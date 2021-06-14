Подстраиваемся под обстоятельства — любовный гороскоп на 15 июня

Сегодня не стоит гнуть свою линию в отношениях, лучше искать компромиссы и подстраиваться.

Овен

Сегодня многие Овны предпочитают в любви позитивный подход. Они верят в свой успех, а если что-то идет не так, предпочитают не зацикливаться на осечках и идти дальше. О незаметности не идет и речи: все Овны будут энергично развлекать объект симпатий шутками или стремиться поразить своими талантами.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам включить природную практичность и заранее рассчитать свои силы в любовной игре. В противном случае, вполне реальна угроза истощить свои резервы раньше времени и не выдержать испытания. Даже если вас посетило вдохновение, не стремитесь сразу раскрыть все свои карты.

Близнецы

Сегодня Близнецам близок популярный лозунг «смотри на вещи проще» и они не склонны застревать на драматичной стороне своей любовной саги. Близнецам, пребывающим в поиске, стоит поддерживать любые контакты: в близком будущем вокруг них вполне может образоваться неожиданный романтический контекст.

Рак

Для Раков, поглощенных своими утонченными любовными переживаниями, это не самые комфортные сутки. Обстоятельства мешают им жить в мире заманчивых грез и не дают установить с объектом симпатий качественный эмоциональный контакт. Это неплохой день для поверхностного общения, шуток и легкого флирта.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам сделать своим главным оружием не действие, а слово. В этом случае их воинственность не перейдет границу, отделяющую игру от конфликта. Общаться с партнером им будет интереснее не в романтическом стиле, а в бодрящей атмосфере здоровой деловой или спортивной конкуренции.

Дева

Сегодня главное для Дев - не быть молчунами, скромниками и занудами. В общении с представителями противоположного пола пригодится доля смелости, креативное мышление и, конечно, чувство юмора. Если вы не в курсе последних сетевых мемов или модных тенденций, срочно исправляйте это досадное упущение.

Весы

Сегодня встреча с любимым человеком станет для Весов источником позитива, если они не будут ничего не усложнять. Например, примешивать к приятной беседе владеющие ими в данный момент эмоции. Если вы не в настроении, не обязательно встречаться лично, поддерживайте контакт через друзей на расстоянии.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня не лучший момент для проявления их истинных эмоций. Куда важнее блеснуть жизненной силой, энергией или хорошим чувством юмора, а также настойчивостью (не навязчивостью). Не стоит надеяться на многое, расклад сил может быть не в вашу пользу.

Стрелец

Этот день добавляет Стрельцам энергии и помогает им держать в расправленном состоянии крылья их духа. В любви они предпочитают открытый спортивный азарт надоевшим тайным манипуляциям. Это отличный день для партнеров-соратников по борьбе - неважно за что, лишь бы было весело и дул попутный ветер.

Козерог

На сегодня Козерогам не стоит планировать первую встречу или важное свидание. В общении с представителями противположного пола им желательно настроиться на игривый, а не на серьезный лад. Откровенный авантюризм и лишний риск в делах сердечных не приветствуются, но и чрезмерная скромность ни к чему.

Водолей

В этот день Водолеям желательно избегать одиночества. Даже если не все гладко, им лучше поддержать диалог и пойти на контакт. Одиноким Водолеям стоит принять приглашение на игру или деловое мероприятие: есть шанс встретить того или ту, с кем вскоре вспыхнет симпатия и завяжутся приятные отношения.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам проявить гибкость и играть в любви по правилам, предложенным суетными обстоятельствами. Если они кажутся утомительными или бессмысленными, в любой момент можно выйти из игры. Не стоит давать пищу для сплетен о своих личных делах, особенно, соседям и коллегам по работе.