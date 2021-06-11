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Создаем уют в доме — гороскоп на 12 июня

11 июня 2021ГороскопыРамблер

2-3 лунные сутки. Начало дня будет приятным и немного неожиданным.

Создаем уют в доме — гороскоп на 12 июня
Фото: rambler

Если не нарушать баланс интересов, быть терпимее и уметь с юмором воспринимать нештатные ситуации, полоса гармонии продлится вплоть до вечера. Луна в Раке обеспечит ощущение доверия и родства. День хорош для любви, семейных посиделок, отдыха на природе в близком кругу. В меню стоит включить лакомства, сладости, молочные блюда и домашнюю выпечку. Уместны небольшие обновления, не отнимающие много сил и направленные на создание уюта в доме. Желательно быть деликатнее с теми, кто эмоционально раним и злопамятен, не склонен к шуткам и розыгрышам.

Овен

Сегодня Овнам предстоит проявить дипломатичность в общении с близким кругом, в первую очередь, его женской половиной. Возможны разногласия по кулинарным, эстетическим или материальным вопросам. Не исключены смешные ситуации. Если найден «общий знаменатель», это подходящий момент для новых приятных приобретений в дом. Овнам-одиночкам предстоит сбалансировать свои интересы в быту самостоятельно.

Телец

Тельцам звезды сулят комфортный день. Вплоть до вечера вокруг представителей этого знака будет царить гармоничная психологическая атмосфера. Легкие забавные недоразумения не испортят общей картины, а иногда будут поводом для креатива и свежего взгляда на привычные реалии. Возможны приятные находки. Это хорошее время для любовных встреч, для мирного родственного, дружеского и соседского общения.

Близнецы

Близнецов день соблазняет приятным необычным приобретением. Стоит помнить, что сегодня звезды не прочь пошутить и не исключено, что объектом своих забав они выберут ваши вещи, продукты или деньги. Вы можете нечаянно купить что-то в двойном экземпляре, неверно оценить стоимость или «возраст» товара, получить в дар ненужное. Подарки, покупки, находки лучше проверить на предмет изъянов и подвохов.

Рак

Для Раков эти сутки начнутся гармонично. Хорошее начало вселит в них надежду на дальнейший приятный ход событий, но звезды думают иначе: малейшее нарушение баланса приведет к дискомфорту и день может закончиться не так безоблачно, как представлялось. Причиной могут стать ваши привычки и капризы, а также внешние недоразумения. Провокациям и хитростям, даже невинным, стоит предпочесть дружелюбие.

Лев

Львам не стоит спешить с новой иницитивой: она «не прозвучит». День приглашает к пассивности, советует побыть в знакомых местах, в мирной обстановке. Хорошо расслабиться, помедитировать, поностальгировать, навестить родню, заглянуть на огонек к старым друзьям, поправить здоровье мягкими методами. Возможны небольшие недоразумения при поиске пристанища (гостиницы, места для пикника или привала).

Дева

Обстоятельства этого дня благоволят Девам-романтикам и утонченным творческим натурам (музыкантам, художникам), а также тем, кто соскучился по родным краям, дому, семье, старым друзьям. Девам, обремененным служебным долгом, жестким режимом и важными обязанностями, звезды настоятельно советуют взглянуть на календарь и устроить себе полноценный выходной: работа работой, но и отдыхать когда-то надо.

Весы

Сегодня у Весов все наоборот: их часто подводят привычные методы ведения дел и иногда выручает чудо (например, неожиданная материальная помощь от друзей). Отношения с людьми, включая родных и близких, будут неровными, придется специально поддерживать равновесие интересов. Возможна непоследовательность, недостаточная уверенность в себе или других. Нежелательно заключать договоры и делать покупки.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам запасаться положительными эмоциями. Их может дать любовь, творчество, искусство, музыка, эмоциональная связь с семьей и родными местами, небольшое путешествие, легкое забавное приключение, контакт с живительным источником духовной силы. Будет несложно исключить из поля зрения все, что вызывает неприятные воспоминания, тревожные ожидания и негативные ассоциации.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не удастся избежать мелких неприятностей и волнений, но звезды не намерены создавать им по-настоящему опасные ловушки. Сложности разрешатся малой кровью или позволят отделаться легким испугом. Иногда ключом к ситуации будет оказываться чувство юмора, готовность к компромиссу или нестандартному обмену. Слабое место дня - чувствительность, именно она может «раздуть из мухи слона».

Козерог

Козерогам сегодня важно оставаться дипломатами и деликатными партнерами, иначе любое недоразумение спровоцирует осложнения в отношениях. День не даст обострить ситуацию и высказать претензии открыто, но Козероги почувствуют волну негатива в свой адрес «спинным мозгом». Лучший способ нейтрализовать недовольство и подозрения - дружелюбие или взаимная выгода. Нежелательны важные договоренности.

Водолей

Сегодня Водолеи могут с головой погрузиться в домашние работы и добрые дела. С коллегами, персоналом и подчиненными будут важны доверительные отношения. В течение дня возможны нештатные ситуации, но бояться их не стоит: они скореее вызовут смех, чем тревогу, и позволят разрядить обстановку. Возможно, улыбнуться заставят питомцы. Удачный день для полезных и приятных обновлений в доме или офисе.

Рыбы

Для Рыб сегодня продолжается полоса удачи. День благоприятствует их любовным делам, творчеству, эмоционально окрашенному общению с детьми или родней. Неплохой момент для фрилансеров, при условии, что они заняты мирным родом деятельности (искусством, «женскими» темами, помощью на дому). Слабое место дня - финансы. Не рекомендуются денежные операции, покупки и продажи, договоренности о гонорарах.

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