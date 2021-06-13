Астролог прогнозирует для россиян напряженную неделю

Новая неделя может принести важные общественно-политические события. Нельзя сказать, что они имеют положительную природу.

Очень много энергии конфронтации и военного напряжения. А следом — преувеличение и явное отсутствие взаимопонимания. Важными будут вопросы внутренней безопасности, которая сталкивается с внешним подавлением и тотальными ограничениями, суть которых лежит в прошлом.

Сохраняется и только нарастает дух соперничества, не только в политических кругах, но и в обычной жизни. Очень сложно подчиняться правилам и действовать регламентированно. В основном хочется защищаться. И порой это происходит слишком импульсивно и несет трагические последствия.

Основными триггерами для сегодняшних психопатов является семья, защита своего пространства, дома, эмоций. И деструктивная энергия разрушения направлена на самых беззащитных — детей, женщин, животных. И иногда — ни в чем не повинных людей. В этот период лучше не нарушать ничьи личные границы, потому что реакция может быть весьма неоднозначной. Драк из-за косых взглядов может стать больше.

Кроме того, сейчас вылезают все недочеты и ошибки в темах строительства и особенно долгостроя. Обрушения, разрывы труб и прочих коммуникаций могут происходить точечно и повлечь за собой жертвы. Аккуратными и внимательными следует быть за рулем. Любое событие, которое происходит, будет обнажать лишь регламентные ошибки прошлого. Если отказали тормоза, то значит не был вовремя проведен ремонт автомобиля.

Луна на этой неделе растет. А значит можно заниматься делами, направленными на развитие. Это хорошее время для занятий садом и огородом, технической экспертизы своих коммуникаций и строений для выявления недочетов и их ликвидации.

14 июня — Неблагоприятен

Эмоционально напряженный день, в который проявляется и вспыльчивость, и агрессивность, и яркое желание противостоять законам. Возможно введение дополнительных ограничений или пересмотр прежних. Сегодня хочется чувствовать свою безопасность, но больше ощущается уязвимость и моральное давление. День может быть отягощен яркими конфликтами ( в том числе бытовыми) авариями, травмами. Но в принципе сегодня можно заняться своим здоровьем и пройти обследование.

15 июня — Нейтрален

День, который может проявить множество обид, замкнутость и хладнокровный расчет. Сегодня сильна хитрость и вместе с с тем готовность уничтожить врага, если тот посягает на твою жизнь или пытается вторгнуться во внутреннее пространство. Однако день хорош для решения юридических вопросов, для лечения различными химическими препаратами, занятий йогой, для гипнотерапии, вакцинации. Энергия дня способствует разного рода отравлениям, поэтому будьте внимательны к тому, что едите. Избегайте участия в интригах и заговорах.

16 июня — Неблагоприятен

У дня очень импульсивная и эгоистичная энергия. С одной стороны, сегодня решаются важные вопросы в секторе управления, есть амбиция прославить свои корни и своих предков, занять самое высокое положение. Однако здесь же кроется преувеличение своих возможностей, даются обещания, которые невозможно сдержать, возникают только недопонимание и искажение фактов. С одной стороны, есть оптимизм и желание решать проблемы миром. Но некоторое заблуждение все же присутствует.

17 июня — Нейтрален

Сегодня хочется театра, развлечений, отдыха и наслаждений. Важно, что о вас думают окружающие. Хочется демонстрировать себя и свои таланты. Но сегодня работает только зона чувств, логика сегодня обманчива. Отложите важные расчеты. Собраться с мыслями будет тяжело. Для поездок день тоже сложный. Многие будут отчаянно тупить. Возможен вброс ложной информации. Вообще новостям сегодня не стоит особо доверять. Хорошо заниматься управленческой деятельностью и развлекаться.

18 июня — Благоприятен

Энергия дня склоняет к административной работе и ответственности, включаются прагматичность и чувство долга. Но настроение может быть так себе. День подходит для решения вопросов через различные партнерства и соглашения, для свиданий, заключения брака, административной, любой карьерной деятельности, покупок.

19 июня — Нейтрален

День сегодня плох для чувств и хорош для труда. Покупки делать не рекомендуется, потакать слабостям тоже, а с ленью сегодня поможет справиться выполнение рутинных задач. Стоит просто начать делать, помня о своей ответственности и обязательствах. Хорошо работает критичность, внимательность, включены аналитические способности. Имеются последовательность, собранность и концентрация. Но день большей частью подходит для медицинских мероприятий, операций, обследований, анализов, для решения юридических вопросов. Для важных покупок и финансовых сделок день не самый лучший и может дать пустые результаты.

20 июня — Нейтрален

День неблагоприятен после 17.51 по НСК. Сегодня хочется общения, общественной и социальной активности, выйти в люди. Открываются яркие творческие и дизайнерские способности. День может дать важные и даже положительные события в социально-общественной жизни. Настроение сегодня хорошее, есть доброта, оптимизм и щедрость. Правда, иногда будет проявляться заносчивость и раздражительность. Но сегодня гораздо проще решить многие вопросы миром. День благоприятен для дизайна, архитектуры, работы с драгоценными камнями, для решения юридических вопросов, хирургии, декорирования, публичных выступлений, свиданий. Могут быть интересные реализации в культурной жизни общества.