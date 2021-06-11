Чужое мнение важно — финансовый гороскоп на 12 июня

Сегодня звезды советуют спрашивать чужое мнение в финансовых и деловых вопросах.

Овен

Овнам звезды советуют не планировать на этот день дел, связанных с завершением каких-то проектов. То же самое касается и составления итоговых отчетов – вероятность допустить ошибку при этом резко возрастает. Бизнесменам не рекомендуется проводить инвентаризацию своего движимого и недвижимого имущества ввиду вероятности допустить много ошибок. В конце дня воздержитесь от покупок по кредитной карте.

Телец

В первой половине дня у Тельцов благоприятное время для ведения многосторонних переговоров с деловыми партнерами относительно согласования плана совместных действий. Бизнесменам имеет смысл согласовывать свои личные планы с планами деловых партнеров. В конце дня не стоит доверять информации, поступающей из конфиденциальных источников.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется сосредоточиться на текущих делах и строго следить за исполнением сроков. Отношения с начальством и коллегами складываются конструктивные, деловые. Если вы работаете на подчиненных должностях, то можете быть уверены в поддержке со стороны начальства в случае такой необходимости. Постарайтесь не отвлекаться на всевозможные прожектерские планы, действуйте практичнее.

Рак

Ракам рекомендуется использовать этот день для повышения уровня профессиональных знаний. Ваши теоретические знания могут нуждаться в практической проверке, тестировании. И это поможет вам выработать оптимальную стратегию деятельности в профессии. Чем выше будет ваша квалификация, тем популярнее будут ваши услуги у клиентов.

Лев

Львам рекомендуется обязательно доводить до конца начатые сегодня дела. Поэтому старайтесь браться за ту работу, которую реально смогли бы закончить сегодня. Особенно это касается небольших дел, на выполнение которых не требуется затрачивать много времени. Удача будет сопутствовать вам в решении вопросов с финансовыми обязательствами. Воздержитесь от неофициальной подработки в этот праздничный день.

Дева

Девам в этот день рекомендуется усилить внимание к работе с информацией и активнее заниматься расширением и укреплением деловых связей. Успешно развивается сфера услуг, торговля, транспорт и консультативная деятельность. Между тем это не лучшее время для тестирования новой техники и новых методов работы. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности.

Весы

Это удачный день для тех Весов, которые не занимают высоких должностей, и круг ответственности которых не выходит за рамки личной ответственности. Отношения с коллегами послужат вам надежной опорой в работе. Руководящим работникам лучше воздержаться от принятия важных решений. Особенно это касается кадровых перестановок и оптимизации бюджета.

Скорпион

От личной инициативы Скорпионов сегодня будет многое зависеть. Старайтесь не останавливаться на достигнутом и последовательно совершенствовать стиль и методы своей работы. Ориентация на самосовершенствование обязательно даст положительный результат. Не бойтесь брать ответственность на себя и проявлять инициативу.

Стрелец

Сегодня Стрельцам рекомендуется действовать тихо и незаметно. Если вы не будете привлекать к своей работе постороннего внимания, то, значит, никто не сможет вам помещать осуществить задуманное. Хорошее время для дополнительной подработки на полставки или во внеурочное время. Между тем, это не лучший день для финансовых спекуляций и инвестиций.

Козерог

Козероги сегодня могут найти понимание и поддержку среди коллег и единомышленников. Это хороший день для обмена мнений и координации планов с деловыми партнерами. Успешно идет работа над маркетинговыми исследованиями и проектно-конструкторскими разработками. Между тем не торопитесь ставить свои подписи под договорами. Особенно это относится к строителям, риэлторам и работникам коммунальных служб.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется сосредоточиться на решении текущих вопросов и не ставить перед собой излишне амбициозных задач. Уровень работоспособности может оказаться не столь высоким, как хотелось бы. Тем же, кто по графику сегодня вынужден выполнять большой объем работы, следует ориентировать себя на четкое планирование рабочего времени.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется использовать свободное время для совершенствования в профессии, приобретения новых знаний. Успешно пойдут самостоятельные занятия и обмен мнений с целью повышения квалификации. Воздержитесь от неконтролируемых финансовых расходов – сегодня есть риск выйти за рамки бюджета. Бизнесменам рекомендуется делать мониторинг цен товара, прежде чем делать покупки.