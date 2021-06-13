Думайте о выгоде — финансовый гороскоп на 14 июня

Полезно сегодня браться за те дела, которые вскоре принесут хорошие деньги.

Овен

Овнам сегодня следует быть осмотрительнее в делах, связанных с финансовыми рисками. Особенно это касается тех, кто специализируется на финансовых спекуляциях на валютной и фондовой бирже. Не лучший день для рекламных акций и обмена валюты. А вот для расширения деловых связей, поездок, контактов, торговли день благоприятен.

Телец

Тельцам сегодня крайне важно действовать в строгом соответствии с нормами закона и служебных инструкций. Не исключены проверки, ревизии и прочие неприятности с контролирующими органами. Поэтому ваш труд должен быть безупречен с точки зрения соблюдения норм закона. Сосредоточьте внимание на увеличении доходов и совершенствовании профессионального мастерства – здесь вас ждет удача.

Близнецы

Близнецам рекомендуется держать под личным контролем основные дела. Относитесь к своей работе с оптимизмом и уверенностью в успехе – в этом случае у вас все сложится так, как вы хотите. В этот день вы будете в состоянии сами формировать события и оказывать влияние на внешние обстоятельства. В деловых контактах отдавайте предпочтение тем связям, инициатором которых были вы сами.

Рак

Ракам в этот день, вероятно, удастся добиться улучшения финансового состояния в своей работы. Кроме основных доходов вы можете получить и дополнительные доходы за счет неофициальной подработки. Также это хорошее время для решения вопросов, связанных с получением льгот, компенсаций, пенсий. Бизнесменам рекомендуется делать те покупки, которые вы давно планировали совершить.

Лев

Львам рекомендуется искать опору в друзьях и единомышленниках. Вы сможете прекрасно вписаться в коллективный процесс, и ваш труд будет в полной мере востребован. Особенно это касается работы в составе творческой группы, решающей интересные задачи. А вот для студентов, проходящих производственную практику, этот день может пройти с осложнениями.

Дева

Удачно складывается этот день для Дев, занимающих руководящие должности. Вы можете получить ценную информацию, благодаря которой сумеете правильно сориентироваться и принять единственно верные управленческие решения. Воздержитесь от финансовых рисков, действуйте наверняка, только когда полностью уверены в результате.

Весы

Очень удачный день для Весов, ориентированных на профессиональное развитие, приобретение и углубление новых знаний. Присмотритесь к людям вокруг себя – возможно, там найдется человек, который сможет многому вас научить в ходе обмена мнений с ним. Повышение уровня квалификации положительно отразится на вашей деловой репутации.

Скорпион

В распоряжении Скорпионов сегодня могут попасть значительные финансовые ресурсы, которыми вы сможете успешно распорядиться с выгодой для себя. Это хороший день для оформления и получения банковского кредита. У бизнесменов есть шанс договориться об открытии кредитной линии. А вот подчиненным лучше дистанцироваться от начальства и не контактировать без производственной необходимости.

Стрелец

У Стрельцов благоприятный день для ведения переговоров и работы по оказанию клиентских услуг. При этом очень важно позаботиться о сохранении своей деловой репутации. Особенно хорошо могут пойти переговоры с иностранцами или с людьми из других регионов. Не следует браться за работу, в которой вы не чувствуете себя достаточно опытными.

Козерог

С опорой на коллег и подчиненных Козероги смогут добиться сегодня впечатляющих результатов в работе. Это прекрасный день для приобретения новых навыков в работе с техническими средствами. Студенты смогут с успехом применить полученные в вузе теоретические знания на практике. Успешно пройдет день для стажировки и производственной практики.

Водолей

Водолеи сегодня могут почувствовать творческий подъем и желание реализовать свои таланты и способности. Успешно пойдут дела у тех, кто имеет отношение к рекламе, ресторанному и туристическому бизнесу. Можно экспериментировать в поисках более эффективных методов работы. Не торопитесь заключать договора с деловыми партнерами – подумайте еще и еще раз, насколько это выгодно для вас.

Рыбы

У Рыб, работающих в магазинах и в офисах, сегодняшний день складывается благоприятно для улучшения условий труда. Можно обращаться с соответствующими просьбами к работодателю – ваши пожелания не останутся без ответа. Также это удачное время для дистанционной работы на дому с использованием возможностей компьютера и связи через интернет: фрилансеры, программисты, диспетчеры и пр.