Меньше рискуем — финансовый гороскоп на 15 июня

Сегодня не стоит вкладывать свои деньги куда-то и покупать что-то дорогое.

Овен

Ключевым условием успеха в делах для Овнов является целеустремленность и последовательность в действиях. Не дайте себя отвлечь и сбить с пути к намеченной цели. Отсекайте все ненужные в данный момент контакты, сосредоточьтесь на главном стратегическом направлении. При этом очень важно постоянно контактировать с коллегами с целью выработки наиболее эффективных решений.

Телец

Деньги – это не самое главное в профессиональной деятельности Тельцов на этот день. Гораздо важнее накопить потенциал профессиональных знаний, навыков и умений. Сегодня важно сосредоточиться на совершенствовании в профессии, углубления знаний – это направление будет более успешным. Данное направление приведет вас к повышению деловой репутации – а ее ни за какие деньги не купишь.

Близнецы

Близнецам, имеющим свой бизнес, в этот день не следует торопиться с проявлением инициативы в делах. Гораздо важнее правильно оценить степень финансовых рисков в том или ином деле. Это удачный день для сотрудничества с деловыми партнерами и получения дохода благодаря партнерскому взаимодействию. Также вы можете проявить свои лучшие деловые качества при работе в сфере услуг.

Рак

Ракам в этот день удастся преуспеть в работе по обслуживанию клиентов. Возможно, вы получите крупный и очень выгодный заказ. Однако не соглашайтесь выполнять работу без соответствующего оформления и гарантий на оплату. Это особенно касается тех, кто выполняет частные заказы. Также это хороший день для ведения переговоров и подписания договоров.

Лев

У Львов сегодняшний день обещает стать успешным для работы на подчиненных должностях. Вы сможете увеличить доходы и выполнить большой объем работы, если сосредоточитесь на сугубо практических вопросах, и не будете витать в облаках, строя планы на будущее. Для результативности труда важно поддерживать конструктивный диалог с коллегами по трудовому коллективу.

Дева

Девам в этот день, возможно, будет нелегко будет контролировать свои эмоции. Будьте готовы к тому, что начальство может сделать вам замечание, которое может сильно взволновать вас и это неблагоприятно отразится на уровне работоспособности. Старайтесь сдерживать свои эмоции и воспитывать в себе исполнительскую дисциплину. Избегайте конфликтных ситуаций – это может повредить работе.

Весы

Весам в этот день следует быть готовым к всевозможным проверкам со стороны представителей фискальных властей. Поэтому забота о своей репутации должна быть в первом приоритете. Темп работы может снизиться, поскольку проверки отнимают ваше рабочее время. Также это хороший день для работников строительных организаций и агентств по сделкам с недвижимостью.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется в полной мере использовать имеющиеся у вас деловые связи для быстрого решения вопросов. Если вашей компетенции окажется недостаточно, обратитесь к тому человеку, который знает и умеет делать то, что вам нужно. Удачное время для торговцев, консультантов, водителей транспорта. Однако следует быть осмотрительнее при работе с техникой, острыми и режущими инструментами – возможны мелкие травмы.

Стрелец

Индивидуальные виды трудовой деятельности для Стрельцов сегодня могут пойти очень успешно. Вы сможете увеличить уровень доходов главным образом за счет интенсификации труда и повышения уровня профессионального мастерства. В обслуживании клиентов могут возникать напряжения. Старайтесь идти навстречу пожеланий клиентов и помните, что клиент всегда прав.

Козерог

Козерогам звезды советуют брать на себя личную ответственность в делах и никому не делегировать свои полномочия. Только благодаря самоконтролю и личной инициативе вы сможете добиться успеха. Однако это не лучший день для сотрудничества с коллегами и подчиненными. Возрастает риск конфликтов в трудовом коллективе из-за неправильного распределения работы между сотрудниками.

Водолей

Водолеям рекомендуется воздерживаться от деятельности, связанной с высокими финансовыми рисками. Бизнесменам следует еще и еще раз хорошенько подумать и все взвесить, прежде чем вкладывать деньги в инвестиционные фонды. Не исключено, что вам предложат вариант для дополнительной подработки – это может оказаться выгодным предложением.

Рыбы

Рыбы сегодня смогут быть гораздо эффективнее в профессии, если включатся в коллективную производственную деятельность. Интересы в группе коллег будут совпадать с вашими личными интересами. При этом очень важно учитывать не только свои планы, но и планы деловых партнеров и коллег по трудовому коллективу. А вот у тех, кто работает удаленно на дому, могут возникнуть осложнения.