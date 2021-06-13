Навстречу приключениям — любовный гороскоп на 14 июня

Сегодня стоит рисковать и соглашаться на свидания или романтические авантюры.

Овен

Сегодня Овны решительно проявляют в любви инициативу и почти всегда в ней преуспевают, но порой их «заносит на поворотах». Их главной проблемой может стать нечуткость. Увлеченные своей азартной игрой и довольные собственным остроумием, они не замечают, что некоторые их выходки партнеру не по душе.

Телец

В отношениях Тельцов грядет напряженный период, скучать в ближайшее время им не придется. Вероятно, сценарий будет уже знаком и сегодяшние события всего лишь активизируют дремлющий вулкан. Первый ход может сделать партнер. Не исключено, что вначале события покажутся вам игрой. Будьте дальновидны.

Близнецы

На влюбленных Близнецов события дня оказывают бодрящее позитивное действие. Под влиянием сегодняшней атмосферы они стряхивают с себя уныние, становятся общительнее и вновь обретают талант видеть в любой ситуации остроумные альтернативы. Одним словом, начинают все явственнее напоминать самих себя.

Рак

Этот день предлагает Ракам не свойственный им стиль действий в делах сердечных. Повинуясь обстоятельствам, многие Раки подстроятся к требованиям момента, но пойдут против своих чувств и своей натуры. Делая тот или иной ход, им лучше не загадывать заранее его результат: он может быть неожиданным.

Лев

Сегодня влюбленные Львы темпераментны и воинственны, взрываются при малейшем покушении на свою свободу. Без должного самоконтроля и понимания границ их инициатива разобьется о неизменные твердые принципы партнера. Если суровый урок прошлого не был усвоен, Львы успешно наступят на те же грабли.

Дева

Непредсказуемость сегодняшних событий способна выбить Дев из привычной колеи. Их любовные чувства останутся неизменными, а вот любовные планы могут подвергнуться вынужденной корректировке. Если обстоятельства окажутся сильнее их расчетов, им не останется ничего иного, кроме как покориться судьбе.

Весы

Сегодня звезды советуют влюбленным Весам полагаться не на свои настроения, а на знакомые надежные сценарии. Любое мероприятие романтического плана пройдет благополучно, если вы не будете нарушать традиции и устроите все строго по правилам. Например, заранее договоритесь о месте и времени встречи.

Скорпион

Сегодня Скорпионам легко обратить на себя внимание любимого человека, но так же легко перечеркнуть свои достижения. Им не стоит подступаться к цели, если у них нет нужной решимости, не припасена пара неординарных приемов на случай неожиданной ситуации, или им плохо понятны правила объявленной игры.

Стрелец

Сегодня Стрельцы с радостью оставляют за бортом лишние страхи и переживания и устремляются навстречу приключениям. Они будут счастливы, если любимый человек разделит их увлеченность - например, отправится вместе с ними в экзотическое путешествие или займется тем же экстремальным видом спорта.

Козерог

Влюбленных Козерогов этот день подталкивает к радикальным и порой откровенно опасным для них действиям. Звезды напоминают, что экстремальные переживания хороши в малых дозах, и даже они могут иметь для вас ощутимые последствия. Решайтесь на авантюру лишь в одном случае: если вам уже нечего терять.

Водолей

Сегодня Водолеи не склонны делать первый ход в любовной игре. Они не прочь понаблюдать, как партнер старается их развлечь и высечь из них искру эмоций. На дипломатичные стратегии они отзовутся с удовольствием, но в ответ на бесцеремонное давление у них ровно две реакции: закрыться или взорваться.

Рыбы

На этот день Рыбам не стоит планировать ответственное свидание: уже на этапе приятной подготовки может случиться какая-то неприятность. В случившемся, разумеется, будут повинны обстоятельства, но Рыбы сгоряча начнут винить во всем партнера - или самих себя, если у них гипертрофировано чувство вины.