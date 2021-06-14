Креативим по полной — гороскоп на 15 июня

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве приглашает мыслить и действовать творчески, приветствует чувство юмора, дает силы для физической и умственной разминки.

Утренний аспект к Меркурию советует не откладывать на вечер целевое общение, командировки, интеллектуальный труд и литературный креатив. Удачные области применения талантов: спорт, реклама, промоушен, игровая сфера, ивент и шоубизнес, активные развлечения. Хорошо задействовать визуальное мышление, работать не только с текстом, но и с графикой, анимацией, мультипликацией, оживляющими эффектами, светом и цветом. Стоит дать больше простора для игр детям.

Овен

Сегодня Овны могут энергично продолжать начатое: сил достаточно, цели ясны, границы заданы. В любой работе приветствуется динамичная творческая или игровая составляющая. Можно посвятить весь день спорту, любимому занятию или рекламе креативного проекта. Не возбраняется развлечься, немного подурачиться, провести больше времени вместе с детьми. Если вы в отпуске, стоит предпочесть активный отдых.

Телец

Тельцов этот день держит в творческом тонусе. Даже рутинные домашние заботы потребуют доли изобретательности и, непременно, отдачи энергии. В любом деле желательно периодически брать паузу для сброса напряжения и перезагрузки, во избежание «перегрева», дефицита идей и быстрого выгорания. Для этого подойдет легкое общение, обмен новостями и недолгое посещение ресурсов с развлекательным контентом.

Близнецы

Для Близнецов это приятный день. Он располагает к позитивному взгляду на мир, увеселительным прогулкам и легкому неформальному общению. Целевые контакты и договоренности предпочтительнее утром: это лучшее время суток, если вы хотите быть услышаны и получить содержательную обратную связь. По возможности, вам не стоит долго находиться в закрытом помещении, либо рекомендуется чаще его проветривать.

Рак

Сегодня Ракам желательно быть общительнее и собирать информацию не только в официальных источниках - особенно, если в сфере их интересов значатся биржевые игры, инвестиции, тендеры, шоппинг, обмен, получение дохода от творчества. Чтобы оставаться в курсе событий, им полезно поддерживать контакты с друзьями и знакомыми. Не стоит сбрасывать со счетов слухи: несмотря на искажения, в них есть правда.

Лев

Сегодня Львам свойственны энергия, настойчивость и упрямство. Они не прочь решить делом путем переговоров и обмена информацией, но при первой же осечке отбрасывают дипломатию и переходят в режим открытой конкуренции. Звезды напоминают, что такой образ действий чреват: он сулит небольшой профит сейчас и системные сложности в перспективе. Не стоит раздражать целевую аудиторию и влиятельных людей.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам не обнародовать свои мысли и обсуждать их в узком кругу. Многим Девам пригодятся тайные источники информации, особенно, в сфере их профессии и карьеры. Родителям лучше найти специальное место или канал связи для общения с детьми. Это подходящие сутки для уединенных занятий интеллектуального и творческого характера, для тренировки чувства юмора и визуального мышления.

Весы

Сегодня Весы преуспевают благодаря приятельским связям. Некоторым Весам окажет добрую услугу не только их личная общительность, но и контактность их детей: подрастающее поколение в курсе тенденций, о которых сами Весы имеют лишь смутное представление. Скучной бюрократической работе лучше предпочесть посильное участие в мероприятии (выставке, корпоративе, рекламной акции, вылазке на природу).

Скорпион

Сегодня Скорпионам нужна энергия, движение к цели требует от них приложения усилий. Вплоть до ночи желательно излучать позитив, проявлять ежеминутную готовность к общению, демонстрировать хороший творческий потенциал и чувство юмора. Ради эксперимента, можно попробовать расширить установленные рамки, но не стоит полностью о них забывать: нарушение правил игры рано или поздно обернется проблемой.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут рассчитывать на везение. Успеху поможет их боевой дух, артистизм, общительность или спортивный азарт. День избавляет от лишних эмоций и склонности все усложнять. Многие Стрельцы поддадутся порыву искренности и естественности, почувствуют в себе силы открыто выступить за свою веру, идею или команду.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит заниматься рутиной, даже любимой. Звезды советуют выбирать задачи повышенной (не запредельной) сложности, для решения которых нужен креативный подход. Это подходящий день для небольших экспериментов в быту, спорте и бизнесе, для изучения рекламных нюансов в интересующей сфере. Родителям-Козерогам стоит поддержать творчество детей. Выяснять важные детали лучше с утра.

Водолей

Сегодня Водолеям невыгодно замыкаться в своем мире и оставаться идейными одиночками. Если они рассчитывают на успех (отдачу, социальный резонанс), им необходимо взаимодействовать с другими людьми или следить за их маневрами, мониторить новости, рекламировать свои знания и услуги, принимать участие в играх и партнерских акциях. Предметные переговоры и целевое сотрудничество предпочтительнее утром.

Рыбы

Рыбам не стоит планировать на сегодня полный отдых. Обстоятельства не дадут замечтаться и расслабиться, есть вероятность провести весь день в хлопотах. Не обойтись без креативного мышления, общительности и готовности подстроиться под ситуацию, а также без юмора и позитивного настроя. Даже если вы сбились с ног и чувствуете, что вот-вот сойдете с дистанции, имеет смысл улыбаться и верить в успех.