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Играем роль психотерапевта — любовный гороскоп на 12 июня

11 июня 2021ГороскопыРамблер

В этот день полезно помогать второй половинке разбираться в проблемах и сложных вопросах.

Играем роль психотерапевта — любовный гороскоп на 12 июня
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня Овнам предстоит ладить со своим партнером в быту. Точнее, с его или ее привычками, воспитанием или эмоциями, так как во всем остальном будет царить согласие. Звезды советуют проявить побольше дипломатичности и при первом намеке на ссору обращать разногласия в шутку: «погода в доме» важнее.

Телец

У влюбленных Тельцов сегодня праздник: обстоятельства не только не намерены препятствовать проявлению их личных симпатий, но и создают для них дополнительные условия. В эмоциональном букете этого дня - романтика, доверие, дружелюбие, новизна, безобидный юмор и приятное ощущение душевного родства.

Близнецы

В этот день Близнецам не стоит недооценивать магическое влияние еды и напитков: именно они, вкупе с музыкой и доверительным «домашним» настроем, помогут создать на любовном свидании нужную атмосферу. Не повредит нотка экзотики или сентиментальности. Разговорам предпочтите выразительное молчание.

Рак

Приятное начало дня даст Ракам иллюзию вседозволенности. Им и вправду многое простится за обаяние, но не помешает и дипломатичность. Если вы позволите себе «невинную» шутку в адрес партнера или поддержите ненавистную ему двойную игру, то к вечеру не удивляйтесь знакомой мрачности в его взгляде.

Лев

Сегодня Львам не стоит афишировать свои чувства. Этот день усиливает их тайные привязанности и делает их ранимыми в любви, повышает их чувствительность к шуткам, критике и «неудобным» вопросам. Вдобавок, многих Львов покинет красноречие и они будут не в силах описать партнеру смущающие их детали.

Дева

Сегодня влюбленных Дев ожидает приятный день. Он подходит как для совместной вылазки в тихий уголок дикой природы, так и для встречи в уютной домашней обстановке - хорошо везде, где есть психологический комфорт. Скучать не дадут романтические моменты, небольшие недоразумения и забавные совпадения.

Весы

В этот день между Весами и их партнерами тлеют вялотекущие конфликты. До агрессивных выпадов дело не доходит, но может копиться тайное недовольство. В наилучшем положении стабильные долгие союзы: оба хорошо изучили друг друга и каждый способен подстроиться под прихоти другого автоматически.

Скорпион

Сегодня Скорпионы счастливы в любви. В этом им не станет помехой расстояние или другая внешняя преграда. Все, что может им помешать в этот день - случайное недоразумение, которое они готовы воспринять с юмором. Одинокие Скорпионы верят, что заслуживают счастья, и чувствуют, что вскоре найдут его.

Стрелец

Сегодня влюбленным Стрельцам часто мешает избыток эмоций, блокирующий их природное чувство юмора. Вместо того, чтобы по достоинству оценить шутку или смешное совпадение, они способны впасть в отчаяние или бессильный гнев. Если они зависимы от партнера, «смотреть на вещи проще» у них не получается.

Козерог

Козерогам предстоит провести еще один день в образе заботливого понимающего родителя, искусного дипломата или преданного личного психотерапевта для своей половинки. Встретив иное отношение, она искренне обидится. Общение окажется намного проще, если вы не только любовники, но и хорошие друзья.

Водолей

Этот день станет для Водолеев приятным и романтичным, если они мечтали оказать пассии деликатную услугу или продемонстрировать свою готовность к заботе. Неожиданные возможности такого рода вероятнее, если Водолей и предмет его симпатий работают в одном офисе или живут поблизости друг от друга.

Рыбы

Сегодня удача в любви не изменит Рыбам, они могут спокойно отправляться на свидание. Вместе с готовностью наслаждаться успехом, им не помешает запастись долей юмора: в течение дня возможны не только романтические, но и забавные или двусмысленные моменты, в которых серьезный пафосный тон неуместен.

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