:50).

Первый период будет просто "очень симпатичным", а второй – можно использовать для важных дел, "когда кажется, что ситуация висит на краю".

Однако не для всех июнь станет безоблачным. По словам Василисы Володиной, некоторые представители астрологического круга столкнутся с различными трудностями до 13 июня. Астролог назвала знаки зодиака, которых будут преследовать неудачи.

В начале текущей недели Телец столкнулся с ухудшением нестроения и снижением энергетического фона. Однако ближе к пятнице энергетика у Тельцов восстановится. Астролог советует 11, 12 и 13 июня посвятить домашним делам и покупкам. Хорошо повлияет на энергетический фон путешествие или просто хороший отдых дома.

По словам Василисы Володиной, в июне Стрельцам нужно следовать законам Вселенной. Только так они смогут выбрать правильную дорогу и разобраться в перипетиях судьбы. Их, кстати, в середине июня будет немало. В первой половине недели Стрельцы уже столкнулись с неприятными дилеммами, которые требовали быстрого решения. В середине июня Стрельцам придется выбирать между собой и другими людьми.

Василиса Володина советует Козерогам помнить о законе бумеранга. В трудном положении правильнее всего поступать по совести. Помимо этого, Козерогу лучше обходить стороной злых и токсичных людей. Научитесь видеть знаки судьбы и не поддавайтесь случайностям. По словам астролога, неприятности Козерогам принесут любые споры. Сохраняйте спокойствие и невозмутимость, чтобы преодолеть временные трудности.

Первая половина недели для Рыб, скорее всего, оказалась наполненной неожиданными отрицательными явлениями. Василиса Володина советует очистить свое информационное поле. В частности, удалить старые фотографии с телефона, избавиться от ненужных контактов в социальных сетях, почистить почту и кэш браузера. Поддерживайте отношения с близкими: по словам Володиной, в этот период Рыбам нужно держаться за дружбу и любовь, так как они рискуют потерять их навсегда.